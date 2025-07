Leonardo DiCaprio aceptó un recorte del 90% de su sueldo con tal de trabajar a las órdenes de Clint Eastwood

Trailer J. Edgar subtitulado

Clint Eastwood ha construido una trayectoria excepcional en Hollywood que atraviesa más de medio siglo, tanto delante como detrás de las cámaras. Como director, Eastwood ha reafirmado su compromiso y pasión por el cine, incluso a los 95 años, tras el estreno de “Jurado Nº2” en 2024. En declaraciones recientes, el cineasta dejó claro que no se plantea el retiro, descartando categorizar su última película como un cierre definitivo de su filmografía. Considera que la experiencia acumulada con la edad le permite mejorar todavía más en su oficio, y rechaza la idea de que los directores necesariamente pierdan su toque llegada cierta etapa. “No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad. Y hoy tengo mucha más experiencia”, aseguró en una entrevista con una revista austriaca.

Esta perspectiva se refleja en su manera de acercarse a cada proyecto y de gestionar sus equipos. Al igual que otros grandes nombres de la industria, como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Robert Zemeckis, Eastwood apuesta por formar equipos de confianza: suele repetir con técnicos y colaboradores que han demostrado eficiencia y sintonía con su estilo de trabajo. Pero el compromiso de Eastwood va más allá de la parte técnica. Su trato con los actores también sigue una lógica muy definida, marcada por su experiencia en el set y su particular visión del rodaje. Tom Hanks, quien actuó a sus órdenes en “Sully”, relató que el director trata a los intérpretes con la tranquilidad y firmeza que adquirió en los años 60, cuando participaba en la serie “Cuero crudo”. A diferencia del enfoque enérgico de otros directores, Eastwood prefiere usar indicaciones suaves y precisas, lejos de gritos y despliegues de autoridad, apostando por un ambiente de respeto y concentración en el plató.

DiCaprio y su incursión en “J. Edgar” bajo la dirección de Eastwood

Leonardo DiCaprio aceptó reducir su salario un 90% para trabajar con Eastwood en 'J. Edgar' (Grosby)

Uno de los episodios más recordados dentro de las colaboraciones actorales de Clint Eastwood fue la participación de Leonardo DiCaprio en “J. Edgar”, el biopic de 2011 sobre J. Edgar Hoover, el emblemático primer director del FBI. Para DiCaprio, acostumbrado a ser dirigido por cineastas de la talla de Scorsese o Nolan, trabajar con Eastwood representó un punto especial en su carrera. No solo encarnó a un personaje complejo, sino que lo hizo bajo el mando de una leyenda viva del séptimo arte que, fiel a su estilo, privilegió la concentración, el rigor y el realismo durante el rodaje.

Aunque “J. Edgar” no pasó a la historia como el mejor título ni del director ni del actor, la interpretación de DiCaprio fue ampliamente valorada. No obtuvo una candidatura al Oscar por este papel, pero sí recibió elogios por la meticulosidad con la que abordó un personaje de la relevancia histórica de Hoover. La oportunidad de trabajar con Eastwood también supuso para DiCaprio sumarse a la lista de quienes, aunque sea solo una vez, han experimentado su singular forma de dirigir.

El recorte salarial de DiCaprio

La colaboración entre DiCaprio y Eastwood fue reconocida por el compromiso profesional de ambos (Grosby)

Uno de los gestos que marcaron la participación de Leonardo DiCaprio en “J. Edgar” fue su disposición a sacrificar una parte sustancial de su habitual caché. En aquel momento, era uno de los actores mejor remunerados de la industria, con honorarios que rondaban los 20 millones de dólares por película. Sin embargo, aceptó recortar su salario un 90% para trabajar con Eastwood, acordando recibir únicamente 2 millones de dólares por la cinta. Este hecho fue destacado por el propio director, quien elogió públicamente el planteamiento del actor y lo valoró no solo como una cuestión económica, sino como un ejemplo de compromiso profesional.

Para Eastwood, el gesto evidenciaba una voluntad de diversificar la carrera y apostar por proyectos significativos por encima de la rentabilidad financiera. “Podría haber ganado una gran cantidad de dinero simplemente haciendo películas taquilleras llenas de efectos especiales. Pero es alguien que quiere diversificar su carrera, de la misma manera que yo siempre quise diversificar la mía como director”, afirmó el realizador. Estas palabras reflejan una admiración sincera e intemporal, que trascendió la colaboración puntual de ambos.

Dinámica profesional y rumores sobre diferencias en el set

Rumores sobre diferencias en el set de 'J. Edgar' nunca fueron confirmados por los protagonistas (Captura de video)

A pesar de la relación de respeto profesional y el reconocimiento público, se llegó a especular sobre posibles diferencias entre Eastwood y DiCaprio durante la filmación de “J. Edgar”. Aunque nunca se confirmaron oficialmente desacuerdos relevantes entre ambos, los rumores presentes en aquel momento aludían a ciertas disparidades de criterio en el set. No obstante, ni el director ni el actor hicieron declaraciones formales al respecto. Al contrario, existe constancia de que tras finalizar la cinta, Eastwood manifestó su interés en volver a contar con DiCaprio para futuros proyectos. Finalmente, el actor optó por aceptar otro reto profesional en “Django desencadenado”, dirigida por Quentin Tarantino. Así, la relación entre ambos concluyó como una colaboración única marcada tanto por el respeto mutuo como por la apertura profesional a otras vías creativas.