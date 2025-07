Cher compartió su rutina para mantenerse en forma a los 79 años

Cher revela su rutina de ejercicios para mantenerse en forma a los 79 años (Reuters)

A sus 79 años, Cher desafía el paso del tiempo con una vitalidad que sigue asombrando al mundo del espectáculo. Según Hello Magazine, la icónica cantante mantiene su energía gracias a una rutina física adaptada, disciplina férrea y una conexión constante con su cuerpo.

No solo brilla sobre el escenario, también impone respeto en el gimnasio. Cher ha confesado que puede sostener la plancha durante cinco minutos, un logro que muchos atletas jóvenes encuentran desafiante. Su entrenamiento combina ejercicios cardiovasculares, de fuerza y flexibilidad, una fórmula que ha sido clave para mantenerse en forma década tras década.

Constancia, adaptación y escucha corporal

Cher se ha convertido en un símbolo de longevidad dentro de la industria del entretenimiento. Su capacidad para mantenerse activa ha generado interés en los hábitos que la han acompañado a lo largo de las décadas.

Hello Magazine señala que su vitalidad no se basa únicamente en la genética, sino en una escucha de su cuerpo. Esta estrategia le ha permitido maximizar los beneficios de cada rutina y reducir el riesgo de lesiones. La clave de su enfoque no está en la intensidad, sino en la constancia y la capacidad de ajustar los ejercicios a sus necesidades físicas actuales.

La disciplina y la adaptación son claves en el bienestar físico de Cher (Reuters)

Según Hello Magazine, la rutina de ejercicios de Cher se caracteriza por su variedad y equilibrio. La artista combina actividades cardiovasculares, trabajo de fuerza y ejercicios de flexibilidad, con el objetivo de mantener la movilidad, la resistencia y la salud muscular.

En el aspecto cardiovascular, ha incorporado prácticas como el zumba y el Wii tenis. Estas disciplinas aumentan la frecuencia cardíaca y mejoran la salud del sistema circulatorio, al tiempo que resultan entretenidas y favorecen la adherencia a largo plazo.

Para trabajar la flexibilidad y el equilibrio, la estrella practica yoga de forma regular. Esta disciplina contribuye a mejorar la postura, prevenir lesiones y reducir los niveles de estrés, elementos fundamentales para conservar una buena calidad de vida en edades avanzadas.

El yoga y el zumba forman parte de su entrenamiento semanal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al fortalecimiento muscular, ha integrado las sentadillas en pared (wall sits), un ejercicio que activa los cuádriceps y glúteos, mejorando la fuerza de las piernas y la resistencia general. Este tipo de entrenamiento es crucial para prevenir la pérdida de masa muscular y mantener la autonomía física.

La plancha como símbolo de control corporal

Uno de los elementos más llamativos en el entrenamiento de Cher es su capacidad para sostener la plancha durante cinco minutos, según Hello Magazine, citando a la entrenadora Fiona Kavanagh. Se trata de un ejercicio de estabilización que requiere fuerza abdominal, equilibrio y control postural.

Kavanagh destacó que la técnica y la constancia han sido esenciales en la ejecución de este ejercicio por parte de la cantante. Además de tonificar el abdomen, la plancha fortalece la zona lumbar y mejora la postura, factores clave para mantener la estabilidad y prevenir caídas en la adultez.

El fortalecimiento muscular ayuda a Cher a mantener su autonomía física (Instagram: @Cher)

Este logro pone en evidencia el impacto positivo de una rutina personalizada y bien ejecutada, que no solo busca resultados estéticos, sino también funcionales.

Beneficios integrales del entrenamiento

Según Hello Magazine, la combinación de estas disciplinas ha permitido a Cher mantenerse activa, saludable y con un alto nivel de energía, demostrando que el envejecimiento no implica necesariamente un declive físico, sino una oportunidad para adaptarse y fortalecerse.

La experiencia de Cher confirma que la disciplina, la adaptación y la variedad en el entrenamiento pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida a cualquier edad. La cantante ha convertido el ejercicio físico en una herramienta esencial para su bienestar, integrándolo como parte de su rutina diaria con constancia y responsabilidad.