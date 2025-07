Oasis arranca su primer show en 16 años: “Es bueno estar de regreso”

Tras casi dos décadas de ausencia, los hermanos Gallagher regresaron al escenario. Crédito: OasisMania

Bajo un cielo iluminado con drones que formaron el icónico logo de Oasis sobre el Principality Stadium de Cardiff, los hermanos Noel y Liam Gallagher encabezaron el esperado regreso de la banda británica a los escenarios luego de 16 años de ausencia.

Más de 70.000 personas se han reunido en el inicio de la gira ‘Oasis Live ‘25’ con la interpretación de “Hello“, en lo que representa la primera actuación del grupo desde su presentación en el V Festival de 2009.

A las 20:15 horas, Liam Gallagher repitió el conocido verso: “Hello, hello / Said it’s good to be back, it’s good to be back” (Hola, hola. Es bueno estar de vuelta, es bueno estar de vuelta), mientras una bandera del Manchester City se extendía sobre un amplificador en el escenario.

Liam y Noel Gallagher salieron al escenario tomados de la mano, símbolo del fin de su pelea (Créditos: Instagram/Oasis)

Tras meses de especulación, la agrupación britpop inició el concierto con el tema de apertura de su disco de 1995, (What’s The Story) Morning Glory?, seguido del clásico “Acquiesce”.

Mientras la banda seguía en el escenario, imágenes históricas de los Gallagher fueron compartidas en los perfiles oficiales de la banda, con Noel y Liam presentándose frente a sus miles de fans tomados de la mano, una señal del final de casi dos décadas de peleas que le dieron una trágica pausa a una de las bandas más queridas de los 90’s (sino es que la más).

Sobre el escenario, además de Noel y Liam, se sumaron los ex miembros Andy Bell en el bajo, y Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs en guitarras, junto al baterista Joey Waronker, quien debuta con el grupo. La antesala del show estuvo marcada por las actuaciones de Cast y Richard Ashcroft. El primero dedicó “Walkaway” al fallecido futbolista del Liverpool, Diogo Jota, mientras que Ashcroft animó al público con grandes coros durante “The Drugs Don’t Work”, “Lucky Man” y “Bitter Sweet Symphony”.

A Noel y Liam Gallagher se les sumaron los músicos Andy Bell en el bajo, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs en guitarras y el baterista Joey Waronker

La expectativa en torno al evento creció durante la semana, avivada por la difusión de audios filtrados de los ensayos y testimonios sobre los preparativos de la gira. La atmósfera dentro del estadio reflejó la magnitud del acontecimiento.

Usuarios de redes sociales han compartido distintos videos en los que se escucha a los miembros de la banda Oasis cantar sus canciones supuestamente en vivo, dentro del Principality Stadium de Gales. Crédito: X/@Gavinallen

Noel Gallagher había anticipado hace pocos días el espectacular sonido alcanzado en los ensayos, asegurando: “No hay vuelta atrás ahora”. El cartel del tour incluye, tras las dos fechas en Cardiff, cinco espectáculos en Manchester’s Heaton Park y siete en el Wembley Stadium de Londres, así como paradas en Edimburgo y Dublín. Esta serie de conciertos precederá la extensión internacional de la gira, que contempla presentaciones en Norteamérica, Sudamérica, Australia, Corea del Sur y Japón.

Al margen del escenario, la reaparición conjunta de los hermanos Gallagher se vio reforzada el mes pasado con su participación en una campaña publicitaria de Adidas Originals, un acuerdo que selló el regreso de la banda mediante una colaboración con Bohemian FC para el lanzamiento de una camiseta de fútbol especial. Según reportó NME, esta acción formó parte de una estrategia más extensa para subrayar la vuelta de Oasis a la vida pública.