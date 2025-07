Cillian Murphy regresará a la franquicia de “Exterminio” con un papel importante

Cillian Murphy regresará a la franquicia de zombies. (REUTERS/Mike Blake)

Cillian Murphy regresará oficialmente a la icónica franquicia postapocalíptica Exterminio (28 Days Later en su idioma original). Así lo confirmó el director Danny Boyle en entrevistas recientes con las revistas IGN e IndieWire.

De acuerdo con el cineasta, el actor irlandés de 49 años tendrá un papel significativo en The Bone Temple, la segunda entrega de una nueva trilogía ambientada en el mundo devastado por el virus de la ira.

“Está en la segunda. No debería decir mucho más… Me matarían”, bromeó Boyle en declaraciones a IGN, mientras hablaba sobre el nuevo proyecto que ha coescrito con Alex Garland, guionista de la cinta original.

Murphy, ganador del Oscar por Oppenheimer, protagonizó la película original de 2002 como Jim, un joven que despierta de un coma en medio de un Londres desolado tras una infección catastrófica. Su regreso ha sido objeto de especulación durante años, y ahora los rumores finalmente se confirman.

Cillian Murphy tendrá un papel significativo en la franquicia de "Exterminio". (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El regreso de Murphy no será un simple cameo. Según Boyle, su papel se profundiza aún más en el tercer filme de la nueva trilogía, aún sin luz verde oficial, pero cuyo desarrollo dependerá del éxito de 28 Years Later, que se estrenó el pasado 20 de junio.

“No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Cillian Murphy tendrá un papel importante. Sí, un papel significativo. Lo único que puedo decir, porque conozco la idea de la historia, que ya está bien trazada, es que es ingeniosa. Es un uso muy inteligente de él’”, comentó Boyle a IndieWire.

Y añadió: “Hay una introducción muy satisfactoria de él en la segunda película, y cuando vi cómo lo había hecho, pensé: ‘Sí, sí, está bastante bien’”

De hecho, Cillian Murphy no solo actuará, también está involucrado como productor ejecutivo de 28 Years Later, lo que refuerza su compromiso con la evolución de la franquicia.

Cillian Murphy fue uno de los productores ejecutivos de "28 Years Later". (Sony Pictures)

Esta nueva etapa estará dirigida por Nia DaCosta, conocida por su trabajo en Candyman y The Marvels, quien aporta una visión renovada a la saga. 28 Years Later: The Bone Temple, la segunda entrega, tiene fecha de estreno prevista para el 16 de enero de 2026.

Hace unos meses, los avances de Exterminio 2 despertaron la emoción de los fans al mostrar brevemente a un personaje infectado con un sorprendente parecido a Murphy, alimentando teorías sobre si Jim habría sido reinfectado o si su destino había dado un giro oscuro.

Además del regreso del actor irlandés, esta nueva trilogía incluye un elenco renovado encabezado por Alfie Williams como Spike, un niño de 12 años que se perfila como eje narrativo de las tres películas. Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes también se suman al universo.

Alfie Williams protagonizará las siguientes cintas de "Exterminio". (Captura de video)

“Spike estará presente en toda la trilogía. Rodamos las dos primeras películas de forma consecutiva por razones logísticas, por la disponibilidad de los actores y también por el desarrollo narrativo. Son literalmente continuas”, explicó Boyle.

A más de dos décadas del estreno que cambió el panorama del cine de zombies, Exterminio marca un nuevo comienzo, y con Cillian Murphy de vuelta, la saga vuelve a contar con el corazón y el rostro que la convirtió en un clásico moderno.