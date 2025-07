BTS está de vuelta: el aclamado grupo de k-pop anuncia nuevo álbum y una gira mundial para 2026

La transmisión en directo reunió a más de 7 millones de espectadores, según Billboard (Captura: Weverse)

Después de años de espera, la noticia que esperaban millones de fans finalmente se hizo realidad: BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios con un nuevo álbum y una gira mundial programados para la primavera de 2026.

El anuncio se realizó el 1 de julio durante una emotiva transmisión en vivo por Weverse, donde los siete miembros —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— hablaron juntos con sus fans por primera vez desde que completaron su servicio militar obligatorio.

El fin del hiatus

Desde marzo de 2022, BTS se encontraba en una pausa indefinida como grupo. Este receso permitió a los miembros enfocarse en sus carreras solistas y cumplir con el servicio militar requerido en Corea del Sur.

Jin fue el primero en enlistarse en diciembre de 2022 y también el primero en ser dado de baja, en junio de 2025. Le siguieron J-Hope, RM, V, Jungkook, Jimin y finalmente SUGA, quien fue el último en completar su servicio en junio.

Jimin expresó su alegría por volver a trabajar en equipo: “Estoy feliz de que estemos todos juntos” (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

Durante estos dos años, los integrantes lanzaron diversos proyectos musicales por separado. Entre ellos destacan Golden de Jung Kook (2023), Layover de V (2023), Face (2023) y Muse (2024) de Jimin, D-Day de SUGA (2023), los EPs Happy (2024) y Echo (2025) de Jin, Jack in the Box de J-Hope (2022) y los discos Indigo (2022) y Right Place, Wrong Person (2024) de RM.

Sin embargo, el regreso como septeto era una incógnita que mantenía en vilo a la comunidad ARMY.

¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum de BTS?

Los siete ídolos de k-pop aparecieron frente a 7,3 millones de fans en tiempo real con su sorpresiva transmisión en vivo a través de Weverse.

Sentados en un sofá y entre risas, los integrantes compartieron con entusiasmo sus planes inmediatos:

“Lanzaremos un nuevo álbum de BTS en la primavera del próximo año”, declaró RM, el líder de la boyband. “A partir de julio, los siete comenzaremos a trabajar estrechamente en nueva música. Como será un álbum grupal, reflejará los pensamientos e ideas de cada miembro”.

La última vez que los siete miembros participaron juntos en un proyecto fue con el recopilatorio Proof en 2022 (Captura: Weverse)

El rapero además confirmó que viajarán a los Estados Unidos, lugar en el que trabajarán las canciones del álbum. “Nuestro álbum grupal realmente se lanzará en primavera, y no tendrán que esperar hasta julio o agosto”, añadió.

La producción marcará su primer álbum completo como grupo desde Proof (2022) y su primer material inédito desde Be (2020), que debutó en el número 1 del Billboard 200 con éxitos como “Dynamite” y “Life Goes On”.

Junto con el anuncio del álbum, BTS también confirmó que regresará a los escenarios con una nueva gira internacional para promocionar el nuevo disco. “Iremos a verlos aquí y allá por todo el mundo, así que por favor espérennos con entusiasmo”.

Este tour será la primera serie de recitales del grupo desde Permission to Dance On Stage, la cual fue desarrollada tras la pandemia.

El regreso de BTS en 2026 marcará su primer tour internacional en más de cuatro años (REUTERS/Kim Hong-Ji)

“Esta vez realmente vamos a volver con la misma mentalidad con la que empezamos”, expresó Jungkook. Jimin añadió: “Trabajaremos muy duro y prepararemos el álbum rápidamente para que no tengan que esperar demasiado. Estoy feliz de que estemos todos juntos”.

Durante su tiempo en pausa, algunos miembros ofrecieron pistas sobre lo que vendría.

En abril, J-Hope aseguró en una entrevista con Apple Music 1 que los próximos pasos del grupo tendrían “una energía enorme”. Asimismo, en mayo, Jimin declaró en el programa de Jimmy Fallon que disfrutó su etapa como solista, pero ahora estaba muy emocionado de volver a trabajar con sus compañeros.

BTS se alista para una nueva era musical, una etapa esperada con ansias por la comunidad ARMY. (Imagen: Twitter.)

En caso de Suga, el tiempo lejos de los escenarios le permitió reenfocar sus pensamientos.

“Creo que en estos dos años me tomé el tiempo para pensar en mí mismo… Antes, solo corría hacia adelante sin mirar atrás, pero este tiempo me dio la oportunidad de reflexionar. Quiero agradecer sinceramente a los fans por haberme esperado. Realmente los extrañé”, dijo tras completar su servicio militar.