La autora de Sex and the City, Candace Bushnell, revela la cruda realidad de las citas después de los 60

A sus 65 años, Candace Bushnell, creadora de Sex and the City, descubrió una tendencia poco alentadora sobre las citas románticas después de los 60: las posibilidades de encontrar pareja son bajas, pero, al mismo tiempo, nunca se sintió menos preocupada por ello.

En una entrevista publicada por New York Magazine, la escritora —divorciada y con varias relaciones anteriores— comparte sus vivencias al explorar el panorama amoroso en los Hamptons y Manhattan, donde las mujeres solteras exitosas superan ampliamente en número a los hombres disponibles.

En una charla exclusiva con New York Magazine, Bushnell compartió relatos de citas fallidas y expectativas poco realistas que marcan la vida romántica de mujeres exitosas (Edición de New York Magazine)

Bushnell, quien estuvo casada entre 2002 y 2012, describe su situación actual con franqueza: posee un apartamento en Nueva York y una casa en Sag Harbor, adquiridos con ingresos de su carrera, y afirma estar más enfocada en el trabajo que hace dos décadas. Aun así, la presión social por tener pareja persiste.

Candace Bushnell reveló la dificultad de encontrar pareja después de los 60 años en la zona de los Hamptons y Manhattan (REUTERS)

Un panorama demográfico desfavorable después de los 60

Según reseña New York Magazine, ciudades como los Hamptons, Manhattan, Aspen y Palm Beach concentran a muchas mujeres solteras mayores de 60 años. Algunas son viudas o divorciadas de hombres adinerados y buscan una nueva relación. Mientras que otras, como Bushnell, pertenecen al mundo creativo y lograron independencia económica.

De acuerdo con las estadística, hasta los 45 años hay más hombres solteros que mujeres, pero a partir de los 55 la proporción se invierte: solo hay 57 hombres solteros por cada 100 mujeres solteras. Esta actualidad crea un entorno complejo para quienes desean formar una nueva relación en esta etapa.

La experiencia con Eddie y sus límites claros

A los 63 años, una amiga le presentó a Eddie, empresario musical de 77 años. Luego de buscarlo en internet y ver su casa con vista a Mecox Bay, Bushnell fantaseó con la idea de una relación con él. La cita comenzó con un paseo en Ferrari, una cena en East Hampton y detalles incómodos, como que Eddie insistiera en ordenar por ambos.

Al finalizar esa noche, él propuso pasar por su casa antes de llevarla a la suya. Allí le ofreció marihuana y le pidió que se quedara a dormir. Ella se negó, explicando que debía volver por sus perros. Al día siguiente, Eddie apareció sin avisar, con la excusa de que iba al basurero, para invitarla a su barco.

Frente a esta actitud, la escritora lo rechazó nuevamente, y con claridad le dijo: “No quiero tener sexo contigo. Puedo ver que eres el tipo de hombre que necesita tener sexo porque te sientes con derecho a que tus necesidades sean satisfechas, y eso está bien. Pero definitivamente no soy yo quien va a satisfacer tus necesidades”.

La independencia económica y personal se consolida como fuente de satisfacción para mujeres solteras mayores en los Hamptons, como el caso de la escritora (Instagram @candacebushnell)

Experiencias en aplicaciones de citas: Ben y Buckley

Después de su cita con Eddie, Bushnell probó una aplicación de citas exclusiva. Allí conoció a Ben, un hombre de 57 años de la industria del entretenimiento. Atractivo y buen planificador, la llevó a un bar en Manhattan y mostró seguridad en sus gestos.

Ella aplicó su regla de “tres citas antes del sexo”, ideada para medir el interés real de un hombre. Más tarde, una colega le advirtió que Ben tenía fama de tener múltiples relaciones paralelas. Las constantes cancelaciones por compromisos laborales, incluso con figuras como Tom Cruise, acabaron por enfriar el vínculo.

Su encuentro con Buckley, de 63 años, fue igualmente revelador. Dueño de una fortuna de más de USD 100 millones y propiedades en Southampton y Tribeca, le explicó la llamada “regla del 10%” en aplicaciones de citas, mencionando al podcaster Michael Sartain: solo el 10% de los hombres obtiene más del 60% de las coincidencias.

Reflexiones sobre medicamentos y cambios hormonales

En sus reflexiones, la columnista abordó cómo medicamentos como el viagra transformaron el deseo masculino a edades avanzadas. Una amiga en Palm Beach le comentó que, sin esa ayuda farmacológica, muchos hombres mayores aceptarían una vida sexual más calmada con mujeres de su edad.

Las mujeres, por su parte, enfrentan los efectos de la menopausia. Aunque tratamientos con estrógeno o progesterona pueden reactivar el deseo sexual, no es un resultado universal. Algunas, sobre todo las que estuvieron casadas por décadas, optan por renunciar a la actividad sexual.

Las aplicaciones de citas favorecen a un pequeño porcentaje de hombres y dificultan relaciones serias para mujeres mayores, según observó la columnista (REUTERS)

El alivio de no competir

Un momento revelador para Candace Bushnell ocurrió durante una fiesta en North Haven, donde volvió a cruzarse con Ben, rodeado de mujeres más jóvenes. Entonces comprendió: “No había forma de que pudiera competir con todas esas otras mujeres. No solo porque eran 20 años más jóvenes… sino porque no quería hacerlo”.

Estas experiencias reflejan la postura de muchas mujeres exitosas mayores de 60 años en los Hamptons, que alcanzaron una independencia personal y económica que les permite definir sus relaciones desde la libertad, no desde la necesidad.

Candace Bushnell presentará su espectáculo unipersonal True Tales of Sex, Success, and Sex and the City el 18 de julio en Guild Hall, en East Hampton, donde continuará explorando las complejidades de las relaciones modernas desde la perspectiva de una mujer que prioriza su autonomía.