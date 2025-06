Así es la vida de Amber Heard tras abandonar Hollywood y comenzar de cero en España

Amber Heard encontró la tranquilidad en Madrid, donde vive alejada de Hollywood (AP Foto/Steve Helber, Pool, archivo)

Tras el agobio de una época de titulares escandalosos, audiencias televisadas y una exposición mediática devastadora, Amber Heard ha optado por el silencio, la maternidad y una vida alejada de los focos en Europa.

A casi tres años del veredicto final en el juicio por difamación que enfrentó contra Johnny Depp, la actriz estadounidense reconstruye su vida en Madrid, rodeada de sus hijos y con la mirada puesta en el futuro.

La ruptura de una relación y un juicio que remeció Hollywood

La historia que llevó a Heard a replantearse su vida pública comenzó en 2016, cuando pidió el divorcio del actor Johnny Depp alegando abuso verbal y físico.

El conflicto legal escaló en 2022 con un juicio por difamación iniciado por Depp en Virginia, tras la publicación de un artículo en The Washington Post en el que Heard se describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, sin mencionar a su exmarido por nombre.

El juicio por difamación fue televisado y acabó con un acuerdo financiero entre ambos actores (Composición fotográfica/AFP)

El jurado determinó que Heard debía pagarle a Depp 15 millones de dólares en daños, aunque la jueza Penney Azcarate redujo la cifra a 10,35 millones por límites legales estatales. Al mismo tiempo, Heard ganó una de sus contrademandas, obteniendo una compensación de 2 millones de dólares.

A finales de 2022, ambas partes llegaron a un acuerdo: Heard pagaría un millón de dólares, y Depp destinaría esa suma a organizaciones benéficas.

“Hice este acuerdo después de perder la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio sirvió de entretenimiento y fue objeto de burlas en las redes sociales”, escribió Heard al anunciar el acuerdo, según PEOPLE.

El juicio con Johnny Depp marcó un antes y un después en su carrera y su imagen pública (Shawn Thew/Pool via REUTERS)

La vida amorosa de Amber Heard

Desde su ruptura con Depp en 2016, Heard fue vinculada a varios personajes: Elon Musk, el corredor de arte Vito Schanabel y el director argentino Andres Muschietti.

Sin embargo, en 2020 apareció una figura clave en su historia: la cineasta Bianca Butti. Ambas fueron vistas besándose en Palm Spring antes de la pandemia. Luego se reportó que habían pasado las primeras semanas de cuarentena juntas.

Cuando estalló el proceso legal de Heard vs Depp, Butti se hizo presente al lado de la actriz en las audiencias. Si bien se comentó que habían roto en 2021, volvieron a verlas juntas durante un viaje a Mallorca en 2022.

Amber Heard y su novia Bianca Butti llegan a la corte superior de Londres en 2020 (REUTERS/John Sibley)

Por ahora, Amber Heard parece estar soltera y dirige toda su energía a su vida como madre.

Su prioridad ha sido su hija Oonagh Paige, nacida el 8 de abril de 2021 mediante gestación subrogada, y más recientemente, sus mellizos Agnes y Ocean, nacidos en mayo de 2025.

En ambas ocasiones, la actriz subrayó su decisión de formar una familia de manera independiente.

“Cuatro años atrás decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo bajo mis propios términos”, escribió en Instagram al anunciar el nacimiento de Oonagh. “Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”.

Heard ha sido fotografiada paseando por parques de la ciudad y disfrutando del tiempo con sus hijos. (Photo © 2023 Mega/The Grosby Group)

Un nuevo comienzo en España

Poco después del juicio, Heard vendió su casa en Yucca Valley, California, por 1,1 millones de dólares, y se mudó a Europa en busca de privacidad.

Primero vivió en la isla española de Mallorca, donde utilizó el seudónimo Martha Jane Cannary (el verdadero nombre de la legendaria Calamity Jane), y luego se estableció definitivamente en Madrid. Según PEOPLE, un amigo cercano explicó que la actriz “quería empezar de nuevo. El juicio fue increíblemente estresante”.

Desde entonces, Heard se ha mostrado feliz viviendo una vida más tranquila lejos de Hollywood. En un video de TikTok captado por reporteros locales, afirmó en idioma local: “Me encanta vivir aquí” y añadió: “Espero que sí [me quede]. Me encanta vivir en España”.

La actriz Amber Heard saliendo del Museo Sorolla, el 11 de mayo de 2023, en Madrid. (Europa Press)

En 2023, su amigo, el director Conor Allyn le dijo a los medios que Amber “estaba viviendo su mejor vida en España junto a su hija” y que en ese tiempo “había encontrado su felicidad”.

Por otro lado, aunque Heard aún mantiene 5,1 millones de seguidores en Instagram, sus publicaciones han sido esporádicas.

Su primera publicación en más de un año fue el anuncio del nacimiento de los mellizos. “Este año estoy exultante más allá de las palabras al celebrar la realización de la familia que he luchado por construir durante años”, escribió el 11 de mayo de 2025.

Heard ha manifestado que no necesita un matrimonio para construir una familia feliz. (Amber Heard/ Instagram)

Heard además rompió su silencio en los medios cuando Blake Lively tomó acciones legales contra Justin Baldoni por el rodaje de It Ends With Us por una presunta campaña de desprestigio.

“Las redes sociales son la personificación absoluta del dicho ‘Una mentira da la vuelta al mundo antes que la verdad pueda ponerse los zapatos”, declaró a NBC News en diciembre. “He vivido esto en primera persona. Es horrible y destructivo”.

¿Qué pasó con su carrera como actriz?

Después del juicio, Heard se mantuvo alejada de los sets de filmación por un tiempo.

Su última aparición en pantalla fue en In the Fire (2023), un drama independiente que protagonizó como una psiquiatra estadounidense en Colombia en 1899, y en la secuela de Aquaman, donde retomó brevemente el papel de Mera.

Durante el juicio, Heard contó cómo su futuro profesional fue impactado por el incidente y explicó que su personaje había sido reducido significativamente: “Luché mucho para mantenerme en la película. No querían incluirme en el film”.

Después del juicio, su rol en la secuela de 'Aquaman' fue reducido. (Archivo)

Ahora, Amber Heard prepara su regreso a la actuación, pero no en la pantalla, sino sobre las tablas.

En junio de 2025 se anunció que participará en Spirit of the People, una obra original del dramaturgo Jeremy O. Harris (Slave Play), que se estrenará durante el Williamstown Theatre Festival, en Massachusetts, entre el 17 de julio y el 3 de agosto. Esta producción marca su debut teatral.

La obra, dirigida por Katina Medina Mora, abordará “verdades incómodas sobre la tierra y lo que significa destruirla”, y estará parcialmente en español, según Variety.

Harris admitió el reto que representa esta nueva obra: “La mitad de la obra está en español, y yo no hablo español”, dijo. Heard confirmó su participación con una selfie junto a Harris en Instagram, titulada: “In my theatre era x”.