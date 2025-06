La exnovia de Amber Heard brindó nuevos detalles de su escandaloso juicio con Johnny Depp: “Estaba completamente desconectada”

El libro Hollywood Vampires analiza cómo la fama y los prejuicios influyeron en uno de los juicios más mediáticos de Hollywood (AFP Foto)

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard fue uno de los procesos más mediáticos y polarizantes de la década. Ahora, más de tres años después del veredicto, un nuevo libro titulado Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine, de Kelly Loudenberg y Makiko Wholey, revisita el caso con material inédito y declaraciones que reviven el debate.

Uno de los testimonios destacados por los autores es el de Bianca Butti, exnovia de Amber Heard, quien rompió el silencio para contar cómo vivió el juicio desde su perspectiva íntima.

La directora de fotografía, que mantuvo una relación con Heard después de su separación de Depp, aseguró en el libro que siempre confió en la actriz y que pudo ver señales claras del daño emocional que cargaba.

“Se notaba que había vivido violencia”, dijo Butti, quien fue pareja íntima de Heard tras su separación de Depp (REUTERS/John Sibley)

“Le creí todo”

Aunque Butti y Heard ya no eran pareja cuando se llevó a cabo el juicio en Virginia en 2022, ambas mantuvieron una amistad cercana.

En el libro, Butti explica que incluso aportó material grabado nunca antes visto, originalmente concebido para un documental, pero que terminó formando parte de la investigación del reciente material escrito.

“Casi sonaba como si hablara otra persona”, dijo Butti sobre el testimonio de Heard en la corte. “Cuando lo cuentas un millón de veces, te desvinculas del contenido emocional... Yo le creí todo. Especialmente siendo alguien que fue su pareja íntima. Si yo hacía un movimiento repentino durante una discusión, ella se encogía. Para mí era evidente que había estado en una relación muy violenta”.

Butti afirmó que Heard había perdido la capacidad de llorar o desahogarse emocionalmente tras años de presión (REUTERS/Toby Melville)

Butti también describió el estado emocional de Heard mientras esperaba el veredicto del juicio en Reino Unido en 2020, y cómo se preparaba para enfrentar el proceso legal en Estados Unidos.

“No tenía dónde sacar todo lo que sentía. No sabía cómo llorar. No sabía cómo perder el control. No sabía cómo derrumbarse. Solo sabía seguir adelante. Estaba completamente desconectada… estaba apagada”, recordó.

Durante el juicio, Butti había expresado públicamente su respaldo a la actriz de Aquaman.

“Mi apoyo está con Amber Heard y con todas las sobrevivientes de abuso sexual, físico y psicológico. Lo que está ocurriendo en los medios, sociales y tradicionales, es terrible e inapropiado. Amber es alguien a quien me honra llamar amiga y nadie que se atreva a decir la verdad debería ser tratado así. Mi corazón está con ella en estos tiempos difíciles. Pase lo que pase”, escribió entonces en sus redes sociales.

La mirada del jurado

El libro también incluye un testimonio revelador desde el otro lado del estrado: el del jurado.

El jurado Tom Nugen, uno de los cinco hombres del panel, reveló que las mujeres del jurado fueron más duras con Heard (Steve Helber/Pool via REUTERS)

Tom Nugen, un contratista de defensa retirado de 53 años, fue uno de los siete miembros del jurado (cinco hombres y dos mujeres) que participaron en el juicio en Virginia.

“Había muchas inconsistencias y tantos vacíos en la historia de Heard que nos resultaba difícil creer alguna parte”, comentó sobre la percepción que tenía el jurado. “No creímos mucho de lo que decía. Al final, todos son actores; si les pagas lo suficiente, pueden mostrar otra cara”.

“Disfruté del testimonio de [Depp]. Fue bastante entretenido verlo debatir con los abogados de Heard. Estábamos sentados ocho horas al día, y tenerlo en el estrado fue como un soplo de aire fresco”, comentó respecto al actor de Piratas del Caribe.

En el libro, Nugen dijo que el proceso mostró que “no todos los casos de abuso provienen del hombre”.

Heard ganó una de sus tres contrademandas, pero el fallo favoreció en su mayoría a Johnny Depp ( REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

“Estoy de acuerdo en que, en muchos casos anteriores, probablemente sí fue así. Pero no se puede llegar directamente a esa conclusión. Para alguien como Johnny Depp, puede soportar la tormenta: tiene dinero, fama, contactos. Pero un tipo común como yo podría perder su trabajo y su sustento. No hay forma de recuperarse de eso. Antes de ponerle la cruz a alguien, hay que dejarlo defenderse en la corte sin ideas preconcebidas”, argumentó a favor del actor.

El juicio por difamación concluyó el 1 de junio de 2022. Johnny Depp ganó su demanda contra Heard, quien fue condenada a pagarle 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos, reducidos luego a $350,000 por límite legal.

Por su parte, Heard ganó una de sus contrademandas y recibió 2 millones de dólares.

En diciembre de 2022, ambas partes alcanzaron un acuerdo: Heard pagó a Depp 1 millón de dólares y cerraron el proceso.

Al reaccionar al veredicto, Heard expresó: “Me rompe el corazón que ni una montaña de evidencia haya sido suficiente para enfrentar el poder y la influencia desproporcionada de mi exesposo”.

Heard describió el fallo como “un retroceso” para otras mujeres que enfrentan violencia doméstica (AP Foto)

Depp, en cambio, celebró el resultado: “El jurado me devolvió la vida”, dijo. “Espero que mi búsqueda por contar la verdad haya ayudado a otros —hombres o mujeres— que se hayan encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan".

Desde entonces, Amber Heard ha optado por una vida más privada en España, lugar en el que ha establecido una nueva familia. Por su parte, Johnny Depp ha retomado su carrera con apariciones selectas en festivales de cine y proyectos independientes.