Johnny Depp dijo que se siente un “imbécil” por haberse enamorado de Amber Heard

El actor reflexiona sobre su relación con Amber Heard tres años después del veredicto que puso fin a su batalla legal más mediática (David Fisher/Shutterstock)

Johnny Depp concedió una entrevista poco habitual a The Sunday Times, en la que abordó el impacto de su relación con Amber Heard, el juicio por difamación y las consecuencias personales y profesionales que derivaron de uno de los casos más mediáticos de la última década.

El actor de 62 años describió sus experiencias amorosas pasadas como “claramente obtusas” al explicar cómo estas moldearon su percepción del amor y afectaron su relación con la actriz de 39 años.

“¿Cuáles fueron mis primeros encuentros con lo que llamamos ‘amor’? Claramente obtusas”, reconoció. “Y lo que eso significa es que, si eres un imbécil como yo, a veces miras a los ojos de una persona y ves algo de tristeza, algo solitario, y sientes que puedes ayudar a esa persona”.

El protagonista de Piratas del Caribe continuó en su declaración: “Pero ninguna buena acción queda sin castigo, porque hay quienes, cuando tratas de amarlos y ayudarlos, comenzarán a darte una comprensión de cuál era ese malestar, esa perturbación en sus ojos. Se manifiesta de otras maneras”.

Depp describe sus experiencias amorosas como "obtusas" y reconoce haber sido un "imbécil" al intentar ayudar a personas con tristeza interior (REUTERS/CARLO ALLEGRI)

El diálogo con el medio británico se produce más de tres años después del veredicto que puso fin a la batalla legal entre Depp y Heard, quienes se conocieron en 2011 y contrajeron matrimonio en 2015.

La unión duró poco más de un año y desembocó en una separación marcada por acusaciones cruzadas, denuncias de violencia doméstica y una serie de litigios que expusieron la vida privada de ambos ante la opinión pública internacional.

La estrella de Aquaman solicitó el divorcio en 2016 alegando diferencias irreconciliables y obtuvo una orden de restricción temporal contra su entonces esposo, en medio de denuncias de maltrato.

El acuerdo de divorcio, alcanzado en agosto de ese año, estipuló un pago de 7 millones de dólares por parte de Depp a Heard. Sin embargo, la disputa no terminó ahí.

El matrimonio entre ambos actores duró poco más de un año y desembocó en acusaciones cruzadas de violencia doméstica y maltrato (AP)

En marzo de 2019, el actor demandó a su exesposa por difamación, a raíz de un artículo de opinión que ella publicó en The Washington Post en 2018.

En dicho texto, Amber Heard describía la discriminación que, según su testimonio, enfrentó tras denunciar violencia doméstica, con el objetivo de “asegurar que las mujeres que se atreven a hablar sobre la violencia reciban más apoyo”.

La controversia escaló a nivel internacional cuando, en noviembre de 2020, Johnny Depp perdió una demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun, que lo había calificado como “golpeador de esposas”.

El tribunal consideró que las afirmaciones del medio eran “sustancialmente ciertas”, y Heard testificó en respaldo de esas acusaciones. Un intento posterior de Depp para revertir la decisión fue rechazado en marzo de 2021.

La actriz estadounidense publicó un artículo en The Washington Post sobre discriminación tras denunciar violencia, lo que motivó la demanda por difamación de Depp (EFE/EVELYN HOCKSTEIN)

Reflexionando sobre las batallas legales y su exposición pública, Depp declaró: “Mira, había llegado demasiado lejos. Sabía que tendría que semi-lacerar mi imagen. Todos decían: ‘¡Se irá!’ Pero no puedo confiar en eso. ¿Qué se irá? ¿La ficción empeñada alrededor del maldito globo? No, no lo hará”.

La celebridad expresó su determinación de defender la verdad en la entrevista con The Sunday Times.

“Si no trato de representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que me acusan. Y mis hijos tendrán que vivir con eso”, expresó.

Asimismo, reveló sentirse traicionado por personas cercanas, especificando que “tres” individuos “me hicieron daño” y habían estado presentes en las fiestas de sus hijos.

El actor ganó el caso principal y su exesposa fue condenada a pagar 10,35 millones, aunque él también debía abonar 2 millones por contrademanda (REUTERS/Toby Melville)

¿Quién ganó el juicio, Johnny Depp o Amber Heard?

El proceso judicial más relevante comenzó en abril de 2022, cuando se inició el juicio por difamación en Virginia, Estados Unidos. Durante seis semanas, el caso fue transmitido en directo y ambos protagonistas presentaron acusaciones de abuso físico, emocional y psicológico.

El 1 de junio, el jurado determinó que Heard era responsable de los tres cargos de difamación relacionados con su artículo de 2018, y le ordenó pagar 10,35 millones en concepto de daños.

Por su parte, Depp fue condenado a abonar 2 millones a su exesposa, ya que ella ganó uno de los tres cargos de su contrademanda.

Ambas partes apelaron el fallo, pero en diciembre de ese año alcanzaron un acuerdo definitivo: Amber Heard pagaría 1 millón a Johnny Depp, quien anunció que donaría esa suma a distintas organizaciones benéficas.