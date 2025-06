Brad Pitt reveló detalles hasta ahora desconocidos de su autodestructiva rutina en los 90: “Fue el momento más insalubre de mi vida”

Brad Pitt revela su crisis personal y profesional antes de protagonizar 'Se7en' (Podcast Armchair Expert)

Brad Pitt reveló en una reciente entrevista para el podcast Armchair Expert con Dax Shepard detalles íntimos sobre su carrera. El actor atravesó lo que describió como “el momento más insalubre” de su vida durante el verano de 1994.

En ese periodo, el actor se encontraba sumido en una rutina autodestructiva y una profunda confusión profesional. Según reveló en la entrevista, fue gracias al director David Fincher y al guion de ’Se7en’ que recuperó la pasión por el cine y experimentó un punto de inflexión en su carrera.

A mediados de los años noventa, ya era considerado uno de los talentos emergentes más importantes de Hollywood, con participaciones en cintas como Entrevista con el vampiro, Thelma y Louise, Leyendas de pasión y La Fuga. Sin embargo, el éxito no le traía satisfacción personal.

En la misma entrevista, Brad Pitt habló de su paso por Alcohólicos Anónimos después del divorcio con Angelina Jolie.

La colaboración entre Brad Pitt y David Fincher marcó un antes y un después en Hollywood (Escena de 'Se7en')

Drogas, mala alimentación y vacío existencial

El verano de 1994 marcó un momento especialmente crítico para el actor. “Fue una época muy poco saludable. Solo necesitaba desconectar. Me despertaba, me fumaba un porro, me tomaba cuatro Coca-Colas con hielo, sin comer”, relató.

Agregó que pasó gran parte de ese tiempo viendo el juicio de O.J. Simpson, mientras se preguntaba qué rumbo tomar. Su rutina diaria, centrada en el consumo de marihuana y refrescos sin alimentarse, reflejaba un estado de apatía y desconexión total con su entorno profesional.

En ese contexto, el guion de ’Se7en’ apareció como una oportunidad inesperada. Su representante y amiga cercana, Cynthia Pett-Dante, le envió el libreto y le insistió que lo leyera. “Mi querida amiga y representante, y básicamente mi hermana ahora, Cynthia, me lo envió. Me dijo: ‘Tienes que leerlo’”, relató el actor. Aun así, su primera impresión fue negativa. “Leí las primeras siete páginas, la llamé y le dije: ‘¿En serio? ¿El típico policía viejo quiere salir, y el joven policía entra y está mirando sus trofeos de fútbol americano del instituto?’”. Cynthia fue tajante: “Termínalo ya”.

Todo cambió con el encuentro con David Fincher, quien entonces buscaba consolidarse tras el fracaso de Alien 3. “Luego me reuní con él y hablaba de películas como nunca antes había oído hablar de cine. Me volvió a entrar el gusanillo. Encontrar esa idea… revitalizó mis expectativas”, explicó Pitt.

El actor confiesa que el guion de 'Se7en' y David Fincher cambiaron su vida (Podcast Armchair Expert)

Un thriller que cambió su carrera

El estreno de ’Se7en’ en 1995 no solo marcó el inicio de una colaboración duradera entre Pitt y Fincher, sino que consolidó al actor como una de las grandes estrellas de su generación. La película, que este año cumplirá 30 años, sigue a dos detectives —interpretados por Pitt y Morgan Freeman— en la búsqueda de un asesino en serie que comete crímenes basados en los siete pecados capitales. El elenco se completa con Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey.

En la entrevista, Pitt reveló que se involucró profundamente en el proyecto al punto de exigir por contrato que el final original —oscuro y perturbador— no se modificara. Esta decisión fue clave para preservar el tono inquietante del filme, que se convirtió en uno de los thrillers más influyentes de la década.

El éxito de Se7en no solo revitalizó la carrera de Pitt, sino que cimentó su relación artística con Fincher, ya que juntos volverían a trabajar en títulos como El club de la lucha y El curioso caso de Benjamin Button.

El presente de Brad Pitt: cine y velocidad

Actualmente, Brad Pitt se encuentra promocionando su nueva película, F1: La película, dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer. El filme, que se estrena el 27 de junio, cuenta con la participación de Javier Bardem y narra la historia de un piloto de Fórmula 1 que recibe una segunda oportunidad tras haber visto frustrado su sueño.

Brad Pitt promociona 'F1: La película', su nuevo proyecto sobre Fórmula 1 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En una entrevista para el sitio oficial de Fórmula 1, el actor expresó que esta producción representa una de las experiencias más gratificantes de su carrera. “Llevo 20 años intentando hacer una película de carreras. He probado motos, coches, diferentes disciplinas, y por alguna razón nunca se materializaron. Siempre me han encantado las carreras. Crecí con Jackie Stewart como uno de mis primeros recuerdos. En los 90 me enganché con MotoGP. Luego empecé a acercarme a la F1, y aquí estamos”.