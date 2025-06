50 Cent genera expectativa por posible papel en Street Fighter

El rapero y actor compartió en Instagram una pista sobre su posible papel en la adaptación cinematográfica (Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

El reconocido artista y empresario estadounidense 50 Cent ha insinuado su participación en la próxima adaptación cinematográfica de Street Fighter, una de las franquicias de videojuegos más emblemáticas de las últimas décadas.

La noticia surgió después de que el propio Curtis Jackson, nombre real del rapero, compartiera en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de un artículo publicado por Nexus Point News, en el que se mencionaba que se encontraba en negociaciones para interpretar a Balrog, el boxeador caído en desgracia que debutó en el universo de Street Fighter II: The World Warrior.

En la publicación, el artista acompañó la imagen con el mensaje: “Sin días libres. ¡A trabajar! Todos los caminos llevan a Shreveport”, lo que ha generado una ola de especulaciones y expectativas entre sus seguidores y la comunidad de fanáticos del videojuego.

Legendary Entertainment mantiene el hermetismo sobre el reparto

La película de Street Fighter planea su estreno en 2026 con un reparto internacional (Credito: Instagram vía 50cent)

La información sobre la posible incorporación de 50 Cent al elenco de la película aún no ha sido confirmada oficialmente por Legendary Entertainment, la productora responsable del proyecto. Sin embargo, el rumor ha cobrado fuerza en los últimos días, especialmente tras la difusión de reportes que aseguran la participación de otras figuras destacadas en la industria del entretenimiento. Entre los nombres que se barajan para el reparto se encuentran Jason Momoa, Andrew Koji, Noah Centineo y el luchador profesional de la WWE Roman Reigns. La película, que busca revitalizar la saga en la gran pantalla, tiene previsto su estreno en 2026, lo que ha incrementado la expectativa en torno a la producción y su elenco.

La trayectoria actoral de 50 Cent

La trayectoria de 50 Cent en cine y televisión respalda su candidatura para interpretar a Balrog (Mandatory Credit: Simon Fearn-USA TODAY Sports)

La elección de 50 Cent para el papel de Balrog no resulta sorprendente para quienes han seguido la trayectoria del artista. A sus 49 años, el líder de G-Unit ha demostrado una versatilidad notable, tanto en la música como en el cine y la televisión. Su incursión en la actuación se remonta a la época de mayor auge de su carrera musical, cuando protagonizó Get Rich Or Die Tryin’, una película inspirada en su propio ascenso en el mundo del hip-hop y basada en su álbum debut homónimo. Este filme marcó el inicio de una serie de participaciones en la industria cinematográfica, consolidando su imagen como un artista multifacético.

Proyectos internacionales y expansión de 50 Cent Action

El impacto de 50 Cent en la industria del entretenimiento no se limita al cine. En el último año, el artista ha expandido su canal de televisión, 50 Cent Action, al Reino Unido, consolidando su presencia en el mercado internacional.

En declaraciones a Deadline, el rapero destacó la importancia de este paso: “Sabes, todos aman Londres. Si eres de Nueva York, o eres un artista musical de Estados Unidos en general, la primera parada y tu primera muestra de cariño internacional es Londres.”. Estas palabras reflejan su visión global y su interés por conectar con audiencias más allá de Estados Unidos, especialmente en ciudades como Londres, donde cuenta con una base de seguidores considerable.

Expectativas en torno al filme y al futuro de la franquicia

La elección de Shreveport como escenario de rodaje añade atractivo a la producción de Street Fighter (Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports)

La posible participación de 50 Cent en la nueva película de Street Fighter representa un paso más en su consolidación como figura polifacética dentro de la industria cultural. El personaje de Balrog, conocido por su pasado turbulento y su destreza en el boxeo, podría encontrar en el rapero y actor un intérprete capaz de aportar matices y profundidad a la historia.

La elección de Shreveport como uno de los escenarios de rodaje, mencionada en la publicación de Instagram, añade un elemento de interés adicional, ya que la ciudad ha servido de localización para diversas producciones cinematográficas en los últimos años.