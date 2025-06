La hija de Charlie Sheen se reducirá el busto tras su cambio de imagen para OnlyFans: “Tengo una enfermedad”

Sami Sheen afirmó que no puede seguir con sus implantes mamarios. (Instagram/ Sami Sheen)

Los seguidores de Sami Sheen se sorprendieron esta semana al conocer una decisión personal que marca un giro significativo en su vida pública y privada.

La influencer de 21 años, hija de los actores Charlie Sheen y Denise Richards, reveló en una serie de publicaciones en sus Instagram Stories que planea retirarse los implantes mamarios que se colocó hace casi dos años.

La razón de esta decisión se debió un diagnóstico que ella misma ha identificado como “breast implant illness” (BII), una condición que ha afectado su salud física y mental desde entonces. Según explicó, tras una larga búsqueda de respuestas, finalmente comprendió que sus implantes podrían ser la causa.

“He estado experimentando problemas de salud desde hace casi dos años con los síntomas más raros. Finalmente descubrí que tengo una enfermedad derivada de los implantes. No sé cómo no lo noté antes, pero estoy feliz de tener al fin una respuesta”, expresó.

Sami Sheen afirmó que sus implantes mamarios le ocasionaron varias molestias físicas y mentales. (Instagram/Sami Sheen)

La joven, conocida también por su presencia en OnlyFans, enumeró una larga lista de síntomas que ha sufrido diariamente: fatiga crónica, dolores de cabeza, acné, pérdida de memoria, niebla mental, vértigo, dolor en las articulaciones, sequedad ocular, cambios de humor, pérdida de cabello, alergias, erupciones cutáneas, ansiedad severa y sensibilidad a la temperatura.

De acuerdo con Sami, experimenta “casi todos estos síntomas todos los días” y “es agotador” para ella.

“BII suele imitar enfermedades autoinmunes, pero estoy segura de que son los implantes porque los síntomas comenzaron casi inmediatamente después de la cirugía”, explicó.

Sami Sheen también compartió que la enfermedad le ha afectado incluso en aspectos estéticos: “No puedo creer que esto sea todo mi cabello real. Otra cosa que estos implantes me quitaron”, lamentó.

Más allá del malestar físico, Sami habló también del impacto emocional que anticipa al volver a su figura natural. Mostrando una foto de antes de la cirugía. “Definitivamente va a ser difícil volver a este tamaño. No solo físicamente, sino mentalmente”, confesó.

Sami Sheen aseguró que será difícil volver a su figura real. (Instagram/Sami Sheen)

Pese a sus dudas, dejó en claro que está determinada a hacer lo necesario para recuperar su bienestar. “No quiero hacerlo en absoluto, pero sé que me sentiré mucho mejor una vez que estén fuera. Así que supongo que vale la pena”, señaló.

Incluso, la creadora de contenido pidió ayuda a sus seguidores para encontrar un cirujano especializado en explantes en Los Ángeles.

Lo que hace aún más impactante esta decisión es que tan solo en abril, Sami había comentado en TikTok que planeaba aumentarse aún más el tamaño de los implantes.

Sami Sheen declaró en abril que planeaba aumentarse el busto. (Instagram)

“Ahora que ya bajaron completamente y se asentaron, siento que pude haber ido por algo más grande. La próxima vez que los retoque, definitivamente iré más grande”, decía entonces.

Cabe recordar que Sami Sheen se sometió por primera vez a la cirugía de aumento de busto en 2023, a los 19 años. Ella misma compartió que esa operación fue posible gracias a las ganancias obtenidas en OnlyFans.

Sin embargo, la celebridad dio a conocer que recurrió a este procedimiento tras haber sido víctima de acoso escolar durante su adolescencia.

Sami Sheen reconoció que se aumentó el busto porque sufrió de acoso escolar. (Instagram)

“La secundaria fue muy dura. Me acosaban todo el tiempo. Me decían que me parecía a mi papá”, recordó en un episodio del reality Wild Things, que protagoniza junto a su madre Denise Richards y su hermana Lola.