Kevin Costner bajo escrutinio por informe que documenta fallas de protocolo en set de “Horizon 2″

La coordinadora de intimidad documentó múltiples fallas de protocolo durante el rodaje de "Horizon: An American Saga - Chapter 2" (Warner Bros. Pictures)

La coordinadora de intimidad Celeste Chaney redactó un informe de dos páginas que documenta las fallas en los protocolos durante el rodaje de una escena de violación no guionada en Horizon: An American Saga - Chapter 2, según revelan documentos judiciales presentados en la demanda contra Kevin Costner.

Devyn LaBella, doble de acción, demandó el mes pasado a Costner —director, guionista, protagonista, financista y productor del film— alegando que fue obligada a actuar en la escena sin previo aviso, lo que la dejó perturbada y humillada.

El informe de Chaney, citado en la denuncia enmendada presentada el 18 de junio, documentó “numerosos problemas” con la escena, incluyendo que no había un coordinador de intimidad presente, LaBella no recibió “prendas modestas” y no consintió a la dirección improvisada de Costner.

“Fue puesta ‘en el momento’, colocada en una situación vulnerable y comprometedora y luego se le preguntó si estaba ‘bien para continuar’ con todos observando”, escribió Chaney en el informe.

LaBella demandó a Costner y la producción por acoso sexual, discriminación e imposición de angustia emocional. La doble trabajaba como sustituta de Ella Hunt, la actriz que interpretaba a “Juliette” en la película.

Documentos judiciales muestran que Ella Hunt abandonó el set negándose a participar en la escena que no estaba en el guion original (Instagram/@ellahunt)

Según la demanda, Hunt abandonó el set en lugar de actuar en la escena, que no estaba en el guion original.

Posterior a ello, Devyn LaBella fue solicitada como reemplazo. Kevin Costner dirigió a un actor para que se subiera encima de ella, se desabrochara los pantalones y le levantara la falda, según establece la demanda.

Los documentos judiciales detallan que durante la secuencia, filmada el 2 de mayo de 2023 en Utah:

“Sin una conversación previa, sin explicación, sin ensayo, sin una sesión de coreografía o la presencia de un coordinador de intimidad”, el director ordenó a LaBella que se acostara mientras “el Sr. [Roger] Ivens, que estaba sucio y cubierto de sudor, se subía sobre ella y luego le levantaba la falda mientras le inmovilizaba las piernas para que no pudiera moverse”.

La demanda señala que las “prendas íntimas personales” de LaBella quedaron expuestas durante la grabación, y que ella se encontraba menstruando, lo que “agravó la humillación”.

Tras la escena, “LaBella fue dejada sola en la carreta del set, en estado de shock, sintiendo vergüenza y humillación mientras intentaba procesar la situación”.

Devyn LaBella demandó a Kevin Costner por obligarla a participar en una escena de abuso sin previo aviso ni coordinador de intimidad presente (Instagram/@devynlabella)

En su informe, Chaney concluyó que “los protocolos apropiados fueron abandonados” e instó a la producción a incluir un coordinador de intimidad en la planificación de cualquier escena “hiper-expuesta” o vulnerable.

“Los coordinadores de intimidad siempre deben estar en el set para estas escenas para proteger y apoyar a los actores, ayudar al director a lograr su visión y proteger la producción”, escribió Chaney.

La denuncia enmendada también incluye mensajes de texto entre Devyn LaBella y Celeste Chaney después del incidente. En uno de ellos, la especialista en acrobacias expresó su desconcierto:

“¿Por qué una doble de acción estaba haciendo este trabajo que no era de riesgo, especialmente considerando la sensibilidad del tema?” y “¿Quién va a asumir la responsabilidad por este abuso de poder?”.

Los mensajes también revelan que el productor de línea se disculpó con LaBella, diciendo que Costner “necesita ser puesto al día con los tiempos actuales”.

La doble de riesgo alega que sufrió consecuencias profesionales por hablar, y no ha sido contratada por el coordinador de acrobacias desde esa producción en mayo de 2023.

La coordinadora instó a garantizar presencia obligatoria de especialistas en intimidad para proteger actores en escenas vulnerables y expuestas (Warner Bros.)

Kevin Costner volvió a defenderse tras acusaciones

Kevin Costner negó las alegaciones a través de su abogado Marty Singer. En una declaración en respuesta a la demanda, alegó que Devyn LaBella dio “un pulgar arriba” después del ensayo y que posteriormente estaba “de buen humor”.

“LaBella estaba ensayando una toma insertada para una escena guionada. No hubo intimidad ni nada sexual en la escena. Hubo un tirón de un vestido mientras ella estaba completamente vestida, con un vestido largo y bombachos, acostada al lado de un actor masculino”, argumentó la defensa en un comunicado.

Asimismo, recalcó que existen numerosos testigos que contradicen la versión de supuesto hostigamiento hacia LaBella. Como prueba, Singer citó un mensaje que la doble envió a su supervisor luego de terminar su participación en el rodaje: “Gracias por estas maravillosas semanas”.

La demanda enmendada acusa a Singer de buscar destruir aún más la carrera de LaBella al calificarla como una “acusadora serial” en respuesta a la demanda.

El abogado de Costner negó las acusaciones alegando que la denunciante mostró conformidad y estuvo de buen humor después de la filmación en al secuela de "Horizon" (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Una vez que se cruza la línea, no queda realmente ninguna opción que tomar”, declaró la mujer. “Hablé inmediatamente. Y por eso, me encontré con silencio, evasivas y esfuerzos para desacreditarme. Este caso no es solo sobre lo que me pasó a mí. Es sobre un sistema roto que protege a los que están en el poder y castiga a los que hablan”.

Los representantes legales de LaBella respondieron que su clienta “nunca antes había presentado una denuncia contra ningún empleador” durante su carrera como doble profesional.