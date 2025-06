Kevin Costner volvió a defenderse tras acusaciones de presunto abuso en el rodaje de “Horizon”

El abogado de Costner, Marty Singer, argumentó que la situación fue solo un "ensayo técnico". (Jordan Strauss/Invision/AP)

En mayo, Kevin Costner (70 años) fue demandado por la doble de acción Devyn LaBella, quien asegura haber sido obligada a participar en una escena de abuso no consensuada durante el rodaje de Horizon: An American Saga - Chapter 2.

Esta semana, luego de que LaBella presentara nuevas pruebas en la corte, el actor respondió públicamente a través de su abogado y volvió a rechazar las acusaciones.

¿Cuál es la denuncia de la doble de riesgo?

LaBella, quien trabajaba como doble de la actriz Ella Hunt, sostiene que fue víctima de una “escena de violación no guionada, no ensayada y no programada”, filmada el 2 de mayo de 2023 en Utah, durante la producción del western dirigido y protagonizado por Costner.

Según documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, la actriz original de la escena, Ella Hunt, se habría negado a grabarla tras conocer que implicaba que el actor Roger Ivens “levantaría con violencia” su falda. Ante esa negativa, LaBella fue llamada a reemplazarla sin saber lo que realmente se requería.

La actriz Ella Hunt se habría negado a filmar la escena polémica, y LaBella fue convocada como reemplazo sin saberlo. (Warner Bros)

La demanda asegura que durante la grabación, “sin una conversación previa, sin explicación, sin ensayo, sin una sesión de coreografía o la presencia de un coordinador de intimidad”, Costner le ordenó a LaBella que se acostara mientras “el Sr. Ivens, que estaba sucio y cubierto de sudor, se subía sobre ella y luego le levantaba la falda mientras le inmovilizaba las piernas para que no pudiera moverse”.

Los abogados de LaBella indicaron además que durante la secuencia sus “prendas íntimas personales quedaron expuestas”, y que ella se encontraba menstruando, lo que “agravó la humillación”. Según el mismo documento, tras la escena, “LaBella fue dejada sola en la carreta del set, en estado de shock, sintiendo vergüenza y humillación mientras intentaba procesar la situación”.

En la actualización de su acusación, la demandante agregó mensajes de texto enviados a la coordinadora de intimidad, en los que expresaba su desconcierto y preocupación: “¿Por qué una doble de acción estaba haciendo este trabajo que no era de riesgo, especialmente considerando la sensibilidad del tema?” y “¿Quién va a asumir la responsabilidad por este abuso de poder?”.

LaBella argumenta que su papel como doble no incluía escenas íntimas, ni había sido informada sobre ese contenido (Instagram/@devynlabella)

La respuesta de Kevin Costner y su defensa

Frente a estas nuevas acusaciones, el abogado de Kevin Costner, Marty Singer, salió en defensa del actor y calificó la demanda como infundada.

“LaBella estaba ensayando una toma insertada para una escena guionada. No hubo intimidad ni nada sexual en la escena. Hubo un tirón de un vestido mientras ella estaba completamente vestida, con un vestido largo y bombachos, acostada al lado de un actor masculino”, argumentó en un comunicado enviado a la prensa.

Singer también recalcó que existen numerosos testigos que contradicen la versión de supuesto hostigamiento hacia LaBella. Como prueba, el abogado citó un mensaje que la doble envió a su supervisor luego de terminar su participación en el rodaje: “Gracias por estas maravillosas semanas”.

En mayo, cuando se presentó la demanda original, Singer ya había rechazado las acusaciones en nombre del actor de Yellowstone.

“No hubo nada sexual en la escena”, sostuvo el abogado del actor y director al defenderlo ante los nuevos alegatos (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una declaración a los medios, aseguró que Costner “siempre se preocupa por que todos se sientan cómodos trabajando en sus películas y se toma muy en serio la seguridad en el set”.

El abogado además señaló que los alegatos de La Bella “no tienen absolutamente ningún fundamento y están completamente contradichos por sus propias acciones y los hechos”.

Ante esto, los representantes legales de LaBella respondieron en la nueva presentación judicial que su clienta “nunca antes había presentado una denuncia contra ningún empleador” durante su carrera como doble profesional.

Lo que pide LaBella en su demanda

En la ampliación de la demanda, presentada el 18 de junio en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, LaBella solicitó una compensación económica por los daños sufridos, pero también medidas concretas para evitar este tipo de situaciones en el futuro.

La demanda también solicita medidas concretas para proteger a los trabajadores en futuras entregas de la saga "Horizon" (Crédito: Warner Bros.)

Entre ellas, pide que los productores de Horizon reciban capacitación obligatoria contra el acoso y la violencia sexual, que se garantice la presencia de un coordinador de intimidad en todas las producciones futuras y que se emita una disculpa pública.

Hasta el momento, Roger Ivens —el actor involucrado en la escena— no ha emitido comentarios.