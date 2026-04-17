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El rotundo cambio de look de Juanita Tinelli

La hija menor de Marcelo Tinelli deslumbró a sus seguidores con un nuevo color de pelo

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Juana Tinelli en blanco y negro, sentada, con sudadera con capucha, jeans rotos y collar. Su largo cabello oscuro cae. Mira a cámara
Juana Tinelli estrenó un nuevo look en su pelo (Instagram)

Juanita Tinelli volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar un impactante cambio de look en sus redes sociales. La modelo y creadora de contenido, referente de estilo entre las nuevas generaciones, compartió una serie de imágenes que evidencian cómo una transformación capilar puede marcar el inicio de una nueva etapa estética y personal.

El “antes” de Juana se aprecia en una postal reciente donde luce su característico cabello largo y oscuro, peinado lacio y con raya al medio, acompañado de una bandana celeste con flores que enmarca su rostro. El outfit —conjunto de red blanco y top al tono— refuerza una estética bohemia, fresca y veraniega, ideal para los días de sol y relax. En otras imágenes, también del viejo look, se la ve en blanco y negro, con el mismo largo de melena, buzo con capucha y joggers, en una vibra urbana y relajada que la había acompañado durante los últimos meses.

El giro radical llegó con su reciente apuesta: en las nuevas fotos, tomadas en el baño frente al espejo, Juanita aparece con el pelo mucho más corto, en un rubio platinado, con un corte desmechado y voluminoso que aporta movimiento y un aire sofisticado. El flequillo largo y suelto suma un punto de frescura, y el body celeste elegido para la selfie potencia la vibra juvenil y descontracturada del nuevo look. Las poses, con gestos espontáneos y naturales, refuerzan la confianza con la que Juana encara cada transformación.

Juana Tinelli, una mujer rubia con flequillo y cabello voluminoso en capas, se toma una selfie en un espejo, vistiendo un camisón azul claro
Con un mini body de algodón, Juana lució su pelo rubio

El contraste entre ambos estilos es total y muestra la versatilidad de Juanita para adaptarse y reinventarse sin perder su esencia. El cambio fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, que celebraron tanto la audacia como la capacidad de la modelo para marcar tendencia y ser inspiración, ya sea en clave boho, urbana o renovada.

Cada transformación de Juanita Tinelli va más allá de la moda: se convierte en una declaración de identidad y autenticidad, una invitación a no temerle al cambio y a jugar con la imagen como una forma de autoconocimiento y expresión. Su nuevo look reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del mundo fashion local, y demuestra que la belleza y el estilo están en constante evolución.

Sin embargo, no queda claro si este cambio de look es permanente o si se trata de una peluca utilizada para una sesión de fotos, ya que Juanita es modelo y suele experimentar con diferentes estilos para producciones profesionales. El enigma sumó aún más interés entre sus seguidores, que especulan en los comentarios sobre la naturaleza real del cambio y esperan nuevas publicaciones para confirmar si la transformación llegó para quedarse.

Juana Tinelli se toma una selfie en el espejo, mostrando su cabello rubio, en capas con flequillo, y un vestido lencero azul claro
La modelo no aclaró si se trata de un cambio permanente o en el marco de una producción de fotos (Instagram)

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance

La ruptura sentimental de la hija menor de Marcelo Tinelli y Tomás Mazza sorprendió al mundo del espectáculo argentino a principios de marzo. Luego de poco más de un mes juntos, los jóvenes dejaron de seguirse en redes sociales y dieron por terminado su vínculo. La confirmación llegó por parte de Mazza, quien evitó precisar los motivos de la decisión.

La confirmación de la separación llegó por parte de Mazza, quien evitó precisar los motivos detrás de la decisión y eligió el bajo perfil para transitar el final del romance. Según trascendió, fue la modelo quien tomó la iniciativa de eliminar al streamer de sus redes, una actitud que no pasó desapercibida y abrió interrogantes sobre las verdaderas razones del distanciamiento. Mazza, por su parte, remarcó que no fue él quien dio el primer paso para cortar la relación digital.

En declaraciones al aire de Puro Show (El Trece), el influencer fue escueto pero claro: “No va más. Lo que sí te puedo decir es que como en todas las relaciones humanas, a veces las cosas se dan y otras no”. Mazza prefirió no ahondar en detalles y se mostró sereno ante el desenlace, evitando alimentar rumores o especulaciones sobre el motivo de la ruptura.

En otro fragmento, el joven profundizó sobre su postura: “No sabría decirte qué pasó, es así la vida. Las personas que llegan a tu vida siempre te enseñan algo y ella me enseñó mucho”. Además, dejó en claro que el distanciamiento virtual tampoco fue decisión suya: “Yo jamás dejo de seguir a nadie. A mí me eliminaron”.

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