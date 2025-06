De la gran pantalla a la cocina, Nick Frost reveló cómo esta pasión transformó su vida personal

En una charla con Dish Podcast, Nick Frost reveló detalles de su infancia y preferencias culinarias (Dish Podcast)

Durante años, el nombre de Nick Frost se vinculó principalmente al cine británico y la comedia, con títulos en su filmografía como “Paul”, “Una noche en el fin del mundo” y el recientemente estrenado, “Cómo entrenar a tu dragón”. Sin embargo, en una participación en el Dish Podcast, el actor mostró una faceta menos conocida: su vínculo personal y emocional con la cocina.

Según relató en el programa, tanto el cine como la cocina representan para él formas esenciales de expresión y bienestar. El encuentro, conducido por Nick Grimshaw y la chef Angela Hartnett, incluyó anécdotas del rodaje de la adaptación en vivo de “Cómo entrenar a tu dragón”, donde Frost interpreta a uno de los personajes principales.

Entre varios temas, el intérprete reveló cómo se dio su llegada a la producción de DreamWorks, con el personaje "Bocón" (REUTERS)

Experiencia en la live action de “Cómo entrenar a tu dragón”

El intérprete británico compartió durante el capítulo que fue invitado a participar del proyecto tras reunirse con el director de la versión animada, Dean DeBlois. “Me propuso el papel de Bocón. Fue un honor, porque este tipo de producciones son de otra escala, con cientos de vikingos en el set”, comentó.

Frost además se mostró impresionado por la logística de la filmación. “Un día conté cuántos trenes de equipo había en el set, eran como veinte. Es un mundo completamente diferente al de las películas pequeñas”, expresó.

La etapa de rodaje se llevó a cabo durante el invierno en Belfast, con temperaturas de hasta -5°C, lo que exigió usar orejeras que debían retirarse antes de cada toma. A pesar del frío, el actor destacó la calidad de la comida local y la camaradería en el set.

A su vez, el actor también reveló que pospuso una cirugía de rodilla a petición del director para mantener la cojera del personaje: “El director me dijo que no me operara, que usara la pierna tal cual, y así lo hice”.

El actor británico compartió anécdotas del rodaje de "Cómo entrenar a tu dragón", donde tiene un importante papel (Dreamworks)

La cocina como refugio y herencia familiar

Nick Frost reveló que su pasión por la gastronomía nació cuando trabajó en cocinas profesionales antes de iniciarse en la actuación. “Cuando dejé la escuela, empecé a trabajar en cocinas. Lo hice hasta los 27 o 29 años, sin saber realmente qué quería hacer”, relató. Además agregó: “Cuando cocinas por trabajo, deja de ser divertido, pero cuando empecé a cocinar para amigos y familia, volví a enamorarme de ello”.

El actor manifestó su admiración por los chefs galardonados con estrellas Michelin y recordó con humor el nerviosismo que sintió al conocer a Hartnett (conductora del podcast) en su restaurante. “Almorcé en el restaurante de Angela y cuando salió a saludar, no pude ni hablarle”, confesó.

Asimismo, también subrayó la cocina como una herramienta de bienestar mental: “Cocinar y picar para mí es todo sobre la salud mental. Simplemente lo disfruto, me relaja”. Mientras que destacó que cocinar es una forma de cuidado emocional. “No necesito decir nada, él sabe que es amor porque lo hice yo”, dijo refiriéndose a su hijo, a quien suele enviarle comida.

En su familia la comida fue tradicionalmente un vehículo para el afecto. “Mi madre lo hacía para mi hermano y para mí, y ahora yo lo hago para mis hijos. Es una manera de mostrar amor”, indicó. Añadió que, aunque estas prácticas son menos comunes hoy, él se esfuerza por mantenerlas vivas.

Frost destacó la cocina como un refugio emocional y tradición familiar que lo traslada a su niñez (Dish Podcast)

Platos favoritos y recuerdos de infancia

Durante el episodio, el artista enumeró algunos de sus platos preferidos, como comida china, falafel, hamburguesas estilo neoyorquino y un pastel de carne en particular: “Mi madre solía hacer uno con zanahorias y salsa, era como una tradición de los lunes”.

La conversación abordó también las costumbres británicas de compartir elaboraciones con vecinos. Frost relató que en su hogar es habitual ofrecer las sobras a quienes viven cerca: “Cuando tenemos sobras, solemos preguntar a los vecinos si les apetece. Siempre lo hemos hecho, aunque mi pareja a veces se sorprende de que regale comida”, explicó.

Una competencia culinaria para el podcast

Una de las actividades centrales del episodio fue el desafío amistoso de cocina denominado chop off, en la que Frost y la chef Angela Hartnett pusieron a prueba su destreza con el cuchillo y su creatividad gastronómica.

La competencia culinaria del 'chop off' enfrentó al actor Nick Frost con la presentadora Angela Hartnett (Dish Podcast)

El chop off sirvió también para el intercambio de consejos y preferencias, desde tipos de tablas de cortar hasta la costumbre de llevar cuchillos personales al cocinar fuera de casa. Aunque afirmó no considerarse competitivo, Frost admitió en tono divertido que le disgustaría perder: “Me enfadaría si no gano”.

La conversación compartida por Dish Podcast, mantuvo un tono sentimental y cálido, reflejando el papel que desempeña la cocina como espacio de encuentro y afecto en la vida personal del reconocido actor británico.