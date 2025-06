Investigan la muerte de Anne Burrell como un posible caso de sobredosis de droga

La chef Anne Burrell fue encontrada sin vida en su residencia de Brooklyn por su esposo Stuart Claxton el martes por la mañana (REUTERS/Jeenah Moon)

La muerte de la reconocida chef y personalidad televisiva Anne Burrell está siendo investigada por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York como un posible caso de sobredosis de droga.

La noticia ha conmocionado al mundo gastronómico y a los seguidores de la presentadora, quien se destacó por su carisma y talento en la pantalla.

El martes por la mañana, Stuart Claxton, esposo de Anne Burrell, encontró a la chef sin signos vitales en la ducha de su residencia en Brooklyn, Nueva York.

Claxton, con quien Burrell contrajo matrimonio en 2021, había visto a su esposa con vida por última vez alrededor de la 1:00 de la madrugada. Alrededor de las 7:50, al no obtener respuesta, la buscó y la halló en el baño.

De inmediato, realizó una llamada al 911, lo que movilizó a los servicios de emergencia. Según fuentes citadas por Page Six, los primeros en llegar al lugar la declararon “DOA” (dead on arrival, muerta al llegar).

Autoridades investigan la muerte de la presentadora de televisión como un posible caso de sobredosis tras hallar pastillas en el lugar (Andy Kropa/Invision/AP)

Durante la llamada de emergencia, los operadores del 911 instruyeron a Claxton para que intentara reanimar a su esposa mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Sin embargo, según información obtenida por TMZ y confirmada por Page Six, Anne Burrell ya se encontraba fría al tacto cuando su esposo la encontró, lo que sugiere que el deceso se habría producido varias horas antes de su hallazgo.

El entorno en el que fue encontrada la chef ha sido objeto de especial atención por parte de las autoridades.

Ahora fuentes exclusivas confirmaron a The Post que Burrell estaba rodeada de decenas de pastillas al momento de ser hallada, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de una sobredosis como causa probable de la muerte.

No obstante, el informe oficial de la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York aún no ha determinado la causa y la forma exacta del fallecimiento. La autopsia ya se realizó, pero los resultados permanecen pendientes.

Los servicios de emergencia declararon a Anne Burrell "muerta al llegar" tras la llamada al 911 realizada por Stuart Claxton (An Rong Xu/The New York Times)

La noche anterior a su muerte, Anne Burrell asistió a un espectáculo de improvisación en The Second City New York, en Brooklyn. La chef disfrutó de la función en compañía de amigos y colegas, mostrando su habitual entusiasmo y energía.

Un portavoz del centro de eventos expresó a Page Six: “Anne trajo alegría, audacia y un espíritu inquebrantable de ‘sí, y’. Su entusiasmo era contagioso, su presencia inolvidable. Nuestros pensamientos están con la familia y seres queridos de Anne”.

Sus palabras reflejan el impacto positivo que Burrell tuvo en quienes la rodearon, tanto en el ámbito profesional como personal.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York también se pronunció sobre el caso. Un representante confirmó a Page Six que Burrell sufrió un paro cardíaco, aunque no se ha especificado si este fue consecuencia directa de una posible sobredosis o si existieron otros factores médicos involucrados.

Por el momento, la investigación sigue abierta y las autoridades continúan recabando información para esclarecer los hechos.

El Departamento de Bomberos confirmó que la chef sufrió un paro cardíaco, aunque las causas exactas siguen bajo investigación policial (Food Network)

La familia de Anne Burrell emitió un comunicado, difundido por Page Six, en el que recordaron a la chef como una persona luminosa y querida.

“Su sonrisa iluminaba cada habitación a la que entraba”, expresaron en la declaración. “La luz de Anne irradiaba mucho más allá de quienes la conocieron, tocando a millones en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, espíritu y amor infinito permanecen eternos”.

Burrell se ganó el cariño de la audiencia a través de programas como Worst Cooks in America, Secrets of a Restaurant Chef y Beat Bobby Flay.

Anne Burrell deja atrás a su esposo, Stuart Claxton, y al hijo de este, Javier. La pareja, que celebró su boda en 2021, había compartido públicamente momentos de felicidad y proyectos conjuntos.

La chef también era reconocida por su papel como esposa, hermana, hija, madrastra y amiga, según destacó su familia en el comunicado.