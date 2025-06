Paris Hilton compró la antigua y lujosa mansión de Mark Wahlberg tras perder su casa en los incendios que azotaron a Los Ángeles

El nuevo vecindario de Paris está rodeado de estrellas de Hollywood, desde Rod Stewart hasta Denzel Washington (Cuartoscuro/WSJ-PAUL BARNABY)

La empresaria, DJ y estrella de reality Paris Hilton tiene un nuevo hogar y no escatimó en gastos.

Tras perder su mansión en Malibú durante los incendios que arrasaron Los Ángeles a comienzos de 2025, Hilton acaba de comprar la antigua residencia del actor Mark Wahlberg en el exclusivo vecindario de Beverly Park por la imponente suma de 63 millones de dólares, informó The Wall Street Journal.

La nueva propiedad, que Paris adquirió junto a su esposo Carter Reum, está ubicada en un terreno de más de 20.000 metros cuadrados y tiene una extensión de aproximadamente 300.000 metros.

Se trata de una mansión de estilo francés construida alrededor de 2014 y diseñada por el reconocido arquitecto Richard Landry, también apodado “el arquitecto de las estrellas”.

La mansión fue vendida por Wahlberg en 2023 por 55 millones, aunque su precio inicial era de 87.5 millones de dólares (Anthony Barcelo vía TMZ)

La venta fue gestionada por su hermano, Barron N. Hilton, a través de la firma Hilton Hilton, mientras que la propiedad estuvo listada por Ginger y Alexandra Glass, de Compass.

Una mansión de lujo sin límites

La antigua residencia de Wahlberg cuenta con 12 habitaciones y 20 baños, además de múltiples espacios pensados para el entretenimiento y el confort familiar. El interior incluye una biblioteca de dos pisos, una sala de cine privada, una cava de vinos y cigarros, un gimnasio profesional y una entrada principal con escaleras dobles.

En el exterior, el complejo parece sacado de una película: una cancha multideportiva (decorada en su momento con motivos de los Boston Celtics, equipo favorito de Wahlberg), un parque de skate, un campo de golf de cinco hoyos con zona de práctica, una piscina estilo resort con toboganes y áreas de descanso sobre jardines extensos y cuidados con detalle.

La nueva casa de Paris Hilton tiene una piscina tipo resort con toboganes y amplias áreas verdes para el descanso (WSJ/PAUL BARNABY)

El vecindario también cuenta con una lista envidiable de vecinos célebres como Adele, Eddie Murphy, Justin Bieber, Rod Stewart y Denzel Washington.

La compra de esta fastuosa mansión se produce tras una gran tragedia personal. En enero de este año, Paris y su familia vieron por televisión cómo su casa en Malibú ardía por completo durante los incendios que afectaron el área de Pacific Palisades.

“Con el corazón roto y sin palabras. Estaba sentada con mi familia, viendo las noticias, y ver nuestra casa en Malibú arder en vivo por televisión es algo que nadie debería tener que experimentar”, escribió Paris en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

La casa destruida representaba mucho para la familia. “Esa casa fue donde construimos tantos recuerdos preciosos. Fue donde Phoenix dio sus primeros pasos y donde soñábamos con construir una vida de recuerdos con London”, añadió en su publicación.

La mansión de Paris Hilton en Malibú fue destruida por los incendios (Captura/ABC7)

A raíz de la tragedia, la empresaria movilizó a su organización benéfica.

“Mi equipo de 11:11 Media Impact está ayudando a otros afectados por los incendios. Estamos en esto juntos, Los Ángeles. Abracen a sus seres queridos un poco más fuerte esta noche. Nunca se sabe cuándo todo puede cambiar”, finalizó su mensaje.

Una nueva etapa

A pesar del difícil comienzo de año, Paris no ha perdido su espíritu optimista. En una entrevista exclusiva con People en marzo, expresó su deseo de reconstruir en la zona costera: “Crecí en Malibú toda mi vida y tengo tantos recuerdos allí… Quiero que mis hijos también puedan experimentar eso”.

En mayo, antes de mudarse, Hilton compartió en sus redes un curioso video que se volvió viral: su hijo Phoenix aseguraba haber visto un fantasma en su residencia temporal.

“Fantasma aquí… ¡fantasma!”, decía el pequeño mientras señalaba una puerta. Paris reaccionó con humor, escribiendo: “Bueno, estoy asustada. A todas mis #SlivingMoms, ¿les ha pasado esto con sus pequeños? Me encantaría saberlo… con fines de investigación”.

Paris Hilton dice que su hijo Phoenix, de 2 años, quiere ser bombero después de que su casa en Malibú fuera destruida en los incendios de Los Ángeles (Crédito: Instagram)

Ahora con una nueva propiedad en sus manos, Hilton planea aprovechar el espacio para seguir con sus actividades sociales.

“Ahora me encanta organizar noches en casa o invitar a amigas mientras nos preparamos para salir. Me gusta usar todas mis copas rosas de colección, y agregar brillantina comestible y removedores de tragos con forma de bolas disco rosas para hacer que todo se sienta más especial”, declaró a Us Weekly.