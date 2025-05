“Filmar esto casi me mata”: Mark Duplass rompe el silencio sobre su participación en ‘Good American Family’

Good American Family

Cuando el guion de Good American Family y la oferta de interpretar a Michael Barnett llegó a sus manos, Mark Duplass no estaba totalmente convencido de involucrarse en el caso de Natalia Grace.

“Ya existía una serie documental y había mucho en las noticias. Yo era muy escéptico respecto a tomar este rol”, confesó el actor de 48 años en una conversación con Infobae esta semana.

Lo que lo convenció fue el enfoque de la serie, una decisión clave de las showrunners Katie Robbins y Sarah Sutherland. Una elección narrativa crucial para enfrentar un caso de la vida real con tanta polarización sobre sus protagonistas.

“Al mostrar la historia desde múltiples perspectivas —y en particular al contar los primeros cuatro episodios desde la perspectiva de los padres— tuvimos la posibilidad de permitir que los espectadores emitieran juicios, y luego darles la vuelta y hacer que se involucren... de la misma forma en que muchos de nosotros nos sentimos implicados al haber hecho juicios demasiado pronto cuando comenzamos a escuchar sobre este caso”, explicó.

El actor reconoce que su personaje fue cómplice pasivo de muchas decisiones (Foto: Disney+)

Durante esos primeros cuatro capítulos, Good American Family aprovecha la apacible voz de Ellen Pompeo en el personaje de Kristine Barnett, para narrar la llegada de Natalia (Imogen Reid), una niña ucraniana con enanismo, a su familia.

El entusiasmo de la adopción se convierte en recelo y temor cuando Kristine comienza a sospechar que Natalia podría ser en realidad una adulta y que tiene intenciones violentas en su hogar.

Mientras la paranoia de la madre de familia crece con cada travesura de Grace, el aparente afecto que tenía el padre hacia Natalia comienza a desgastarse.

Al igual que Imogen y Ellen, Mark tampoco habló con el verdadero Michael Barnett para construir al personaje que tenía a cargo.

“Mi intención no era hacer una imitación. Quería aportar mi propia interpretación, pero encontrar ese equilibro siempre es complicado”, explicó.

Para Duplass, Michael Barnett es un hombre marcado por el miedo y la dependencia emocional (Foto: Disney+)

El Michael Barnett que presenta Good American Family es un hombre profundamente afectado por sus propias heridas internas y una relación de dependencia con Kristine.

“Creo que al ver a un personaje como Michael, uno se pregunta por qué sería capaz de hacer la vista gorda ante tanto comportamiento terrible y también, claro, cómo fue capaz de cometer sus propias malas acciones”, explicó Mark.

“Y para mí, la respuesta es así: cuando sufres problemas de salud mental tan profundos —y esto es algo con lo que me puedo identificar—, si te encuentras en un momento bueno de tu vida, con trabajo, esposa, casa, hijos, no quieres hacer ningún cambio, porque tienes miedo de volver a ese lugar oscuro si haces algún cambio grande”, añadió.

Esos miedos lo frenan. No enfrenta a Kristine sobre sus decisiones y deja que la situación con Natalia llegue a un punto crítico, aunque se haya encariñado con la niña.

“Él está aterrorizado de confrontar a Kristine porque siente que ella le salvó la vida y que le debe todo. Y si la enfrenta, ella podría dejarlo, porque él tiene una autoestima muy baja”, añadió Duplass.

Ellen Pompeo encarna a la madre adoptiva de Natalia Grace (Disney) IMOGEN REID, ELLEN POMPEO

“Nos abrazabamos llorando”

Hace unas semanas, Mark compartió en Instagram un fragmento del episodio 5.

“Filmar esto casi me mata”, escribió sobre la desgarradora secuencia en la que Natalia le ruega a su padre adoptivo que no se vaya.

La niña ya había sido abandonada en un departamento y su desesperación es evidente al reencontrarse con el Sr. Barnett. El hombre, por su parte, la observa con desagrado y estalla enojado ante sus ruegos.

“Sabíamos que iba a ser difícil porque Imogen y yo nos tenemos mucho cariño. Me encanta trabajar con ella”, comentó Duplass sobre su química paternal con la actriz británica de 27 años. Para ser su primer proyecto importante, Imogen logró salir airosa del desafío que implicaba ser Natalia Grace en la pantalla chica.

“Después de cada toma, solíamos llorar, abrazarnos y prepararnos para volver a hacerlo”, recordó.

Duplass quedó impactado por el talento y la madurez emocional de Imogen en su primer gran papel en televisión (Disney+)

No solo hay corazón en esas escenas de confrontación, sino también en aquellas en las que se muestra la fragilidad del vínculo entre Michael y Natalia.

“Lo que me gusta de su relación es que no se resuelve de forma limpia o cerrada. Es un final mucho más realista. Creo que Michael solo es capaz de confrontar hasta cierto punto su propia responsabilidad y lo que le pasó a Natalia. No puede lidiar del todo con eso. Y, la verdad, creo que es desgarrador”.

Duplass —que tiene dos hijas en la vida real— se define como un padre muy distinto al que encarna. Pero admite que era inevitable encontrar algunos puntos en común.

“Me sentí increíblemente protector con Imogen y con el personaje de Natalia mientras estábamos filmando. Pero, lo que diré es que no me parezco mucho al personaje de Michael en mi vida personal. Comparto algunas similitudes en cuanto a ciertos problemas de salud mental y cosas así, pero lo que me di cuenta es que uno tiene que estar dispuesto a ponerse en situaciones incómodas para ser un buen padre”, sentenció.

Para él, la paternidad implica sacrificio: “Hay que estar dispuesto a sacrificar no solo parte de tu propia comodidad, sino también algunas dinámicas de tus relaciones personales para poder criar, confrontar a las personas y protegerlas de forma adecuada. Porque no se trata de ti, se trata de tus hijos”.

Duplass espera que la serie invite al público a cuestionarse sus propios prejuicios al ver una historia como la de Natalia (Foto: Disney+)

¿Hubo algún momento en que el Sr. Barnett tuvo una oportunidad real de cambiar las cosas?

“Creo que Michael, como cualquier ser humano, tuvo todas las oportunidades a lo largo del camino. Y creo que podría haber elegido confrontar a Christine antes. Creo que también podría haber elegido confrontar a Natalia por algunas de sus conductas antes y haber sido honesto al respecto. Creo que podría haber elegido buscar la ayuda de un terapeuta familiar e intentar resolver todo eso. Pero, bueno, no todo el mundo tiene esa fortaleza, y Michael carga con mucho miedo y mucho daño”.

Y en cuanto al mensaje final que deja la serie, Duplass espera que los espectadores también se tome unos minutos de introspección.

“Ver todos los lados de una historia antes de emitir un juicio. También se debería evaluar qué prejuicios podrías tener al hacer esos juicios apresurados. ¿Hay alguna razón por la que te asustaste de Natalia o te convenciste de que era malvada desde el primer minuto en que viste el episodio? ¿Por qué fue así?”, enfatizó.

Good American Family, miniserie de 8 episodios, está disponible en su totalidad en Disney+.