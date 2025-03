“Good American Family”: ¿quién es quién en la serie basada en el caso de Natalia Grace?

"Good American Family" dramatiza el caso real de Natalia Grace, quien en 2010 fue adoptada por los Barnett, acusados luego de abandono y maltrato (Disney/Investigation Discovery)

La serie Good American Family, protagonizada por Ellen Pompeo, Mark Duplass y Christina Hendricks, está basada en el controvertido caso de Natalia Grace.

Natalia era una niña ucraniana con enanismo que fue adoptada en 2010 por una familia de Indiana que, dos años después, la acusó de ser una adulta que fingía ser menor de edad.

La historia ha sido objeto de múltiples reportajes, documentales y análisis debido a las versiones contradictorias de los involucrados.

La producción, dirigida por Katie Robbins y Sarah Sutherland, presenta los hechos desde diversas perspectivas.

Natalia Grace, una niña ucraniana con enanismo adoptada en 2010 por los Barnett, fue acusada por sus padres adoptivos de ser una adulta que fingía su edad (Investigation Discovery vía PEOPLE)

Imogen Faith Reid como Natalia Grace

El papel de Natalia recae en Imogen Faith Reid, una actriz británica de 27 años que debuta en televisión con esta producción. La showrunner Sarah Sutherland explicó a Variety que la selección de Reid fue inmediata.

“No solo tenía que interpretar a Natalia en distintas etapas de su vida, sino también según las diferentes perspectivas de los personajes. Su audición fue impresionante”, detalló.

Imogen Faith Reid debuta en televisión como Natalia Grace, interpretando al personaje en distintas edades y desde diversas perspectivas en la serie (Disney/Investigation Discovery)

Ellen Pompeo como Kristine Barnett

Ellen Pompeo interpreta a Kristine Barnett, la madre adoptiva de Natalia. Junto a su esposo Michael Barnett, Kristine impulsó el cambio en la edad legal de la niña, alegando que en realidad era una adulta con intenciones de hacerles daño.

En 2013, Kristine publicó The Spark: A Mother’s Story of Nurturing, Genius, and Autism, un libro sobre la crianza de su hijo mayor, Jacob Barnett, quien fue diagnosticado con autismo.

Pompeo explicó a Vanity Fair su enfoque para interpretar a Kristine: “Empecé con la versión de Kristine que, al principio, solo quería ayudar a su hijo. Decidió ignorar lo que le decían los expertos y tomar el control de la situación. Me basé en el amor maternal y en lo que impulsa a las madres a hacer lo imposible por sus hijos”.

Ellen Pompeo interpreta a Kristine Barnett, la madre adoptiva de Natalia Grace, en "Good American Family" (Disney/Tippecanoe County Jail)

Además, la actriz destacó que el personaje era un desafío debido a su complejidad. “Es un tema difícil. Se trata de niños, de neurodivergencia, de discapacidad. Es un terreno complicado”, destacó.

Después de casi dos décadas interpretando a Meredith Grey en Grey’s Anatomy, la estrella televisiva Ellen Pompeo buscaba un cambio en su carrera.

“Tenía dudas. Nunca había hecho algo así. Pero cuando hablé con Katie Robbins y con Imogen, me di cuenta de que la serie tenía la profundidad que necesitaba”, contó a The Hollywood Reporter.

Y reveló: “No vi el documental durante mucho tiempo. No quería juzgar la historia, solo interpretarla desde el guion”.

Pompeo dejó atrás casi 20 años como Meredith Grey para asumir un papel completamente distinto en la serie inspirada en el caso Natalia Grace (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mark Duplass como Michael Barnett

Mark Duplass da vida a Michael Barnett, quien, a diferencia de Kristine, ha hablado públicamente en numerosas ocasiones sobre Natalia.

En 2019, declaró en Good Morning America que varios médicos le habían dicho que Natalia era “una estafadora” y una “sociópata”.

Duplass señaló que le interesó la serie por su enfoque multifacético. “No es la historia sensacionalista que apareció en los tabloides o en los documentales. Es mucho más matizada”, indicó en una entrevista con Entertainment Tonight.

Mark Duplass da vida a Michael Barnett, el padre adoptivo de Natalia Grace, quien sostuvo que la niña era en realidad una adulta que representaba un peligro (Disney/Tippecanoe County Jail)

Aias Dalman como Jacob Barnett

Aias Dalman interpreta a Jacob Barnett, el hijo mayor de Kristine y Michael. Según el libro de Kristine, Jacob tiene un coeficiente intelectual superior al de Einstein y aprendió cálculo en solo dos semanas.

Dalman, un actor con autismo, ha participado en producciones como A World Record Christmas y The Recruit.

Aias Dalman interpreta a Jacob Barnett, el hijo mayor de los Barnett, un niño con autismo descrito en el libro de Kristine Barnett como un genio (Disney/Creative Commons/Alvaro13140)

Christina Hendricks como Cynthia Mans

Christina Hendricks interpreta a Cynthia Mans, una vecina de los Barnett en Lafayette que ayudó a Natalia y la acogió en su casa.

Hendricks explicó a ABC’s On the Red Carpet que la serie aborda las dinámicas de poder entre los personajes:

“Hay pequeñas señales sobre cómo las personas manipulan, cómo ganan poder y quién escucha a quién. Creo que mucho de esto tiene que ver con quién tiene el control y cómo lo obtiene”.

Christina Hendricks encarna a Cynthia Mans, la vecina que acogió a Natalia Grace tras su abandono. Su personaje aporta otra mirada en la historia (Disney/Investigation Discovery)

Good American Family es una serie de televisión original de Hulu y que se emite para América Latina a través de Disney+. Los dos primeros episodios ya se encuentran disponibles en streaming.