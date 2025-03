“Good American Family”: ¿qué fue de Natalia Grace y sus padres adoptivos en la vida real 15 años después?

El caso de Natalia Grace, adoptada como niña y luego declarada adulta por un tribunal, revela años de acusaciones cruzadas, abusos y manipulaciones (Max/Investigation Discovery)

El caso de Natalia Grace, que inspiró la película La huérfana y ha sido materia de investigación de múltiples documentales, está siendo abordado una vez más en la serie Good American Family, protagonizada por Ellen Pompeo y Mark Duplass.

La historia sigue a una pareja de Indiana, Kristine y Michael Barnett, que adoptó a una niña ucraniana con enanismo en 2010. La menor fue más tarde acusada de aterrorizar a la familia y de mentir sobre su propia edad.

Han pasado 15 años desde la adopción de Natalia y, a lo largo de este tiempo, tanto ella como los Barnett se acusaron mutuamente, saltando a la luz contradicciones y declaraciones confusas sobre las experiencias al interior de esta familia.

La historia de Natalia Grace vuelve a la pantalla con Ellen Pompeo al frente de una serie inspirada en su controvertido caso de adopción (Disney/Hulu)

¿Dónde está Natalia Grace actualmente?

Natalia, quien se presentó como una niña de 6 años al momento de su adopción, fue acusada de engañar a los Barnett sobre su edad y de llevar un cuchillo a la habitación donde ambos dormían.

Se le denunció de intento de asesinato contra Kristine por envenenamiento y tras intentar empujarla contra un cerco eléctrico.

Un tribunal de Indiana reclasificó después la edad de Natalia de 8 a 22 años de edad y le permitieron vivir sola en un apartamento. Posterior a ello, los Barnett se mudaron a Canadá para apoyar la educación de su hijo Jacob y no volvieron a contactarse con Natalia.

Natalia Grace fue adoptada en 2010 por los Barnett en Indiana, presentándose como una niña de 6 años con enanismo de origen ucraniano (Investigation Discovery vía PEOPLE)

“No entendía por qué estaba sola”, admitió Natalia en una entrevista con People publicada en enero de este año. “Solo sabía que tenía este instinto dentro de mí de luchar y sobrevivir”.

Y profundizó más sobre las indicaciones que recibió en ese entonces: “Todo lo que me dijeron fue: ‘Ahora tienes 22 años. Cuando alguien te pregunte tu edad, dices que tienes 22 y que trataste de asesinar a tu familia’. Me enseñaron a mentir”.

Una vez independizada, Natalia conoció a Cynthia Mans, una vecina que buscó ayudarla. La llevó a vivir a su casa con su esposo Antwon, un pastor, y sus diez hijos.

Después, los Mans lucharon por obtener la tutela de Natalia Grace y solicitaron al tribunal anular la orden del cambio de su edad previa.

Para demostrar que la justicia se equivocó al tomar esta decisión, la familia tardó años en presentar análisis de ADN y pruebas médicas que determinaran que el nacimiento de Natalia ocurrió en 2003 y no en 1989, como las autoridades habían dispuesto.

La familia Mans acogió a Natalia y buscó revertir la decisión judicial que alteró su edad sin pruebas médicas concluyentes (Max/Investigation Discovery)

Natalia fue adoptada oficialmente en 2023 por la familia Mans y ella afirmó que vivir con ellos le ayudó a “aprender a ser madre”, puesto que convivió y participó en la crianza de los otros niños.

“Siento que tengo que defenderme y decir: ‘¿Parezco alguien que podría empujar a alguien el doble de mi tamaño contra una cerca? ¿Parezco alguien que podría siquiera agarrar un cuchillo?’”, sostuvo para People.

En esa misma línea, confesó haberse sentido “manipulada” por los Barnett: “Kristine me enseñó a mentir sobre mi edad y decir que intenté asesinar a mis padres. ¿Por qué le harías eso a tu hijo?”.

Sin embargo, la relación de Natalia con los Mans tampoco estuvo exenta de complicaciones. La tercera temporada de la docuserie El curioso caso de Natalia Grace, en Max, reveló que ella había conocido a un hombre británico llamado Neil que la convenció de que dicha familia la estaba explotando económicamente.

Asimismo, se incluyeron testimonios de vecinos que aseguraban que Natalia recibía abusos físicos por parte de los Mans.

Acusada de intento de asesinato y abandono, Natalia Grace relató cómo la instruyeron para mentir y aparentar ser una adulta peligrosa (Max/Investigation Discovery)

“Realmente pensamos que Natalia había encontrado un final feliz con su nueva familia, así que pueden imaginar lo profundamente sorprendidos que estábamos cuando recibimos esa llamada de los Mans”, expresó el presidente de ID, Jason Sarlanis, a The Hollywood Reporter.

A finales de 2023, Natalia Grace escapó de la vivienda de los Mans mientras hacía un servicio vespertino de una iglesia en Nashville, estado al que la familia se había mudado.

Ella huyó de la iglesia en una camioneta con dirección al aeropuerto, donde la esperaba Nicole DePaul, una mujer que había intentado adoptarla en 2009 junto a su esposo Vince.

“Una vez que subí al auto de [Nicole], tuve que enviarle un mensaje a mi madre para decirle que no había sido secuestrada ni estaba muerta”, explicó a People. “Fue un momento emocional. Necesitaba extender mis alas”.

En la actualidad, Natalia vive en el norte de Nueva York con Nicole y Vince, una pareja que también fue diagnosticada con un tipo de enanismo.

Tras años de disputas legales, análisis de ADN confirmaron que Natalia habría nacido en 2003, no en 1989 como se le había impuesto (Max/Investigation Discovery)

“Al principio fue difícil porque los Mans seguían involucrados. Llamaban constantemente a Natalia e intentaban atraerla de vuelta”, contó Nicole a la revista.

Y añadió: “Era algo constante en lo que caminábamos en una línea muy delgada para no hacer demasiado. Mira, ella venía de una casa que básicamente estaba gobernada por un dictador, así que yo no quería decirle qué hacer”.

De acuerdo al artículo de People, Natalia Grace es una joven con enanismo diagnosticada con ansiedad, TDAH, TEPT y trastorno de apego reactivo.

Si bien tuvo severas dificultades para concentrarse en su preparación educativa, en enero dijo estar estudiando para obtener su GED, un documento equivalente al bachillerato. También estaba aprendiendo a conducir y esperaba seguir pronto la carrera de educación primaria.

“Soy una chica a la que le encantan los niños y quiere casarse y tener hijos”, señaló. “Pero una de mis mayores cosas es no hacer promesas que no pueda cumplir. He tenido demasiadas promesas incumplidas. Solo estoy lista para seguir adelante”.

Natalia Grace vive actualmente en Nueva York con una familia que también tiene enanismo. Afirma que su principal deseo es estudiar, trabajar con niños y formar una familia propia (Max/Investigation Discovery)

¿Qué sucedió con los Barnett?

En 2014, Michael Barnett solicitó el divorcio a su esposa Kristine, según un reporte del diario Journal & Courier. De acuerdo a Today, él regresó a Indiana y contrajo matrimonio una vez más, pero terminó por divorciarse nuevamente en 2022.

Michael fue acusado de negligencia de un dependiente en 2019 y, una vez que el caso de Natalia Grace se hizo público, aseguró en Good Morning America que un médico alertó a su familia de que se encontraban en “peligro” por la tendencia de Natalia, describiéndola como una “estafadora” y “sociópata”.

En 2022, Michael fue absuelto de los cargos, de acuerdo a la agencia Associated Press. Para el documental El curioso caso de Natalia Grace, brindó declaraciones inéditas y se reunió con Natalia, a quien no había visto desde que la dejaron sola en Indiana.

“Yo tuve al mismo monstruo que tú”, indicó en referencia a su esposa. “Fui controlado y minimizado de forma excepcional, amenazado, cualquier cosa que era quien soy, fue arrancado de mí, y fui guiado e instruido para ser exactamente lo que ella quería que fuera”.

Natalia se reencontró con Michael Barnett en un documental, donde él culpó a su exesposa Kristine de haber manipulado toda la situación (Max/Investigation Discovery)

En cuanto a Kristine Barnett, su nueva vida en Canadá comenzó a estar más enfocada en la crianza de su hijo Jacob, un niño con autismo y considerado un genio por su alto nivel de intelecto.

En 2013 publicó su libro The Spark: A Mother’s Story of Nurturing Genius and Autism (La chispa: la historia de una madre criando el genio y el autismo), donde relató su experiencia como madre de Jacob.

Kristine fue acusada con los mismos cargos que Michael en 2019 y, tres años después, fue absuelta.

La mujer, que se mantiene fuera del ojo público, negó la invitación a aparecer en El curioso caso de Natalia Grace, luego de que Natalia la acusara de haberla maltratado con un cinturón, spray de pimienta y dosis excesivas de medicamentos.

A través de su perfil en Facebook, Kristine negó todas las alegaciones en su contra.

“[Natalia] no fue maltratada por nadie de mi familia”, escribió en su descargo. “Si hubiera habido algún maltrato hacia Natalia o alguna evidencia de ello, habría sido encontrada culpable y estaría en la cárcel”.

Kristine Barnett negó todas las acusaciones y sigue defendiendo la versión oficial sobre la edad de Natalia y su supuesto peligro (Tippecanoe County Jail)

En la misma publicación, tildó a Natalia de “sociópata” y de aprovecharse de la “simpatía para manipular a las personas”.

Sin embargo, en referencia al cambio de edad de Natalia o su abandono en Indiana, Kristine nunca ofreció disculpas.

“Una serie de acontecimientos legales basados en los propios comportamientos y declaraciones de Natalia, y en mucha evidencia, llevaron a que se cambiara su edad por recomendación de las fuerzas del orden”, afirmó.

Concluyendo que el resultado fue que “se le permitió tomar sus propias decisiones adultas sobre dónde vivir y qué hacer con su vida y su tiempo mientras vivía donde estaba”.