Preocupación por Eric Idle, estrella de ‘Monty Python’ tras segunda hospitalización en tres días

REUTERS/Mario Anzuoni

Expresando admiración por el personal médico que lo atendió, Eric Idle reconoció la “amabilidad y ayuda” que recibió tras haber sido hospitalizado por segunda ocasión en apenas tres días.

El comediante británico, de 82 años, recurrió a sus redes sociales para detallar que sospecha un caso de gastroenteritis, una afección que genera inflamación en el estómago y en los intestinos, generalmente por una infección viral o bacteriana. “Quisiera agradecer a todos los médicos, enfermeros y personal de la unidad de gastroenterología de Cedars-Sinai, por su amabilidad y ayuda hoy. Es la segunda vez en tres días. Creo que sufro de gastroenteritis. Los quiero”, manifestó el propio Idle el lunes 16 de mayo de 2025 en X.

Eric Idle agradeció a los trabajadores del hospital que lo han atendido durante sus emergencias médicas (Créditos: X/Eric Idle)

De acuerdo con lo publicado, la reiterada hospitalización se produjo en el prestigioso hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, lo que generó inquietud entre los seguidores de Idle, conocido por su trabajo en el legendario grupo de humor Monty Python. La afección médica llega tras una serie de revelaciones del intérprete sobre su salud, incluido el grave diagnóstico de cáncer de páncreas que recibió en 2019 y que, según sus palabras a The Times, cambió significativamente su perspectiva de vida.

Idle había sorprendido a la opinión pública al revelar que superó el cáncer de páncreas gracias a una detección temprana, un hecho que él mismo calificó como “afortunado” dada la alta tasa de mortalidad de este tipo de enfermedad cuando no se detecta en etapas iniciales. El actor resumió su experiencia señalando: “Oh, no debería estar vivo. Soy un bastardo afortunado y disfruto cada momento”, una frase que, según mencionó The Times, surgió cuando se le preguntó cómo había cambiado su actitud tras el cáncer.

"Soy un bastardo afortunado", declaró Eric Idle al confirmar que estaba libre de cáncer de páncreas REUTERS/Mario Anzuoni

El diagnóstico inicial estuvo rodeado de una suerte de ironía negra, pues Idle relató un peculiar intercambio con su médico. Por entonces, el actor trabajaba en un proyecto creativo titulado “Death: The Musical” (“La Muerte: El Musical”), por lo cual le consultó a su especialista qué tipo de cáncer podría afectar mortalmente a un personaje ficticio. “Me dijo: ‘El cáncer de páncreas puede acabar con las personas en tres semanas’”, rememoró Idle, según consignó el medio. Años más tarde, una serie de análisis de control y un resultado anómalo de sangre de ese mismo médico alertaron sobre la presencia de la enfermedad.

La reacción inmediata de Idle ante el diagnóstico fue de incredulidad y desconcierto, al punto que, según recordó, su primera reacción fue reír: “Me dijo ‘Cáncer de páncreas’ y yo me solté a reír porque creía que debía estar bromeando”, relató el actor, según reportó el medio británico. Este episodio marcó un antes y un después en la vida del comediante, quien desde entonces expresó que procura disfrutar intensamente del tiempo que tiene, luego de sortear el que él describe como uno de los mayores desafíos de su existencia.

Eric Idle se convirtió en un ícono de la cultura pop tras haber sido parte de Monty Python 164

Eric Idle ha promovido un mensaje de gratitud hacia los profesionales de la salud y se ha mostrado abierto a compartir sus experiencias personales sobre el cáncer y las enfermedades, aspectos que se han sumado a su legado público más allá de los escenarios. La transparencia con la que ha relatado su situación ha permitido a seguidores y público conocer de cerca cómo ha afrontado situaciones médicas críticas y cómo la percepción de la mortalidad ha influido en su vida personal y profesional.