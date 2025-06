Estrella de ‘La Familia Ingalls’ reveló la tensión romántica oculta que definió su personaje

Bonnie Bartlett revela los secretos de la química romántica entre Grace Snider e Isaiah Edwards en "La familia Ingalls" (NBC)

La actriz Bonnie Bartlett, quien interpretó a Grace Snider en la popular serie La familia Ingalls, reveló en una reciente entrevista los elementos que hicieron especial el romance entre su personaje y Isaiah Edwards, interpretado por Victor French.

A los 95 años, Bartlett compartió detalles sobre la química no explícita que caracterizó esta relación en la producción.

“Lo que me llama la atención es que en ese momento, soy una mujer de 45 años, y Grace se está casando, y eso es algo muy emotivo”, explicó en declaraciones a Buzzfeed.

y agregó: “Grace e Isaiah tienen una atracción física, que se minimiza en la serie, está debajo de todo, pero está ahí. Eso es lo que lo hace interesante, porque su atracción física está debajo de todo; nunca se reconoce. ¿Sabes a qué me refiero? Crea una especie de tensión entre ellos. Ese tipo de tensión lo hace divertido”.

Cabe recordar que Michael Landon contrató a Bartlett el mismo día que la conoció para interpretar a la administradora de correos en 1974 (MGM Television/NBC)

En esa mima línea, describió cómo su personaje evolucionó a través de esta relación.

“Grace es la administradora de correos, que fue la parte divertida”, señaló. “Era una especie de dama de mediana edad, muy correcta, y se estaba abriendo a lo divertido que podía ser con Isaiah. Estaba bellamente escrito, y nos divertimos haciéndolo”.

La veterana estrella de TV participó en 26 episodios de la serie, durante los cuales su personaje se casó con Isaiah Edwards y adoptó a tres niños.

La artista calificó la experiencia como “puro placer” y describió el ambiente de trabajo como “simplemente encantador”.

La relación entre Grace Snider y Isaiah Edwards se destacó por su representación madura del romance, algo poco común en la televisión de la época.

La actriz de 95 años explica cómo la tensión sexual no explícita hizo especial el romance maduro en la serie clásica (NBC)

Michael Landon cambió la carrera de Bonnie Bartlett

El casting de Bonnie Bartlett en La familia Ingalls se produjo de manera inesperada en 1974, cuando la actriz había tomado un descanso en su carrera para dedicarse a criar a sus hijos.

Michael Landon, quien además de protagonizar la serie como Charles “Pa” Ingalls era productor ejecutivo y director, la eligió personalmente para el papel.

“Su agente me envió a ver a Michael [Landon], y me dijeron que era una cita general. Pero, al final, me contrató ese mismo día”, relató en el podcast Pod Meets World. “Me conoció y me dijo: ‘Tengo un papel para ti’”.

La actriz describió a Landon como “un hombre realmente agradable” y afirmó que trabajar en La familia Ingalls fue una de las mejores experiencias de su vida.

La veterana estrella calificó como "puro placer" su experiencia trabajando durante 26 episodios en "La familia Ingalls" (NBC)

“Estaba tan feliz de hacer ese programa. Me encantaba el papel”, declaró.

Sin embargo, Bartlett también reveló los métodos de dirección poco convencionales de Landon, que inicialmente le resultaron extraños.

“Bueno, él hizo algo que no me gustó al principio. Tuve que acostumbrarme. Bloqueó todas las cosas técnicas, no con los actores, sino que las bloqueó con los dobles”, explicó a Buzzfeed.

Y añadió: “Entonces los dobles te decían qué hacer físicamente, y ese estándar era extraño para mí. Nunca había tenido algo así; siempre estaba desde el principio. Pero él lo hizo así, y logró hacerlo”.

A pesar de estas diferencias metodológicas, Bonnie Bartlett expresó su satisfacción por las condiciones laborales en la serie.

Además de interpretar a Charles "Pa" Ingalls, Landon era productor y director del programa (NBC)

“Fuera de uno de mis primeros trabajos en la telenovela Love of Life, he tenido mucha suerte: nunca he estado en una película u obra de teatro que no disfrutara. Y me gustaba toda la gente", explicó.

Para Bartlett y su esposo, el también actor William Daniels, el trabajo en La familia Ingalls representó estabilidad profesional más que búsqueda de estrellato.

“Solo queríamos trabajar, ganar suficiente dinero para enviar a nuestros hijos a la escuela. No se trataba de convertirse en estrellas”, aseguró.

La pareja ganó premios Emmy en la misma noche de 1986 por sus actuaciones en la serie St. Elsewhere.