Erin Moriarty, estrella de ‘The Boys’, reveló su batalla contra una enfermedad autoinmune

Erin Moriarty experimentó síntomas devastadores antes del diagnóstico y ahora comparte su experiencia para ayudar a otros pacientes con enfermedades autoinmunes (REUTERS/Monica Almeida)

Erin Moriarty experimentó un cambio radical en su salud tras iniciar tratamiento para la enfermedad de Graves.

La actriz, reconocida por su papel como Starlight/Annie January en la serie The Boys, compartió que “dentro de las primeras 24 horas de comenzar el tratamiento, sentí que la luz volvía a encenderse. Ha ido aumentando en intensidad desde entonces”.

Con este testimonio, no solo reveló su diagnóstico, sino que también instó a sus seguidores a prestar atención a las señales de su cuerpo y buscar ayuda médica ante cualquier síntoma inusual.

En ese sentido, utilizó su cuenta de Instagram para detallar su experiencia con esta afección autoinmune, que afecta principalmente a la glándula tiroides y provoca una sobreproducción de la hormona tiroidea, conocida como hipertiroidismo.

“Una cosa que puedo decir: si no lo hubiera atribuido todo al estrés y la fatiga, lo habría detectado antes”, escribió en su publicación.

La actriz utilizó redes sociales para concientizar sobre la enfermedad de Graves y la importancia de no ignorar las señales del cuerpo (Instagram/@erinelairmoriarty)

¿Qué causa la enfermedad de Graves?

La enfermedad de Graves, según la Cleveland Clinic, es una de las causas más comunes de hipertiroidismo y se presenta con mayor frecuencia en mujeres y personas menores de 40 años.

Los síntomas pueden variar ampliamente, desde sensibilidad al calor, pérdida de peso, temblores, latidos cardíacos irregulares, hasta problemas oculares como ojos saltones, sensibilidad a la luz y presión o irritación ocular, una condición conocida como oftalmopatía de Graves que afecta a uno de cada tres pacientes diagnosticados.

La estrella televisiva Erin Moriarty compartió capturas de pantalla de mensajes enviados a sus padres, que reflejan la gravedad de los síntomas previos al diagnóstico. En uno de los textos dirigidos a su madre, Moriarty expresó:

“Estoy hablando en serio; realmente necesito alivio. Me siento nauseabunda esta noche. Me siento tan mal y alejada de quien soy, no puedo vivir así para siempre. O por mucho tiempo. Ya no hay momentos, ni siquiera cinco segundos, en los que me sienta normal. Nunca he tenido eso. Ni uno solo. No es solo fatiga, es un grito de ayuda inexplicable y generalizado, y no sé cuánto tiempo más podré permanecer en este estado”.

La estrella de "The Boys" reveló cómo la enfermedad de Graves afectó su bienestar y transformó su vida tras recibir tratamiento médico especializado (Prime Video)

Tras iniciar el tratamiento, escribió a su padre: “Ya siento una diferencia enorme, el pensamiento principal (por ahora): ‘¡Vaya, así es como se supone que debo sentirme? ¡Me lo he estado perdiendo!’”.

“Si la tuya se está apagando, aunque sea un poco, ve a que te revisen. No te aguantes ni trasciendas el sufrimiento; mereces estar cómodo. Las cosas ya son bastante difíciles como están”, añadió en su mensaje.

La actriz estadounidense de 30 años subrayó que las enfermedades autoinmunes se manifiestan de manera diferente en cada persona.

“La enfermedad autoinmune se manifiesta de manera diferente en cada persona/cuerpo. Tu experiencia será diferente a la mía. Mi experiencia será diferente a la tuya. Quizás mucho, quizás poco”, indicó.

El diagnóstico de enfermedad de Graves implica riesgos considerables si no se trata adecuadamente.

La enfermedad autoinmune que afecta la tiroides provocó síntomas severos en la intérprete de Starlight antes de encontrar alivio médico (Prime Video)

Según la Cleveland Clinic, la falta de tratamiento puede derivar en problemas cardíacos y osteoporosis. Las opciones terapéuticas incluyen medicamentos como betabloqueadores y agentes antitiroideos, así como terapias con yodo radiactivo y cirugía.

La Mayo Clinic define la enfermedad como “una condición del sistema inmunológico que afecta la glándula tiroides” y que “provoca que el cuerpo produzca demasiada hormona tiroidea”.

Aunque cualquier persona puede desarrollar la enfermedad, es más común en mujeres y en personas mayores de 30 años.

Colegas de la industria mostraron su apoyo a Erin Moriarty. Entre los mensajes de aliento, la directora de The Boys, Shana Stein, comentó: “Me alegra tanto que estés en camino a la recuperación”.

Otras figuras como Susan Heyward y Nesta Cooper también enviaron emojis de apoyo en la publicación de Moriarty.

Erin Moriarty regresará en la quinta y última temporada de la exitosa serie "The Boys" (Prime Video)

La carrera de Erin Moriarty ha estado marcada por su papel en la serie creada por Eric Kripke, donde interpreta a una superheroína que abandona el grupo de los Siete para unirse a la lucha contra el personaje de Homelander (Antony Starr).

Aunque la cuarta temporada de The Boys concluyó hace casi un año, aún no se ha anunciado la fecha oficial de estreno de la quinta y última temporada, que se espera para 2026.