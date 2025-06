“La familia Ingalls”: ¿quién es Alice Halsey, la actriz que será la nueva Laura en el reboot de Netflix?

Alice Halsey, estrella infantil de 10 años, fue seleccionada por Netflix para interpretar a Laura Ingalls en el esperado reboot de la serie clásica (NBC/Apple TV+)

Netflix confirmó a Alice Halsey como una de las protagonistas de su nueva adaptación de La familia Ingalls (Little House on the Prairie), donde interpretará a Laura Ingalls en el esperado reboot de la icónica serie basada en las novelas de Laura Ingalls Wilder.

La joven actriz de 10 años ha construido su carrera con participaciones en producciones destacadas. En 2023, apareció en Lecciones de química de Apple TV+, donde interpretó a la hija del personaje de Brie Larson y conmovió los corazones del público.

Su trabajo en la mencionada serie tuvo un fuerte peso en la trama, debido a que Elizabeth Zott (Larson), una mujer dedicada a la química, tuvo a Madeline (Halsey) como madre soltera tras perder al amor de su vida, su compañero de laboratorio Calvin Evans (Lewis Pullman).

La joven actriz demostró su talento en "Lecciones de química" junto a Brie Larson, conquistando al público con su interpretación natural y emotiva (Apple TV+)

Al igual que sus padres, Mad era una niña perspicaz, sarcástica y dotada a nivel académico, razón por la que su madre considera la decisión de enviarla a una escuela avanzada para niños. Por esta razón es que la mujer abandona la química para aceptar un atractivo contrato monetario y convertirse en una presentadora de televisión.

La sinergia entre Brie Larson y Alice Halsey fue notable durante los ocho episodios de Lecciones de química. La directora de la ficción, Millicent Shelton, abordó cómo fue la dinámica entre la estrella de Capitana Marvel y su pequeña co-estrella.

En la miniserie de ocho episodios, Halsey dio vida a Mad, la hija de Elizabeth Zott (Apple TV+)

“Me encantan Alice y Brie, y es de lo que más me gusta hablar, porque eran simplemente increíbles juntas. Alice era un regalo. El primer día que trabajé con ella, estaba trabajando con otra actriz infantil, y esa actriz estaba luchando con sus líneas y Alice simplemente saltó y lo hizo tan natural, y simplemente le estaba dando las líneas, y estaban jugando entre sí, y lo mantuvimos porque se sentía tan maravilloso", explicó en conversación con Cinemablend.

En esa misma línea, la cineasta destacó que la estrella infantil “le dio tanta vida a Brie, y tuvieron una relación increíble”. Destacó a su vez que ambas pasaban el rato juntas: “El amor de madre e hija que se ve en la pantalla era el amor entre Brie y Alice. Se amaban la una a la otra. Fue maravilloso trabajar con las dos”.

La directora Millicent Shelton elogió el talento innato de Alice Halsey, destacando su química natural con Brie Larson en "Lecciones de química" (Instagram/@thealicehalsey)

Halsey también formó parte del elenco de Days of Our Lives en Peacock. Asimismo, su filmografía incluye una participación especial en Night Court de NBC y trabajo de doblaje en la serie de Disney Junior Kindergarten: The Musical.

Para la nueva versión de La familia Ingalls, el personaje de Laura está caracterizado como “observadora, tierna, de voluntad fuerte, temperamental“. Además, se le describe como una niña que se resiste a ”los límites del comportamiento femenino del siglo XIX".

A Laura Ingalls le gusta correr descalza, es optimista, valiente, ingeniosa, honesta y trabajadora. Ella comparte muchas cualidades con sus padres, Charles y Laura Ingalls.

La estrella infantil encarnará a una Laura Ingalls descrita como observadora, temperamental y resistente a las limitaciones del comportamiento femenino del siglo XIX (Apple TV+)

“Molesta a algunos adultos de la manera equivocada: demasiadas preguntas difíciles, demasiada personalidad, demasiada energía, pero para las personas que importan, ella es una luz brillante. Absorbe cada detalle que ve a su alrededor, recogiéndolos para historias que algún día compartirá con el mundo”, añade la descripción del rol.

¿Cuántos años tenía Melissa Gilbert cuando empezó “La familia Ingalls”?

Sin duda, el papel parece haber encontrado en Alice Halsey su intérprete perfecta, después del aplaudido desempeño de Melissa Gilbert en la serie original.

La famosa actriz interpretó a Laura en el programa televisivo, emitido entre 1974 y 1983, y en varias películas televisivas posteriores.

Conformó el reparto junto a Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Sue Anderson y Sidney y Rachel Greenbush como la familia Ingalls.

Alice Halsey comparte la misma edad que Melissa Gilbert tenía cuando comenzó la serie original, creando un paralelo fascinante entre ambas intérpretes de Laura Ingalls (NBC)

Cabe destacar que Halsey, de 10 años, tiene la misma edad que Gilbert tenía cuando La familia Ingalls se estrenó en NBC.