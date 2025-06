Murió Brian Wilson, músico fundador de los Beach Boys

La partida del músico fue comunicada por su familia en redes sociales (Créditos: REUTERS/Fred Prouser)

Brian Wilson, legendario cantante, compositor y cofundador de The Beach Boys, murió a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado este miércoles 11 de junio, donde pidieron privacidad en el luto.

“Estamos desconsolados al anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento. Por favor respeten nuestra privacidad mientras estamos de duelo. Sabemos que compartimos este dolor con el mundo. Love & Mercy”, escribieron sus seres queridos.

Aunque no se ha revelado oficialmente la causa de su muerte, desde 2024 se sabía que Wilson padecía demencia. Su estado de salud llevó a que ese año un tribunal de California aprobara una tutela legal para su cuidado, luego del fallecimiento de su esposa, Melinda Ledbetter Wilson.

Así informaron el deceso de Brian Wilson (Captura: X)

Según documentos judiciales citados por Far Out Magazine, el músico “no tenía la capacidad para dar consentimiento informado sobre la administración de medicamentos apropiados para el tratamiento de trastornos neurocognitivos mayores (incluyendo demencia)”.

El juez del Tribunal Superior Gus T. May nombró como co-tutores a Jean Sievers, publicista de larga data de Wilson, y a su mánager LeeAnn Hard.

La tutela fue solicitada por la familia poco después de la muerte de Melinda, quien había sido un apoyo emocional clave durante casi tres décadas.

Wilson y Ledbetter se casaron en 1995, y ella fue, según palabras del propio artista, “más que mi esposa. Fue mi salvadora. Me dio la seguridad emocional que necesitaba para tener una carrera. Me animó a hacer la música que estaba más cerca de mi corazón. Fue mi ancla”.

Brian Wilson junto a su esposa Melinda Ledbetter en la gala de los Golden Globe Awards 2016 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Un genio atribulado

Wilson lidiaba con trastornos mentales desde los años 60. Sufrió múltiples colapsos nerviosos, el primero en 1964 durante un vuelo entre Los Ángeles y Houston, que lo llevó a abandonar las presentaciones en vivo con los Beach Boys.

Durante años fue mal diagnosticado con esquizofrenia paranoide, hasta que se corrigió el diagnóstico a trastorno bipolar. También luchó contra el abuso de drogas, alcohol, y vivió una de las relaciones más tóxicas de la historia de la música con el terapeuta Eugene Landy, quien controló su vida durante más de una década.

En palabras de Variety, su historia personal “descendió en una oscuridad digna de una novela de Raymond Chandler”. Su padre, Murry Wilson, lo sometió a abusos emocionales y físicos desde temprana edad, aunque también fue quien lo animó a desarrollar su oído musical.

La mente detrás del sonido californiano

Así lucían los Beach Boys en 2012, tras una aparición especial en Good Morning América (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Brian Douglas Wilson nació el 20 de junio de 1942 en Inglewood, California, y se crio en Hawthorne, una ciudad cercana.

Pese a una sordera parcial en su oído derecho, demostró una habilidad precoz para el piano y los arreglos vocales. Junto a sus hermanos Dennis y Carl, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, formó los Beach Boys a comienzos de los años 60, marcando el nacimiento del llamado “California sound”.

La banda irrumpió con fuerza en la escena musical gracias a himnos veraniegos como “Surfin’ U.S.A.”, “I Get Around”, “Fun, Fun, Fun” y “California Girls”, todos escritos o coescritos y producidos por Wilson.

Entre 1962 y 1966, los Beach Boys lograron 10 éxitos top-10 y siete entradas más al top-40, un éxito comparable al de sus rivales artísticos, The Beatles.

The Beach Boys, banda que rápidamente se convirtió en el emblema del pop soleado del sur de California. (Photo by Michael Ochs Archives)

“Durante los años 60, cuando estaban en la cima de su popularidad original, los Beach Boys propagaron su propia variante del Sueño Americano”, escribió el crítico Jim Miller en The Rolling Stone Illustrated History of Rock and Roll.

En 1966, Wilson llevó su ambición artística al límite con Pet Sounds, considerado uno de los álbumes más influyentes del siglo XX.

Aunque fue un fracaso comercial relativo en su momento, su impacto fue inmediato entre músicos. Paul McCartney llegó a decir que “God Only Knows” era “la mejor canción jamás escrita”, y tanto él como el productor George Martin citaron el disco como una inspiración clave para Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Ese mismo año, Wilson compuso y produjo “Good Vibrations”. La canción alcanzó el número uno en las listas y fue anunciada como parte de su ambicioso y experimental proyecto Smile, una “sinfonía adolescente para Dios”, según palabras del propio Wilson. Sin embargo, diferencias con sus compañeros y la presión del sello Capitol llevaron a cancelar el lanzamiento en 1967. El álbum se convirtió en un enigma del rock, y fue reconstruido por el propio Wilson recién en 2004.

En su peor momento, Wilson se aisló completamente y pasó años sin participar activamente en la música, bajo la influencia de tratamientos controvertidos y figuras manipuladoras. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

A partir de los años 70, Wilson se volvió cada vez más errático. Sus apariciones públicas se hicieron raras y preocupantes. En 1982 fue formalmente despedido de los Beach Boys, y poco después cayó bajo el control casi total de Landy.

El psicólogo se acreditó incluso como coautor de varias canciones del álbum Brian Wilson (1988), aunque su nombre fue eliminado más tarde. Recién en 1992, Landy fue legalmente apartado de la vida del músico.

En la década de 2000, Wilson vivió una inesperada redención artística. Con una nueva banda —que incluía miembros del grupo pop The Wondermints— comenzó a tocar Pet Sounds en vivo.

Además de completar Smile en versión solista, publicó los álbumes That Lucky Old Sun (2008), Brian Wilson Reimagines Gershwin (2010) y No Pier Pressure (2015). En 2012, se reunió brevemente con los Beach Boys para el disco That’s Why God Made the Radio, que alcanzó el número tres en ventas en EE. UU.

El músico ganó el premio Grammy al mejor instrumental de rock por la canción "Mrs. O'Leary's Cow (Fire)" del álbum Smile. (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Brian Wilson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 2000. Su influencia se extiende a generaciones de músicos, desde Paul McCartney hasta bandas contemporáneas de pop psicodélico.

Su vida fue retratada en documentales y películas como Brian Wilson: I Just Wasn’t Made For These Times (1995) y Love & Mercy (2014), donde fue interpretado por Paul Dano y John Cusack. En 2022 realizó su última gira, y así se despidió definitivamente de los escenarios.

Le sobreviven sus hijas Carnie y Wendy —quienes alcanzaron el éxito en los años 90 con el grupo Wilson Phillips— y dos hijas adoptivas, Daria y Delanie, fruto de su segundo matrimonio con Melinda Ledbetter, fallecida en 2024.