Spike Lee recordó cómo fue filmar “Malcolm X”: la historia que desafió a Hollywood

Spike Lee reflexiona sobre la relevancia de Malcolm X en la actualidad en una entrevista con Newsweek (REUTERS)

Spikee Lee fue la nueva portada de la revista de Newsweek de mayo y en una entrevista reflexionó sobre la duradera relevancia de Malcolm X, afirmando: “No ha cambiado tanto, particularmente con este nuevo mundo en el que vivimos”. Esta declaración cobra especial sentido en el contexto actual de Estados Unidos, donde Lee observa paralelismos entre los tiempos de Reagan y los actuales.

Para él, Malcolm X no es solo una figura histórica, sino un referente constante en su vida, especialmente notable en la película de 1992 que llevó al activista a la vida cinematográfica: “Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho que la película los hizo leer”, recordó Lee.

El impacto y legado de Malcolm X

La película Malcolm X, estrenada en 1992, no solo consolidó aún más la reputación de Spike Lee como uno de los cineastas más innovadores de su tiempo, sino que también dejó una marca indeleble en la historia del cine estadounidense.

Como lo recordó Lee en su entrevista con Newsweek, la realización de la película fue un desafío desde el principio. A sus 35 años, debía luchar contra las restricciones impuestas por Warner Brothers, que intentaban limitar su visión epic de más de tres horas a un metraje más corto.

Sin embargo, Lee persistió y describió su empeño: “Luchamos para que la peregrinación alucinante de Malcolm a La Meca se filmara en el lugar”.

La influencia de la película trascendió el cine, inspirando a una nueva generación a explorar la figura de Malcolm X más a fondo. Spike menciona que muchos de sus espectadores se sintieron movidos a leer sobre Malcolm X después de ver la película, ilustrando el potente efecto educativo del filme.

Rinde homenaje también a la actuación de Denzel Washington, quien encarnó a Malcolm con tal intensidad que, según Lee, “el espíritu de Malcolm se apoderó de él”.

El impacto no se detuvo en lo artístico; involucró también una resonancia social significativa. Como indica Spike, el contexto histórico del estreno de la película —durante los años turbulentos de reformas sociales y tensiones raciales en los Estados Unidos— proporcionó una poderosa plataforma para que Malcolm volviera a levantar su voz, contribuyendo a un discurso público más amplio sobre igualdad y justicia racial. Fue una época crítica, reflejada en las palabras de Lee: “Esa película causó impacto”.

Desafíos en la producción de Malcolm X

La creación de Malcolm X no solo significó un reto artístico para Spike Lee, sino también un desafío logístico y financiero. El cineasta se enfrentó a numerosos obstáculos en su empeño por contar auténticamente la historia del icónico líder de derechos civiles.

Lee luchó incansablemente para asegurar la libertad artística necesaria que le permitiera honrar la complejidad de la vida de Malcolm. “Había que luchar para convertirlo en una película épica de más de tres horas”, relata Lee, rememorando las negociaciones con Warner Brothers, que inicialmente deseaban un metraje mucho más corto.

Sin embargo, el camino hacia la realización de su visión no fue sencillo. Al encontrarse con falta de financiación, Lee supo que no podía comprometer sus convicciones. Organizó a destacados inversores negros, incluyendo a figuras como Oprah Winfrey, Magic Johnson, Tracy Chapman y Michael Jordan, para reunir los recursos necesarios para finalizar la producción.

Esta muestra de unidad y apoyo subraya el profundo respeto y apoyo que Spike había ganado en la comunidad, compensando la falta de respaldo económico por parte de los estudios tradicionales.

Los desafíos también incluyeron la búsqueda de locaciones auténticas para capturar partes cruciales de la vida de Malcolm X. Lee insistía en rodar la peregrinación a La Meca, un evento singular y sagrado en la vida de Malcolm, directamente en el lugar, reflejando su dedicación al rigor histórico y cultural.

Años después, Lee recuerda este logro como una parte integral de su misión de reflejar con fidelidad la transformación espiritual de Malcolm. “Fue duro, pero lo logramos porque era necesario para contar la historia completa”, asegura, reafirmando su compromiso con el proyecto.

Su amistad con Denzel Washington

La relación profesional entre Spike Lee y Denzel Washington es uno de los aspectos más destacados en la realización de Malcolm X. La química y el respeto mutuo entre el director y el actor se reflejaron en una interpretación que resonó profundamente en audiencias de todo el mundo.

Denzel Washington se transformó en Malcolm X gracias a su intensa preparación para el papel (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Lee describe cómo Washington se embarcó en una preparación exhaustiva, espiritual y emocionalmente intensa para encarnar a Malcolm X. “Denzel hizo el trabajo, y el espíritu de Malcolm se apoderó de él”, recuerda Lee, destacando la transformación casi mística que ocurrió durante el rodaje.

Esta dedicación no pasó desapercibida, ya que la interpretación de Washington no solo conmovió al público, sino que también le valió una nominación al Oscar.

Las escenas, particularmente complejas emocionalmente, como la reunión entre Malcolm y su mentor espiritual, Elijah Muhammad, permanecen imborrables tanto para el equipo como para los espectadores. Lee confiesa que en aquellos momentos, “no estábamos viendo a Denzel, estábamos viendo a Malcolm”, una afirmación que refuerza cómo la entrega total del actor contribuyó a la autenticidad del retrato de Malcolm X.

Más que director y actor, Spike Lee y Denzel son aliados creativos y amigos inseparables dentro y fuera del set (Reuters)

La colaboración entre Lee y Washington en Malcolm X no fue un caso aislado. Posteriormente, trabajarían juntos en películas como He Got Game e Inside Man, consolidando una asociación creativa que continúa explorando narrativas poderosas.

Lee, al reflexionar sobre esta colaboración, afirma que Washington es el mejor actor de la actualidad, una declaración que habla tanto de la genialidad del actor como de su conexión artística única con el cineasta.

El estreno de "Malcolm X" resonó en un contexto social marcado por tensiones raciales y reformas en Estados Unidos (Foto AP/Robert Haggins, archivo)

Mientras observa los tiempos actuales, Lee no pierde la esperanza, defendiendo que las enseñanzas de Malcolm X no solo continúan vigentes, sino que también son esenciales para guiar a las nuevas generaciones en la búsqueda de un mundo más justo. “Es simple”, afirma Lee, “Haz lo que debas”.