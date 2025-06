Blake Lively fue acusada por una fan de tener un comportamiento “horrible” en una tienda de Nueva York

Blake Lively fue señalada por ser grosera en una tienda de Nueva York. (Foto REUTERS/Caitlin Ochs. Tik Tok/ @imlandonanne)

Blake Lively se ha visto envuelta en una nueva controversia tras ser señalada por una fan en redes sociales de comportarse de manera “horrible” con empleados de una tienda en Nueva York.

El incidente ha generado un intenso debate en TikTok y ha vuelto a colocar a la actriz en el centro del escrutinio mediático.

Todo comenzó el sábado 7 de junio, cuando una usuaria identificada como Landon compartió su experiencia en la boutique Stoney Clover Lane, donde coincidió a la estrella de Gossip Girl durante una salida de compras.

En un video que rápidamente se viralizó, Landon relató que lo que debía ser una visita casual se convirtió en una situación incómoda debido, según su testimonio, a la actitud “altiva” y “despectiva” de la actriz.

Una fan aseguró que Blake Lively tuvo una actitud horrible en una tienda de Nueva York. (Creditos: Imagn Images. Tik Tok/@imlandonanne)

“Fue, honestamente, una experiencia horrible. No entiendo cómo aún tiene fans. La forma en que Lively les habló a los empleados de la tienda fue muy grosera”, dijo.

Según la joven, la famosa exigió productos que no hubieran sido tocados por otros clientes y preguntó si había un baño privado, lo que describió como indicios de un comportamiento arrogante.

“Estaba ignorando a todos, incluso a sus hijos y a su sobrina, mientras elegía los parches para su bolso personalizado”, agregó.

Landon también cuestionó la aparente falta de consideración de la actriz hacia los empleados del local. “Pensaba: ‘La gente está trabajando duro en tiendas como esta y ¿así es como los tratas?’. Como si te sintieras con el derecho”, explicó.

Blake Lively supuestamente trató mal a los empleados de una tienda. (REUTERS/Kylie Cooper)

La situación empeoró tras salir de la tienda. La usuaria de Tik Tok a firmó que un guardaespaldas de Blake Lively bloqueó la entrada después de que ella y su familia se retiraron, generando la sensación de haber sido observadas por “invadir un espacio privado”, aunque no había señalización que impidiera el acceso.

“Es una tienda abierta al público. No bloqueó el lugar. Pero fue evidente que no querían que estuviéramos ahí. Y cuando salimos, el guardia de seguridad vino y se paró frente a la puerta. Estaba parado en la esquina mirándome fijamente”, contó.

La usuaria concluyó su video con una dura crítica a quienes aún admiran a la actriz: “Si alguien sigue siendo fan de Blake Lively, les sugiero que reconsideren su decisión, porque no es muy amable con la gente común”, señaló.

Landon cuestionó a los fans de Blake Lively por admirarla. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Tik Tok/@imlandonanne)

La publicación ha generado una avalancha de comentarios divididos: algunos usuarios respaldaron el testimonio de Landon, mientras otros defendieron a la artista, argumentando que se trataba de una percepción subjetiva o que no se conocía el contexto completo.

Hasta el momento, Blake Lively no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente. No obstante, ese mismo día compartió en sus historias de Instagram imágenes desde Stoney Clover Lane, mostrando un bolso rosa personalizado con parches brillantes, entre ellos una “B” por su nombre y una “R” que muchos suponen es por su esposo, el actor Ryan Reynolds.

“Stoney Clover = mi cielo. No es un anuncio. Simplemente soy una niña de los 90 que será por siempre devota de cualquier concepto que incluya hacer tu propio paraíso de neón pastel con glitter… por siempre jamás”, escribió.

Blake Lively compartió su experiencia en la tienda de Nueva York. (Instagram/Blake Lively)

Este nuevo episodio ocurre en medio de la batalla legal que la actriz enfrenta con el también actor y director Justin Baldoni. En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda contra Baldoni por acoso sexual en el set de la película It Ends With Us.

El actor negó las acusaciones y en enero de 2025 contraatacó con una demanda por difamación, extorsión y otros cargos, solicitando 400 millones de dólares a la artista, su esposo Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane. El juicio está previsto para marzo de 2026.