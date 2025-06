Los altibajos de Dakota Johnson y Chris Martin: todo sobre la intensa historia de amor que duró ocho años

De cenas en Malibú a conciertos en Buenos Aires: así comenzó su historia juntos (2021 Backgrid UK/The Grosby Group)

Lo que empezó como un romance silencioso entre dos estrellas que huían del ruido mediático terminó convertido en una montaña rusa de idas y vueltas. Hoy, Dakota Johnson y Chris Martin le ponen punto final a su historia de amor.

La noticia de la ruptura entre la actriz y el líder de Coldplay sacudió al mundo del entretenimiento esta semana. Durante casi ocho años compartieron una relación intensa y reservada, pero, según fuentes cercanas, no habrían logrado superar las diferencias que marcaron su vínculo desde el comienzo.

“Se siente definitivo esta vez”, aseguró una fuente a PEOPLE, confirmando que la separación no sería solo una pausa más.

No es la primera vez que los altibajos entre ambos salen a la luz. Desde que comenzaron a salir en 2017, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey y el músico británico optaron por mantener un bajo perfil, alejados de las cámaras y los titulares.

Sin embargo, tras años de rumores, breves distancias y múltiples intentos por reconstruir la relación, el final parece inevitable. Esta es la cronología de un amor que, pese a su discreción y fuerza inicial, terminó por desvanecerse.

Dakota Johnson y Chris Martin evitaban mostrarse juntos en alfombras rojas y eventos similares (REUTERS/Mario Anzuoni/Yara Nardi)

El inicio de un romance discreto

La historia de amor entre Dakota Johnson y Chris Martin comenzó en octubre de 2017, cuando fueron vistos en una “acogedora” cena en un restaurante de sushi en Los Ángeles.

Según People, la pareja se mostró “cariñosa, cercana y llena de risas”, lo que encendió las primeras sospechas sobre un nuevo romance.

Por entonces, Martin estaba recientemente separado de la actriz Annabelle Wallis y había oficializado su divorcio de Gwyneth Paltrow en 2015.

La famosa Madame Web, por su parte, venía de una relación intermitente con el modelo y músico Matthew Hitt.

Poco después, en noviembre de 2017, Johnson fue vista como invitada entre el público VIP de un concierto de Coldplay en Buenos Aires, lo que confirmó que su vínculo con el cantante era muy estrecho.

En enero de 2018, la pareja fue captada en varias citas discretas en Malibú, incluyendo una noche en el exclusivo Soho House.

“Se mostraban muy felices. Coqueteaban y se fueron juntos del restaurante”, dijo una fuente a People.

Fans difundieron imágenes de la cita de Dakota y Chris en Malibú. (Archivo/Redes sociales)

Días más tarde, Johnson y Martin disfrutaron de una caminata por la playa mientras se tomaban del brazo.

Ese mismo año, la familia de Johnson empezó a pronunciarse al respecto aunque todavía no había nada oficial sobre la relación.

Su padre, el actor Don Johnson, fue consultado por Digital Spy y respondió con cierto sarcasmo.

“Sí, eso es... problemático, ¿no?“, respondió y luego cambió de tono. ”Para nada, ella es una mujer adulta, puede cuidarse sola”.

Por su parte, Melanie Griffith (madre de Dakota) dijo que “adoraba” al cantante que ahora pasaba mucho tiempo con su hija. “Ella es muy reservada sobre su vida y respeto eso”, dijo a Us Weekly sin brindar más detalles.

Melanie Griffith aprobaba la relación de su hija con Chris Martin (Mario Anzuoni/REUTERS)

Tatuajes, rumores y primeros quiebres

En septiembre de 2018, Dakota Johnson dio una pista pública sobre el estado de su corazón. En diálogo con Tatler, dijo escuetamente: “No voy a hablar de ello, pero estoy muy feliz”.

Ese mismo mes, ambos se hicieron tatuajes a juego: un símbolo de infinito con dos X debajo.

Un mes después, estalló un rumor que rápidamente se desmintió. Varios medios informaron que Johnson estaba embarazada tras una supuesta fiesta de revelación de sexo.

Sin embargo, su representante aclaró a Us Weekly que los globos rosas y azules eran parte de su cumpleaños. La actriz bromeó en The Ellen DeGeneres Show: “Lo único de lo que estoy embarazada es de muchas buenas ideas, pero no de bebés”.

Chris Martin y Dakota Johnson, en el hotel Claridge's de Londres (2021, Backgrid UK/The Grosby Group)

El primer distanciamiento y la reconciliación

A mediados de 2019, circularon rumores de una separación alimentados por versiones que vinculaban a Martin con la cantante Dua Lipa durante el festival Glastonbury. Sin embargo, su representante negó categóricamente cualquier romance con la británica: “Estaban en la misma zona del festival con un grupo grande de amigos”.

En agosto de ese año, las especulaciones sobre su distanciamiento quedaron atrás cuando Johnson y Martin reaparecieron juntos en la premiere de The Peanut Butter Falcon, en Los Ángeles.

Según una fuente citada por Us Weekly, fue la propia Gwyneth Paltrow —exesposa de Martin— quien “empujó” a la pareja a reconciliarse. Esta dinámica fue confirmada por la actriz en Harper’s Bazaar en enero de 2020.

“La adoro. Sé que puede parecer raro porque no es lo usual, pero la quiero”, dijo sobre la entonces novia de su exmarido.

Gwyneth Paltrow habría sido clave en la reconciliación entre Dakota y su exesposo (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Se comprometieron?

En febrero de 2020, Johnson dirigió el videoclip de "Cry Cry Cry", sencillo de Coldplay, lo que fue su debut en el liderazgo creativo.

Aunque muchos asumieron que la habían elegido por su vínculo con Chris Martin, la actriz aclaró a Marie Claire: “Escribí la historia y la presenté como cualquier otro director. La escogieron porque les gustó, no porque tengan preferencia por mí”.

Poco después, en diciembre, Johnson fue fotografiada con un gran anillo de esmeralda en su mano izquierda. Muchos sospecharon que la actriz y el cantautor se habían comprometido.

Aunque entonces no se hizo oficial, insiders de Us Weekly argumentaron en marzo de 2024 que la pareja, efectivamente, se había comprometido “desde hacía un tiempo” y que incluso estaban planificando una boda.

Un anillo de esmeralda en 2020 desató especulaciones de compromiso que más tarde se confirmarían (2020 The Image Direct/The Grosby Group)

“El plan era que Apple y Moses —los hijos de Chris con Gwyneth— estuvieran allí, y no se sentiría completo sin invitar también a Gwyneth”, comentó una fuente a la revista. “Dakota y Gwyneth se han vuelto muy amigas con los años”.

Altibajos finales

Durante 2021, la pareja convivía en Malibú, compartiendo tiempo con los hijos de Martin y con la propia Paltrow y su nuevo esposo Brad Falchuk.

“Vamos a casa, es acogedor y hay privacidad”, dijo Johnson en entrevista con Elle. “La mayoría de las fiestas ocurren dentro de mi casa”.

Ese mismo año, Martin dedicó la canción “My Universe” a Johnson durante un concierto de Coldplay en Londres: “Esta es sobre mi universo, y ella está aquí”, declaró en el escenario, señalándola entre el público.

Dakota se integró a la familia de Martin, compartía tiempo con sus hijos y con Paltrow (© 2022 Goff Photos/The Grosby Group)

En 2023, durante un concierto en Nápoles, Martin se acercó al público mientras cantaba, y Johnson le lanzó un beso desde la multitud.

Días antes, él había contado en el podcast Conan O’Brien Needs a Friend que ella lo había inspirado a incluir dispositivos para que personas con discapacidad auditiva puedan sentir la música en sus shows: “Dakota, mi pareja, me regaló uno... Es como una armadura que se conecta con el bajo. Ha sido increíble”.

El final ¿definitivo?

Aunque durante el 2024 compartieron viajes y vacaciones, Johnson fue fotografiada sin su anilo de compromiso en agosto y un tabloide reportó una vez más que había problemas en el paraíso. No obstante, un representante de la actriz se apresuró a desmentir la situación.

Después de ese incidente, la vida de la pareja transcurría con normalidad. En mayo, incluso, los habían vuelto a ver en Malibú juntos.

No obstante, el 4 de junio, People informó que la pareja se había separado definitivamente. Aunque sus representantes no emitieron declaraciones, el tono de las fuentes cercanas sugiere que esta vez el distanciamiento es serio y duradero.

En 2025, las dudas regresaron cuando Dakota fue vista sin su anillo de compromiso (REUTERS/Stephane Mahe)

Insiders que hablaron con The Sun pintaron un escenario complicado de resolver: aparentemente una de las discusiones constantes entre las celebridades era el tema de tener hijos propios. Dakota quería vivir esa experiencia, pero el músico (que ya tiene dos retoños) no se sentía tan entusiasmado por la idea.

A pesar de los rumores, Dakota Johnson actualmente sigue trabajando con normalidad en las promociones de la película Materialistas, una comedia romántica con un triángulo amoroso en el centro de la trama.

Eso sí. Hasta ahora guarda silencio sobre los vaivenes de su propio romance.