La hermana de Pedro Pascal, Lux, y el desafió de encarnar a la primera mujer trans minera en Miss Carbón

Lux Pascal debuta como protagonista en cine con Miss Carbón, una historia de identidad y superación en la Patagonia argentina (Youtube: Caramel Films)

La actriz chilena Lux Pascal encarna a Carlita Antonella Rodríguez en una historia inspirada en hechos reales que explora los desafíos de identidad y superación en la Patagonia argentina. El próximo 12 de junio de 2025, Pascal dará un paso decisivo en su carrera con el estreno de Miss Carbón, película que narra la vida de la primera mujer trans que consiguió trabajar en una mina de la cuenca carbonífera de Río Turbio. De acuerdo con Vogue, este proyecto representa el debut protagónico de Pascal en cine, y una apuesta artística y política que visibiliza los derechos de las personas trans.

Una pionera en la cuenca carbonífera

Miss Carbón es una coproducción hispano-argentina dirigida por Agustina Macri. La película reconstruye la experiencia de Carlita Rodríguez, quien desafió los prejuicios de un entorno históricamente masculino.

La película retrata la conquista de un espacio laboral prohibido, y el precio personal que implicó vivir abiertamente como mujer trans en una región aislada. Pascal explicó que la historia de Carlita fue durante mucho tiempo desconocida, incluso para quienes están inmersos en temas de diversidad. “Me parece curioso porque es como una metáfora de la mina, con sus diamantes escondidos. Tuve que hacer mi propia excavación para empaparme profundamente de ella”, relató la actriz.

Un personaje entre el peligro y la esperanza

La preparación de Lux Pascal incluyó un encuentro personal con Carlita Rodríguez, clave para construir su personaje (REUTERS/Stephane Mahe)

La actriz destacó la dimensión de riesgo que atravesó la vida de Carlita: “Lo peligroso que es ser Carlita en un lugar como ese. Lo peligroso que es ser la única mujer dentro de una mina. Lo peligroso que es para ella simplemente vivir”. Para Pascal, el largometraje va más allá del triunfo; revela también la melancolía que acompaña a muchas personas trans en su lucha diaria por sobrevivir en entornos adversos.

Lux Pascal tuvo la oportunidad de reunirse con Carlita Rodríguez antes del inicio del rodaje. Ese encuentro marcó su aproximación al personaje. “Vi algo en sus ojos, en su personalidad y en cómo se acercaba al mundo que me hizo entender perfectamente su historia. Es la bondad personificada y un alma pura”, expresó.

La directora Agustina Macri señaló que Pascal fue siempre la primera opción para el papel principal. “Para mí tiene una intuición muy potente y es muy inteligente. Como mujer trans, ella tiene un bagaje y una mirada sobre la vida y el personaje que yo quizás no tengo”, afirmó. La empatía entre actriz y personaje real fue clave en la construcción de una interpretación honesta y compleja.

Rodaje y desafíos del cine independiente

La película Miss Carbón narra la vida de Carlita Rodríguez, la primera mujer trans en trabajar en una mina de Río Turbio

El rodaje se realizó en la Patagonia argentina y en las provincias españolas de Álava y Vizcaya durante los meses más fríos del año. Pascal describió las condiciones como especialmente exigentes: “Fue duro, no me siento mal admitiéndolo. El cine es algo que resulta difícil de hacer. Muchas veces el proceso sigue siendo rudimentario”.

La producción fue posible gracias al esfuerzo conjunto del equipo técnico y artístico. “Todas las personas que somos parte de Miss Carbón invertimos muchísimo en ella. No fue fácil, pero también fue gratificante verlo luego”, indicó Pascal. La experiencia reforzó su convicción sobre la necesidad de financiar y apoyar el cine independiente, especialmente cuando se trata de historias sociales.

Trayectoria, formación y vínculo familiar

Antes de asumir este papel, Lux Pascal egresó de la escuela de interpretación Juilliard, en Nueva York, el 19 de mayo de 2023. La decisión de estudiar en el extranjero estuvo motivada por un proceso personal de salud mental. “Era la primera vez que me estaba financiando esas consultas y eso le agregaba mucho poder a lo que estaba haciendo”, recordó.

Lux Pascal eligió Miss Carbón como su primer proyecto tras graduarse en Juilliard, con el apoyo de su hermano Pedro Pascal (REUTERS/Mina Kim)

Con más de una década de carrera en Chile y Estados Unidos, Pascal eligió Miss Carbón como su primer proyecto luego de graduarse. “Fui asesorada por mis representantes. Lo aproximé con cautela, pero sabía que era una buena decisión”, comentó. Su hermano, el actor Pedro Pascal, fue un apoyo constante en su recorrido. “Afortunadamente siempre voy de su mano. Me llena el corazón de alegría”, expresó.

También reconoció la influencia artística de su madre, que pasó de la psicología al arte visual. “Mi amor por el lado artístico de la vida viene sin duda de ella”, afirmó.

Proyección y gratitud

Con el estreno de Miss Carbón a la vista, Lux Pascal se muestra agradecida y ambiciosa. “Quiero llegar lejos”, aseguró. En un balance entre la decepción que trae el mundo y lo que logró construir, la actriz subrayó: “Enfócate en lo que sí tienes y en lo que has construido, no en lo que has perdido”.

El compromiso de Pascal con su papel y la relevancia del relato que encarna auguran un estreno que trascenderá la pantalla.