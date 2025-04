Pedro Pascal, entre el duelo, el éxito y el silencio sentimental

Pedro Pascal regresa a la pantalla con la segunda temporada de The Last of Us en la plataforma Max

Pedro Pascal vive uno de los momentos más intensos de su carrera profesional. Este domingo regresa como protagonista de The Last of Us, cuya segunda temporada se estrena en la plataforma Max, consolidando su papel en una de las series más aclamadas de los últimos años. Paralelamente, se prepara para pisar la alfombra roja del Festival de Cannes, donde presentará Eddington, un western dirigido por Ari Aster, que lo reúne en pantalla con Joaquin Phoenix y Emma Stone.

Aclamado por crítica y público, el actor chileno es una de las figuras más visibles —y a la vez más enigmáticas— del actual panorama audiovisual internacional, publicó Vanity Fair.

La pérdida como punto de partida: el recuerdo de su madre

Detrás de su ascendente popularidad, Pedro Pascal carga una historia íntima atravesada por la tragedia y el silencio. Su madre, Verónica Pascal, se suicidó en el 2000.

Pedro tenía entonces 24 años y vivía en Estados Unidos, intentando abrirse camino en una industria que no siempre le fue amable. En homenaje a ella, el actor decidió adoptar su apellido materno como nombre artístico: Pedro Pascal.

En una entrevista con la revista chilena Paula, publicada en 2017, el actor habló por primera vez del dolor profundo que marcó su juventud. “Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era”, confesó. Desde entonces, ese duelo acompañó su vida, en la intimidad y en cada paso de su trayectoria profesional.

Javiera y Lux: hermanas, aliadas y cómplices

Javiera y Lux Pascal, figuras clave en la vida del actor, lo apoyan emocional y profesionalmente (REUTERS)

Tras la pérdida materna, el vínculo con sus hermanas se volvió esencial. Javiera Pascal, economista y productora audiovisual, fue una presencia constante en momentos clave de su carrera; lo acompañó a la gala de los Premios Oscar de 2023.

Por su parte, Lux Pascal, actriz, modelo y mujer trans desde 2021, también estuvo junto a él en diversos eventos públicos, entre ellos el preestreno de Gladiator. Ambas representan un sostén emocional y familiar inquebrantable.

Sarah Paulson, amiga cercana desde 1993, fue crucial en los momentos más difíciles de la carrera del actor (REUTERS/Danny Moloshok)

Sarah Paulson, conocida por sus múltiples papeles en televisión y cine, fue una figura central en la vida de Pedro Pascal desde 1993, cuando se conocieron en su primer mes en Nueva York, en la Escuela de Artes Tisch.

Desde entonces, mantienen una amistad sólida y profunda. “Gracias a ella, pude continuar en la industria, incluso en los momentos más bajos”, declaró el actor.

Aunque en varias ocasiones los medios especularon sobre una posible relación sentimental entre ambos, nunca lo confirmaron. Por el contrario, Pascal subrayó que Paulson es su “familia neoyorquina”, una figura clave durante años de incertidumbre. “Morí un par de veces. Pensaba que si no tenía mayor repercusión antes de los 29 años, todo se habría acabado”, confesó.

Un rostro público, una vida sentimental protegida

El interés por su vida privada creció al ritmo de su fama. Y como ocurre con muchas figuras del espectáculo, los rumores fueron constantes.

En 2008, fue vinculado con Maria Dizzia, tras compartir escena en un episodio de Law & Order. En 2014, la especulación se centró en Robin Tunney, con quien trabajó en El Mentalista. En 2016, el turno fue de Lena Headey, su compañera en Juego de Tronos, de quien Pascal dijo: “Es tan buena persona, tan buena amiga y tan buena madre… Cualquiera que tiene contacto con ella se enamora al instante”.

A pesar de los numerosos rumores, Pedro Pascal nunca confirmó públicamente ninguna relación sentimental. Su vínculo con Oscar Isaac, también actor y gran amigo, fue objeto de especulación a pesar de que está casado desde 2017 con la directora danesa Elvira Lind.

La vida privada de Pedro Pascal ha estado rodeada de rumores, pero él mantiene un estricto hermetismo (REUTERS/Caitlin Ochs)

Más recientemente, los tabloides lo relacionaron con Jennifer Aniston, después de ser vistos compartiendo una larga cena. Sin embargo, el propio Pascal desmintió cualquier implicación romántica: “Nuestra relación es estrictamente platónica”, dijo ante la prensa en el preestreno de The Last of Us.

Sobre su identidad: una esfera privada e inviolable

A pesar de la especulación pública, Pascal nunca hizo comentarios sobre su orientación sexual. Las conjeturas sobre su supuesta bisexualidad surgieron a partir de su papel como Oberyn Martell en Juego de Tronos, pero hasta hoy, el actor mantiene firme su decisión de no pronunciarse ni confirmar ninguna relación sentimental de manera pública.

Los medios especularon sobre la orientación sexual de Pascal, pero él se mantiene reservado sobre el tema (Instagram/@iamlenaheadey)

Con los recuerdos de su madre siempre presentes, el apoyo de su familia y la lealtad de amistades duraderas, Pedro Pascal avanza en su carrera manteniendo una constante: su vida privada permanece protegida. Mientras tanto, el “daddy de Internet” sigue conquistando la industria con su talento y su humanidad reservada.