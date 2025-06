Taylor Swift celebró la recuperación de sus discos con una cena privada en Nueva York junto a Selena Gomez

Taylor Swift y Selena Gomez se encontraron en Nueva York. (Instagram/Selena Gomez)

Taylor Swift está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, y lo ha celebrado de la mejor manera: una cena elegante y privada en Nueva York, acompañada de su amiga más cercana, Selena Gomez.

La salida ocurrió apenas un día después de que la estrella del pop anunció que finalmente ha recuperado los derechos de los masters de sus primeros seis álbumes, una lucha que ha marcado más de una década de su carrera.

La cena tuvo lugar en el histórico restaurante Monkey Bar, fundado en 1936 y conocido por su ambiente clásico y su menú sofisticado que incluye mariscos, carnes y pastas.

Una fotografía compartida en la red social X muestra a Swift, de 35 años, y a Gomez, de 32 años, sentadas frente a frente en lo que parece ser una conversación profunda.

Taylor Swift y Selena Gomez fueron fotografiadas durante una cena en Nueva York. (X/ Pop Base)

La imagen muestra a Taylor con una expresión de sorpresa, mientras Selena la miraba con atención.

Aunque el restaurante publicó en su sitio web que estaría cerrado al público a las 6:30 p.m. para un “evento privado”, no se ha confirmado si dicho cierre estuvo directamente relacionado con la visita de las dos estrellas.

Cabe destacar que además de acompañar a la artista a cenar, Selena Gomez fue una de las primeras en mostrar su apoyo públicamente por el triunfo de Taylor, escribiendo en sus historias de Instagram que estaba “tan orgullosa” de su amiga.

Selena Gomez celebró el triunfo de Taylor Swift. (Instagram/Selena Gomez)

Este encuentro llega tras un anuncio que ha sacudido a la industria musical: Taylor Swift es oficialmente dueña de sus masters originales. La cantante compartió la noticia a través de una emotiva carta manuscrita publicada en su sitio web.

“Estoy intentando organizar mis pensamientos en algo coherente, pero ahora mismo mi mente es como una secuencia de diapositivas. Durante 20 años soñé con este momento, y muchas veces estuve tan cerca… solo para verlo desvanecerse. Pero ahora todo eso quedó atrás. Toda la música que he hecho... ahora me pertenece”, escribió.

Según Billboard, Taylor Swift habría pagado aproximadamente 360 millones de dólares para adquirir nuevamente los derechos de su música, marcando un triunfo contundente en su lucha por la propiedad artística.

Su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, también reaccionó a la noticia con un “me gusta” en la publicación de Instagram de la cantante, donde aparece sentada en un piso blanco con las portadas de sus discos a su alrededor.

Travis Kelce mostró su apoyo con un "me gusta" a su novia Taylor Swift. (Instagram/Taylor Swift)

La famosa recuperó los derechos sobre sus discos Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation, que fueron adquiridos originalmente por Scooter Braun en 2019 cuando compró su antigua disquera, Big Machine Records. Braun luego vendió los masters a Shamrock Capital.

En su momento, Taylor Swift denunció públicamente que fue excluida del proceso de venta, calificando la situación como una traición y acusando a Braun de haberla “despojado” de su trabajo. “Me despojó del trabajo de mi vida y no me dio la oportunidad de comprarlo”, declaró en su momento.