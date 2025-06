Miley Cyrus reaccionó al romance de su padre Billy Ray Cyrus con Elizabeth Hurley: “Estoy actuando como una adulta”

Miley Cyrus expresó su opinión sobre el noviazgo entre Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley. (Créditos: Jordan Strauss/Invision/AP. Instagram/@elizabethhurley1)

En una entrevista con The New York Times, Miley Cyrus habló con sinceridad sobre la evolución de su relación con su padre, Billy Ray Cyrus. La cantante reveló que ya no está distanciada de su padre, con quien tuvo una relación complicada en los últimos años.

Además, se refirió por primera vez al nuevo romance de Billy Ray con la actriz Elizabeth Hurley.

“Pero ahora que mi madre está tan enamorada de mi padrastro, a quien adoro por completo, y ahora que mi padre, a quien veo encontrar la felicidad también, puedo amarlos a ambos como individuos en lugar de como una pareja de padres. Estoy siendo una adulta al respecto”, comentó.

Miley Cyrus aseguró que está completamente de acuerdo con la relación de Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley. (Instagram/Elizabeth Hurley)

Por si fuera poco, la artista también compartió cómo ha aprendido a ver a sus padres desde una nueva perspectiva.

A sus 32 años, la estrella de pop está dejando atrás el pasado y abrazando el presente, celebrando el amor en la vida de su familia, incluso en medio de los cambios y desafíos que han vivido públicamente.

“Creo que el momento lo es todo. A medida que he ido creciendo, respeto a mis padres como individuos en lugar de como padres, porque mi madre amó mucho a mi padre durante toda su vida, y creo que estar casada con alguien de la industria musical y no ser parte de ella es obviamente muy difícil”, dijo.

Miley Cyrus admitió que su madre amó profundamente a su padre. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Sin embargo, la intérprete de “Something Beautiful” también reconoció que durante mucho tiempo cargó con el dolor que sintió su madre tras la separación.

“Asumí parte del dolor de mi madre como propio, porque le dolió más a ella que a mí como adulta”, explicó.

Su madre, Tish Cyrus, se casó con el actor Dominic Purcell en agosto de 2023, mientras que su padre, Billy Ray, de 63 años, comenzó a salir con Hurley, de 59 años, luego de su breve matrimonio con la cantante Firerose.

El proceso no fue inmediato. Miley explicó que llegar a este punto de entendimiento requirió tiempo y crecimiento personal.

Miley Cyrus explicó que le costó bastante tiempo llegar a esta mentalidad. (REUTERSMario/Anzuoni)

“Al principio es difícil, porque el niño que llevas dentro reacciona antes de que el adulto que llevas dentro pueda decir: ‘Sí, ese es tu papá, pero es solo otra persona que merece estar en su dicha y ser feliz’. Mi yo infantil se ha puesto al día”, confesó.

La familia Cyrus ha estado en el ojo público durante décadas, y los altibajos de sus relaciones personales no han sido la excepción. Cuando el Times le preguntó cómo maneja la atención mediática en medio de los conflictos familiares, Miley reconoció que la exposición pública no siempre es fácil para los demás miembros de su familia.

“Cualquier cosa que sucede en público puede ser vergonzosa para quien la vive, pero no tanto para mí. Solo intento ser más compasiva con mis padres, porque detesto eso por ellos. Y sobre todo lo detesto por mis hermanos, porque ellos no eligieron ese tipo de momento memorable”, aseveró.

Miley Cyrus confesó que la atención mediática es más difícil para su familia que para ella. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Finalmente, Miley Cyrus aseguró que ya aceptó con madurez la vida que le ha tocado vivir frente a las críticas.

“Me he acostumbrado tanto que pienso: ‘Si este es el síntoma —que a veces lidiamos con estas opiniones públicas embarazosas o difíciles—, entonces es algo que estoy dispuesta a aceptar para tener la vida que tenemos’”, indicó.