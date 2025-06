Así viven hoy Rose Leslie y Kit Harinngton: los protagonistas del amor más recordado de Games of Thrones

Rose Leslie y Kit Harington mantienen una relación sólida y discreta, lejos del foco mediático, según Tatler (The Grosby Group)

La relación entre Rose Leslie y Kit Harington, conocidos por sus papeles en Games of Thrones, ha sido construida lejos del foco mediático. Su vínculo, nacido durante el rodaje de la serie en Islandia, se ha sostenido por más de una década, caracterizado por la reserva, el apoyo mutuo y una vida familiar estable.

La reciente aparición de Leslie en la portada de la edición de julio de Tatler reavivó el interés por esta pareja, que vive actualmente en Suffolk junto a sus dos hijos, según informó la revista británica.

Un romance más allá de la ficción

El inicio de su relación se remonta a los primeros años de la década de 2010, durante la producción de Juego de Tronos. Aunque sus personajes, Ygritte y Jon Snow, vivieron un breve romance en pantalla, el lazo real entre los actores se fortaleció detrás de cámaras.

Leslie declaró a People que ya conocía a Harington antes de trabajar juntos, lo que facilitó la química profesional y sentó las bases de su relación.

La pareja de Juego de Tronos vive en Suffolk con sus dos hijos, priorizando su vida familiar y carrera profesional (HBO)

Según Tatler, Harington recordó que su primer momento significativo ocurrió durante una prueba de vestuario, cuando Leslie le ofreció una galleta de jengibre. “Recuerdo que volví a casa y le dije a mi mejor amiga: ‘Dios mío, creo que encontré a la indicada’”, relató el actor.

A lo largo de los años, enfrentaron rumores de rupturas y reconciliaciones. En 2016, hicieron su primera aparición pública como pareja en la alfombra roja de los Premios Olivier, consolidando su estatus mediático.

Vínculos aristocráticos y una boda con historia

Ambos provienen de familias con linaje aristocrático. Rose Leslie es hija de Sebastian Arbuthnot-Leslie, jefe del clan Leslie en Aberdeenshire, y descendiente del rey Carlos II por parte materna. Kit Harington es hijo de Sir David Harington, decimoquinto baronet, con vínculos familiares al rey Jaime I, según datos de Tatler.

La boda de Leslie y Harington en 2018 se celebró en Aberdeenshire con invitadas como Emilia Clarke y Sophie Turner

Su boda, celebrada el 23 de junio de 2018, tuvo lugar en la iglesia de Rayne, en Aberdeenshire, con recepción en el castillo de Wardhill, propiedad de la familia Leslie desde hace más de ocho siglos.

Asistieron familiares, amigos y compañeros de reparto como Sophie Turner, Peter Dinklage y Emilia Clarke. Leslie relató a Tatler que el primer baile con su esposo fue espontáneo, al ritmo de Be My Baby de The Ronettes.

Defensa de la privacidad como valor esencial

A lo largo de su relación, la pareja ha sostenido una postura clara respecto a su intimidad. En declaraciones recogidas por The Guardian y citadas por Tatler, Harington expresó: “Es nuestra vida privada... cualquier cosa que diga, puede que ella no quiera que la diga. Así que simplemente no lo digo”. Rechazan posar juntos fuera de eventos oficiales y han mantenido el control sobre la narrativa pública de su relación.

Han defendido su privacidad con firmeza, rechazando participar en eventos ajenos y compartir su vida bajo sus propios términos (The Grosby Group)

Incluso su compromiso se anunció mediante un aviso tradicional en The Times. La información personal, como entrevistas o apariciones, suele compartirse bajo sus propios términos.

Vida familiar y crianza lejos del bullicio

En 2017, Leslie se mudó a la casa de Harington en Londres. Según el actor, el traslado fue un acuerdo equitativo. “Es importante que sea nuestro espacio... tira lo que quieras”, comentó en The Late Late Show, citado por Tatler.

La pareja tuvo su primer hijo en febrero de 2021, tras anunciar el embarazo en una sesión para Make. Harington describió la experiencia a Access como transformadora: “Ahora formamos una unidad... es una dinámica nueva cada día”.

En 2023, dio la bienvenida a su segunda hija, fortaleciendo aún más su unidad familiar, según confirmó Tatler (The Grosby Group)

En julio de 2023, dieron la bienvenida a su segunda hija. Un representante confirmó la noticia a Tatler, y Harington declaró a Extra: “No podría sentirme más afortunado”.

En 2019, Harington ingresó en un centro de tratamiento por problemas personales. Leslie abordó esta etapa en una entrevista con Harper’s Bazaar UK, recogida por Tatler, subrayando la importancia de la responsabilidad individual: “Es su responsabilidad si decide volver a beber... No quiero presionarme así”.

Leslie enfatizó el equilibrio entre el apoyo mutuo y la autonomía. La pareja ha transitado estas dificultades manteniendo su compromiso con la familia y el trabajo.

Una nueva etapa en “Tatler”

La edición de julio de Tatler, disponible desde el 5 de junio, presenta a Leslie en portada con un vestido de Giambattista Valli Haute Couture. En la entrevista con Annabel Sampson, Leslie repasa su vida personal y su relación con la fama: “No creo que nos sintamos famosos en absoluto”.

Leslie luce un vestido de Giambattista Valli Haute Couture en la portada de Tatler

El retrato que ofrece Tatler es el de una pareja que, pese a su origen aristocrático y proyección internacional, ha elegido una vida basada en la discreción, el apoyo mutuo y el desarrollo profesional sostenido, alejados del espectáculo de Hollywood.