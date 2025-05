¿“Sirenas” tendrá temporada 2? Esto dijo una de sus protagonistas

Meghann Fahy expresó interés en una posible continuación de "Sirenas", pese a que la miniserie fue concebida como una historia cerrada (Netflix)

La miniserie Sirenas, estrenada en Netflix el pasado 22 de mayo, ha generado interrogantes sobre la posibilidad de una segunda temporada.

La producción de cinco episodios, escrita por Molly Smith Metzler y protagonizada por Meghann Fahy, Milly Alcock y Julianne Moore, fue concebida originalmente como una historia cerrada. Sin embargo, Fahy ha expresado interés en retomar su papel.

“Termina de una forma muy natural, pero puedo imaginar en qué se convierten los mundos de los personajes”, declaró Fahy en entrevista con Variety.

En esa misma línea, añadió: “Yo, por mi parte, querría saber qué pasa con Michaela, a dónde va. Así que creo que definitivamente está dentro del ámbito de lo posible. No lo hablamos en el set, pero me encantaría hacer más”.

La actriz, conocida por sus papeles en la segunda temporada de The White Lotus y en The Perfect Couple, interpreta a Devon, una mujer que viaja a una isla para cuidar a su padre enfermo y confrontar a su hermana Simone (Milly Alcock).

Preocupada por la relación demasiado cercana de su hermana con su jefa millonaria, una mujer sencilla busca respuestas en una lujosa propiedad junto al mar (Netflix)

Simone trabaja ahora para Michaela Kiki Kell (Julianne Moore), una figura enigmática que lidera una comunidad con rasgos de culto.

“Devon es uno de mis personajes favoritos que he interpretado”, comentó Meghann Fahy. “Hay algo muy liberador en ella, porque es implacablemente auténtica, sin importar su entorno. Dice lo que piensa y no considera cómo se sienten los demás respecto a eso. Definitivamente no es como yo me conduzco por el mundo”.

La producción de Netflix, que combina elementos de comedia negra, thriller emocional y una reinterpretación de la mitología griega, ha sido bien recibida por la crítica.

Respecto a la posibilidad de una segunda temporada, la plataforma de streaming no ha emitido una declaración oficial.

Hasta el momento, la intención del equipo creativo parece haber sido mantener la historia como una obra limitada. No obstante, los comentarios de su elenco indican que una continuación podría explorarse si hay interés de por medio.

La actriz aseguró que Devon es uno de sus personajes más liberadores y desafiantes hasta ahora (Netflix)

La explicación detrás de “Sirenas”

En conversación con The Hollywood Reporter, la creadora Molly Smith Metzler explicó que la serie Sirenas surgió a partir de una obra escrita durante su etapa en la Escuela Juilliard.

La adaptación incorpora elementos nuevos, como la mitología griega, influenciada en parte por conversaciones familiares.

“Todo lo que sabemos sobre las sirenas lo sabemos por los marineros”, indicó Metzler. “Se las describe como asesinas, como monstruos. Pero yo quería saber cuál era su versión de la historia. ¿Por qué son monstruos?”

La historia se centra en las hermanas Devon y Simone. A lo largo de un fin de semana, ambas, junto con Michaela, confrontan sus pasados y toman decisiones que redefinen sus relaciones.

“Esta es una serie que lleva al espectador a un lugar incómodo, inesperado, y creo que le pide cuestionar las suposiciones que hace y por qué las hace”, explicó Metzler.

La creadora Molly Smith Metzler adaptó la historia desde una obra escrita en su etapa universitaria, añadiendo elementos de mitología griega (Netflix)

Sobre el final del programa, la showrunner aseguró que fue “inevitable”. La casa en la que transcurre gran parte de la acción fue seleccionada cuidadosamente para representar esa sensación de aislamiento característica del mito.

“Las sirenas fueron exiliadas a una isla. Tenía que sentirse difícil de alcanzar”, detalló.

El diseño visual de la serie también fue clave. De acuerdo a Molly Smith Metzler, se buscó satirizar la estética del lujo veraniego estadounidense.

“Queríamos exagerar los tonos, hacer que los sombreros fueran un poco más ridículos. Pero para alguien como Devon, que viene de Buffalo, debía seguir pareciendo real”, sostuvo.

Finalmente, expresó entusiasmo por la recepción del público: “Voy a estar en Reddit. Quiero saber qué piensa la gente. Los títulos de los cinco episodios son piezas de un rompecabezas. Estoy invitando a que se reflexione”.

Milly Alcock y Julianne Moore completan el elenco principal de "Sirenas" (Netflix)

Sirenas se ubica entre los títulos más vistos del Top 10 de Netflix.