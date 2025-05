La segunda temporada de Andor: Tony Gilroy reveló los secretos detrás del nuevo enfoque de la serie de Star Wars

Tráiler oficial de la segunda temporada de Andor (Créditos: YouTube - Star Wars - Disney)

La segunda temporada de Andor se perfila como una entrega con fuerte contenido político y narrativo, alejándose del estilo clásico de Star Wars. Tony Gilroy, su creador, apuesta por una visión más seria y sin fanservice.

La masacre de Ghorman, inspirada en hechos históricos, será un eje central en esta etapa, aportando profundidad al conflicto.

Gilroy también destacó la libertad creativa que Lucasfilm y Disney otorgaron al equipo, permitiendo mantener la integridad de la serie a pesar de las dificultades logísticas.

Una historia inspirada en la realidad: la masacre de Ghorman

Una de las tramas centrales de la segunda temporada es la Masacre de Ghorman, un evento que recuerda a momentos históricos de gran impacto.

Gilroy compartió que la inspiración detrás de esta narrativa proviene directamente de la historia de la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Wannsee, celebrada en 1942 en Berlín, fue un evento clave en el que los nazis diseñaron la “Solución Final”.

Según el creador, este tipo de reuniones “desapasionadas” y burocráticas fueron una fuente importante para entender cómo los personajes de Andor manejan las decisiones morales y políticas.

Andor temporada 2 explora el impacto de la masacre de Ghorman en su narrativa política (Captura del tráiler oficial de Andor: Disney+)

Gilroy incluso menciona la película Conspiracy de Frank Pierson, que retrata este momento histórico, como una de las influencias clave para el desarrollo de la serie.

A lo largo de la temporada, se percibe un uso claro de la propaganda como herramienta de control. Gilroy señaló que, al igual que el incendio del Reichstag en la Alemania nazi, o el incidente del Golfo de Tonkín en la Guerra de Vietnam, la manipulación de la opinión pública es un tema recurrente.

“Se ha usado la propaganda para poner a la opinión pública en contra de alguien”, afirmó el creador a The Hollywood Reporter, dejando claro cómo Andor utiliza estos paralelismos para explorar el conflicto interno y las dinámicas de poder en el universo de Star Wars.

Evolución de personajes: la sorpresa de Kleya

La actriz Elizabeth Dulau, quien interpreta a Kleya, tuvo una de las transformaciones más notables en la segunda temporada. Gilroy destacó que su actuación fue crucial para aumentar su presencia en la trama.

El creador la describe como una revelación, resaltando su trabajo en cada episodio: “No tenemos ni un solo momento de malo en la serie sobre ella”.

La evolución de personajes como Kleya y Wilmon consolida nuevas dinámicas en una temporada más seria (Crédito: Disney+)

Su personaje, inicialmente pensado como un rol menor, pasó a ocupar un lugar central en la serie, lo que subraya cómo la narrativa de Andor se adapta de manera flexible a las capacidades de sus actores.

Gilroy también mencionó el ascenso de Wilmon, interpretado por Muhannad Bhaier, a quien decidió incluir en la historia de manera más prominente, después de su destacado desempeño en la primera temporada.

A través de esta decisión, Gilroy mostró cómo la serie opta por seguir una línea narrativa que responde a la evolución de los personajes, más que a las demandas externas o expectativas preestablecidas.

Los desafíos musicales

La música fue un componente fundamental en Andor, y la segunda temporada no es la excepción. Sin embargo, la serie se vio obligada a cambiar de compositor debido a una serie de factores.

El compositor original, Nicholas Britell, no pudo continuar por causas personales y profesionales. Gilroy explicó cómo este cambio no afectó la calidad de la serie: “Tuvimos mucha suerte de conocer a Brandon Roberts; era el compositor perfecto”.

Roberts logró reinterpretar la música ya existente, pero también trajo una atmósfera fresca que encajó perfectamente con el tono de la temporada.

Libertad creativa: la independencia de Andor en el universo de Star Wars

A diferencia de otros proyectos de Star Wars, Andor gozó de una notable libertad creativa bajo la supervisión de Lucasfilm y Disney. Gilroy subraya cómo la serie evitó caer en los clichés del fanservice, concentrándose en lo esencial de la narrativa.

“Nunca volveré a tener una experiencia como esta”, afirmó el creador, destacando la confianza que los productores pusieron en su visión artística.

Tony Gilroy destaca la independencia narrativa y la ausencia de fanservice en Andor (AP)

A pesar de las presiones externas, como las dificultades para traer personajes de las películas originales, Gilroy fue libre para dar forma a los elementos más importantes de la trama sin la obligación de seguir estrictamente la continuidad de la franquicia.

Este enfoque permitió que la serie se alejara de las expectativas de los fans y que se mantuviera fiel a su tono más oscuro y político, algo que considera crucial para el éxito de Andor.

La continuidad dentro del universo de Star Wars

Una de las preguntas más frecuentes sobre Andor es cómo la serie maneja las contradicciones dentro de la continuidad de Star Wars, en particular, las relacionadas con Rogue One.

“Cassian Andor es un espía. Solo está jugando con los demás personajes”, aclaró Gilroy a The Hollywood Reporter, justificando esta aparente contradicción como parte del misterio del personaje.

Andor profundiza en el enigma del personaje interpretado por Diego Luna (Captura del tráiler oficial de Andor: Disney+)

Un futuro incierto para Andor y Star Wars

Con la segunda temporada de Andor a punto de estrenarse, el futuro de la serie y la continuidad de Tony Gilroy en el universo de Star Wars generan interrogantes. El propio creador ya había anticipado que esta sería probablemente su despedida definitiva de la saga, al menos por el momento.

"Creo que he contribuido lo suficiente por ahora; me gustaría dedicarme a otra cosa durante un tiempo. Nunca digas nunca, pero ahora mismo me gustaría volver y dirigir una película, tal vez", afirmó Gilroy en diálogo con The Hollywood Reporter.

Andor tiene su estreno programado para el 22 de abril en Disney+, los fans de Andor pueden esperar una temporada cargada de intensidad política, reflexiones sobre el poder y la evolución de personajes cruciales para el futuro de la Rebelión.