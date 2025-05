Cuál es el significado oculto de los relojes en la segunda temporada de The Last of Us

Los relojes de la segunda temporada de "The Last of Us" destacan por su carga simbólica y su conexión con la trama

En The Last of Us Temporada 2, los relojes que portan los personajes principales han dejado de ser simples accesorios para convertirse en piezas cargadas de significado y simbolismo, cuidadosamente seleccionadas por el equipo de utilería.

Según un reportaje de GQ, la producción ha revelado detalles inéditos sobre la elección de estos objetos, resolviendo así uno de los misterios más debatidos por los seguidores de la serie: la verdadera identidad y el trasfondo del reloj de Joel, así como el sentido oculto de los relojes de otros personajes clave.

El reloj de Joel: diseño, origen y fidelidad al videojuego

El reloj de Joel, interpretado por Pedro Pascal, ha sido objeto de especulación desde el estreno de la serie. Justin Onofriechuk, jefe de utilería de la primera temporada, explicó a GQ que este reloj fue diseñado específicamente para el videojuego original por un relojero que prefirió mantenerse en el anonimato, aunque su diseño se basó en un modelo de la marca Timex.

El reloj de Joel, diseñado originalmente para el videojuego, mantiene la fidelidad a su versión digital en la serie (captura de video)

Nevin Swain, responsable de utilería en la segunda temporada, detalló que el reloj no muestra ninguna marca visible en la serie, en consonancia con la versión digital creada por Naughty Dog, el estudio desarrollador del juego. Swain señaló: “No tiene marca porque no la tiene en el juego... el departamento de utilería de la primera temporada recibió el modelo 3D de Naughty Dog, hasta las mismas grietas”.

La producción evitó confirmar el modelo exacto de Timex, aunque, según GQ, las comparaciones con el catálogo actual de la marca sugieren que los modelos Expedition Titanium o MK1 podrían ser los más cercanos.

El simbolismo del reloj en la trama y su legado a Ellie

En el tercer episodio de la segunda temporada, tras la muerte de Joel a manos de Abby, Ellie hereda el reloj en una escena que marca un punto de inflexión emocional en la historia.

La herencia del reloj de Joel a Ellie marca un momento clave en su relación y el desarrollo de la historia (captua de video- Escena de "The Last Of Us")

Este objeto, que ha acompañado al personaje desde el inicio, se convierte en un símbolo de la relación entre Joel y Ellie, así como del legado que él deja tras su muerte.

Los relojes de Abby y Tommy: paralelismos y diferencias

La selección de relojes para otros personajes principales también responde a criterios simbólicos y estéticos. Abby, quien busca vengar la muerte de su padre, aparece en la serie con un reloj sorprendentemente similar al de Joel. Nevin Swain explicó que esta elección no fue casual: “Craig (Mazin, showrunner) quería algo similar al de Joel, pero con un toque diferente... nos decidimos por el caqui que se ve en la serie”.

El parecido entre ambos relojes funciona como un guiño para los espectadores y anticipa el papel de Abby en la trama, estableciendo un paralelismo visual que refuerza el tema de la venganza.

Abby porta un reloj similar al de Joel, estableciendo un paralelismo visual vinculado al tema de la venganza

En cuanto a Tommy, el hermano de Joel interpretado por Gabriel Luna, su reloj también tiene una historia particular. Swain confirmó a GQ que se trata de un Moritma Datomatic, un reloj de buceo de los años setenta, fabricado por la marca francesa Moritma, perteneciente a la empresa Cattin & Cie, con sede en Morteau, cerca de la frontera suiza.

La lógica de los relojes automáticos en el universo de la serie

La decisión de equipar a los personajes con relojes automáticos responde a la lógica interna del mundo postapocalíptico de The Last of Us. Swain explicó que, ante la imposibilidad de encontrar pilas o herramientas para reemplazarlas, los relojes automáticos resultan la opción más coherente para los sobrevivientes.

Esta elección técnica refuerza la verosimilitud de la serie y demuestra el nivel de detalle con el que el equipo de utilería aborda la construcción de los personajes y su entorno.

Nevin Swain adelantó que este objeto volverá a aparecer en futuros episodios de la segunda temporada a través de flashbacks. Sobre la posibilidad de que Ellie llegue a usar el reloj, Swain respondió: “Todavía no”. Esta declaración deja abierta la incógnita sobre el destino del reloj y su significado en el desarrollo de la historia, manteniendo la expectativa entre los seguidores de la serie.