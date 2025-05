Quién fue “el Yoko Ono de Guns N’ Roses”, según el baterista Matt Sorum

La famosa banda siempre tuvo conflictos internos que llevaron a su disolución

Guns N’ Roses emergió en la escena musical de los años 80 como una de las bandas más icónicas y poderosas, logrando una popularidad extraordinaria gracias a su distintivo estilo de rock y la energía cautivadora de sus presentaciones en vivo. Sin embargo, detrás de su éxito, la agrupación enfrentó turbulencias y conflictos internos que, eventualmente, llevaron a su desintegración en los años 90.

Éxito y popularidad de Guns N’ Roses

Con el lanzamiento de Appetite for Destruction en 1987, Guns N’ Roses se estableció rápidamente como una banda revolucionaria en el panorama del rock. El álbum, incluyendo éxitos como “Sweet Child o’ Mine” y “Welcome to the Jungle”, catapultó a la banda al estrellato internacional, transformándola en un fenómeno cultural.

Este éxito inicial fue seguido por Use Your Illusion I & II en 1991, dos discos que consolidaron aún más su lugar en la historia del rock. La química entre Axl Rose, con su voz cruda y apasionada, y Slash, con su inconfundible estilo de guitarra, se convirtió en la esencia del grupo, atrayendo a multitudes en sus giras mundiales.

Conflictos internos en la banda

El baterista Matt Sorum reveló los conflictos internos de la banda apuntándole a uno de sus compañeros (@mattsorum)

A pesar de su éxito, el entorno dentro de Guns N’ Roses era tumultuoso. Las tensiones afloraron entre los miembros de la banda, particularmente entre Axl Rose y los otros integrantes.

Las diferencias creativas y personales comenzaron a erosionar la cohesión del grupo, exacerbadas por el estilo de gestión autocrático que Rose mostró en varias decisiones clave. Los conflictos sobre aspectos musicales y la dirección artística del grupo se convirtieron en una fuente constante de fricción, afectando tanto sus relaciones personales como su rendimiento colectivo.

La incorporación de Paul “Huge” Tobias y su impacto

Uno de los catalizadores más notorios en el deterioro de la unidad en la banda fue la inclusión de Paul “Huge” Tobias, un viejo amigo de Rose, quien ingresó sin el consenso del resto del grupo. Esta decisión generó un profundo malestar, especialmente en Slash, quien se sintió socavado y traicionado al saber que el nuevo guitarrista había sido incorporado sin notificación previa.

Según declaraciones de Slash a Q Magazine, esta fue una de las experiencias más personales y difíciles en su relación con Rose.

Matt Sorum, baterista del grupo, reflejó la misma frustración, afirmando que la banda no percibía a Paul Huge como uno de ellos. Este descontento se intensificó cuando Tobias hizo comentarios despectivos sobre Slash, provocando una confrontación que intensificó las divisiones dentro del grupo.

En ese sentido, Sorum llegó a comparar a Tobias con Yoko Ono, en referencia a la figura ampliamente considerada una causa de disolución de otra banda legendaria como The Beatles.

Consecuencias de la tensión en la banda

Matt Sorum reveló todos los detalles de la separación de Guns N Roses y comparó a Paul "Huge" Tobias con Yoko Ono (@mattsorum)

Un año después, Sorum le presentó a Axl Rose a Robin Finck y le dijo que sería un gran complemento para Slash a lo que Rose respondió: “No, sería un gran reemplazo para él”.

"Entonces Huge entró al estudio e hizo un comentario negativo sobre Slash“, recordó Sorum, quien se explayó: ”Le dije: ‘No digas eso cuando yo esté presente’. Entonces Axl se metió en el medio de la discusión, me puse a discutir con él y se acabó. Huge me siguió al estacionamiento y me dijo: ‘Vuelve’, pero respondí: ‘No puedo volver porque me despidió. ¿Te sientes bien por separar una de las mejores bandas que jamás existieron?’. Paul Huge es el Yoko Ono de GN’R“.

La ruptura de la alineación clásica de Guns N’ Roses significó no solo la pérdida de una química singular en el rock and roll, sino también el fin de una era que había definido la última parte del siglo XX en la música.

Aunque Axl continuó bajo el nombre de Guns N’ Roses, gran parte del entusiasmo y la energía de los primeros años se había disipado, dejando tras de sí un legado de lo que pudo haber sido un viaje aún más extraordinario en la historia del rock.

A pesar de las controversias y conflictos internos, el impacto y la influencia de Guns N’ Roses en el rock continúan siendo profundos. Su música sigue resonando globalmente, demostrando el poder perdurable de su arte a pesar de las dificultades que enfrentaron como banda.

El conflicto sobre Paul “Huge” Tobias fue solo una parte de un arco narrativo más amplio que llevó al colapso del grupo, subrayando cómo las decisiones personales pueden afectar la dinámica colectiva en el mundo del entretenimiento altamente competitivo. Siguen siendo una referencia en la conversación sobre las complejidades y desafíos inherentes a la industria musical, resaltando tanto el esplendor de su auge como el aprendizaje de su inevitable división.