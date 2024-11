Axl Rose, un corazón roto y las últimas palabras de su exnovia, la historia detrás de “Don´t Cry”

Breve relato sobre la historia detrás de la canción “Don't Cry” de Guns N' Roses,.

En una noche calurosa de los años ochenta, bajo el resplandor de las luces de Sunset Strip, un joven Axl Rose enfrentó una despedida que cambiaría el rumbo de su vida y el de su música. Frente al legendario club Roxy, su entonces pareja, Monique Lewis, le dio las palabras que más tarde inmortalizaría en una de las baladas más icónicas del rock: “No llores, Axl”. Lo que comenzó como un consuelo terminó siendo la chispa creativa para “Don’t Cry”, una canción que se convertiría en emblema de Guns N’ Roses y en un himno para millones de oyentes.

“Don’t Cry” no es solo una balada de amor perdido; es un testimonio de la vulnerabilidad de su creador, quien en ese momento apenas empezaba a trazar su camino en la música.

Axl, entonces una promesa emergente en la escena del hard rock, transformó su dolor en arte al lado de Izzy Stradlin, cofundador y guitarrista rítmico de la banda. La canción fue escrita en minutos, pero su impacto se ha extendido por décadas.

En una noche calurosa, frente al club Roxy, Axl Rose enfrentó una despedida que impulsó la creación de "Don't Cry" (Photo by Ke.Mazur/WireImage)

Lanzada en 1991 como parte del doble álbum Use Your Illusion I y Use Your Illusion II, “Don’t Cry” se convirtió rápidamente en un éxito global. Con un videoclip multimillonario que reflejaba las tensiones y emociones de su creador, la canción trascendió los límites del género y consolidó su lugar como una de las obras más emotivas de Guns N’ Roses.

El corazón roto que inspiró la canción

La historia detrás de “Don’t Cry” tiene raíces profundas en la vida personal de Axl Rose. Monique Lewis, quien alguna vez también estuvo vinculada sentimentalmente con Izzy Stradlin, fue la musa que desencadenó la creación de la balada. Una noche, a las puertas del Roxy, ella puso fin a su relación con Axl.

“Ella me dijo que las cosas no iban a funcionar, que quería hacer otras cosas. Me senté a su lado y simplemente empecé a llorar”, recordó Axl años después.

Guns N' Roses - Don't Cry Crédito: YouTube - Guns N' Roses

Aquellas palabras de despedida quedaron grabadas en su memoria: “No llores, Axl”. La intensidad de ese momento lo llevó, al día siguiente, a buscar a Izzy para trabajar en una canción. “Yo tenía una letra triste, él tenía un riff triste, y en cinco minutos lo teníamos listo”, explicó Axl en el documental Making Fucking Videos de 1992.

Aunque fue escrita en 1985, cuando Guns N’ Roses apenas comenzaba a tomar forma, “Don’t Cry” no fue incluida en el primer álbum de la banda, Appetite for Destruction (1987). Según Duff McKagan, bajista del grupo, la razón fue simple: no contaban con los recursos necesarios para producirla como deseaban.

Monique Lewis inspiró la icónica balada de Guns N’ Roses tras su ruptura con Axl, convirtiéndose en musa de su arte

“Era una canción importante para nosotros, pero sabíamos que merecía ser grabada en las condiciones adecuadas”, comentó McKagan.

En 1991, con el éxito consolidado de la banda, “Don’t Cry” fue finalmente lanzada y de inmediato escaló a los primeros lugares de las listas musicales. La versión original, incluida en Use Your Illusion I, ofrecía un mensaje esperanzador, mientras que la versión alternativa, presentada en Use Your Illusion II, mostraba un lado más oscuro y melancólico. Ambas versiones contaron con los coros de Shannon Hoon, vocalista de Blind Melon, cuya interpretación añadió una capa de emotividad que los fans aún recuerdan.

Un videoclip lleno de simbolismo y drama

El videoclip de “Don’t Cry” no fue solo una herramienta promocional, sino una extensión de las emociones que inspiraron la canción. Protagonizado por Axl Rose y la modelo Stephanie Seymour, entonces pareja del cantante, el video presentaba escenas cargadas de simbolismo y dramatismo, incluyendo una lucha por un arma que reflejaba un incidente real en la vida de Axl con su anterior pareja, Erin Everly.

En 1991, después de años de espera, "Don't Cry" se lanzó en los álbumes "Use Your Illusion", alcanzando el éxito inmediato (AP Photo / Ed Bailey)

“En la vida real, casi me disparo. Fue una experiencia muy dolorosa y quise capturar esa intensidad en el video”, confesó Axl.

El clip, dirigido por Andy Morahan, también incluyó referencias a la salida de Izzy Stradlin de la banda, con un letrero que decía: “¿Dónde está Izzy?”. La ausencia del guitarrista marcó un punto de quiebre en la historia de Guns N’ Roses, que poco después se desintegraría temporalmente.

A más de tres décadas de su lanzamiento, “Don’t Cry” sigue siendo una de las canciones más icónicas de Guns N’ Roses. Desde los bajos profundos de Duff McKagan hasta los solos desgarradores de Slash, la balada captura la esencia de una banda que supo canalizar sus conflictos y emociones en piezas inolvidables.

El estribillo original de "Don't Cry" incluyó voces de Shannon Hoon, vocalista de Blind Melon, añadiendo complejidad emotiva a la canción (Photo by Marc S Canter/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Para Axl Rose, “Don’t Cry” no es solo una canción, sino un recordatorio de un amor que lo marcó profundamente. Como él mismo expresó: “La considero la primera canción de Guns N’ Roses. Y aunque nació del dolor, su resultado nos animó a seguir adelante”.

Con cada interpretación, “Don’t Cry” revive el eco de aquellas palabras de Monique Lewis en el Roxy, un recordatorio de que incluso en el dolor más profundo puede nacer algo inmortal. “No llores, Axl. No llores por favor”.