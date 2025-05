Así luce la madre de Rose en “Titanic” casi 30 años después

La actriz que le dio vida a la adre de Rose en "Titanic" actualmente tiene 73 años. (Escena de "Titanic")

Frances Fisher, reconocida por su papel como la estricta madre de Rose en la aclamada película Titanic (1997), volvió a sorprender al público con una transformación radical durante su aparición en la 32ª Gala Anual Race To Erase MS en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

Con una larga cabellera rubia y ondulada, la actriz de 73 años lució prácticamente irreconocible, deslumbrando en el evento y recordándole al mundo que su legado en Hollywood está lejos de terminar.

Es así que esta aparición pública no solo evidenció su cambio de look, sino también su vitalidad, demostrando que la edad es solo un número.

Frances Fisher ha cambiado el clásico color rojo de su cabello por uno plateado. (Captura de video)

Cabe destacar que Fisher ha seguido activa en la industria, participando en producciones recientes como Holidate (2020), On Sacred Ground (2023) y el polémico filme Rust (2024), donde comparte créditos con Alec Baldwin.

Además, se sabe que la artista será parte de de la cinta The Wrong Paris, que se estrenará en Netflix este 2025.

Su longevidad artística y su constante capacidad de reinventarse la han mantenido vigente, siendo un ejemplo de resistencia y pasión por la actuación.

¿Quién es Frances Fisher?

Nacida en Inglaterra y criada en los Estados Unidos, la famosa inició su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión con su papel como la detective Deborah Saxon en la telenovela diurna The Edge of Night.

Desde entonces, su carrera ha sido una constante de trabajo y evolución, consolidándose como una actriz versátil y comprometida.

Su rostro se volvió mundialmente conocido en 1997 cuando interpretó a Ruth DeWitt Bukater, la madre de Rose (Kate Winslet) en Titanic, compartiendo escena con estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio

A pesar de que su personaje representaba la rigidez social y las convenciones de la época, Fisher logró imprimirle una complejidad que aún hoy sigue siendo recordada.

Frances Fisher es recordada por interpretar a la exigente madre de Rose en "Titanic". (Escena de "Titanic")

Pero su vínculo con el cine no se limita a la pantalla grande, ya que Frances Fisher también es madre de Francesca Eastwood, fruto de su relación con el legendario actor y director Clint Eastwood.

Francesca, quien nació en Redding, California en agosto de 1993, ha seguido los pasos de sus famosos padres y se ha forjado una carrera en la industria del entretenimiento, aunque su madre admitió en una entrevista que ella no deseaba ser actriz en un principio.

“Creo que cuando la gente esperaba que se dedicara al negocio familiar, ella lo evitó, hasta que empezó a actuar, se le da de forma natural y le encanta", expresó Fisher en una entrevista.

Frances Fischer aseguró que su hija Francesca Eastwood no quería ser actriz en un principio. (Créditos: Instagram/Francesca Eastwood)

La joven ha participado en películas como Jersey Boys, Final Girl, Outlaws and Angels, M.F.A., The Vault y Old, además de haber protagonizado el reality show Mrs. Eastwood & Company junto a su familia.

Actualmente mantiene una relación con el actor y director Alex Wraith, con quien tiene un hijo.

Cabe recordar que Frances Fisher y Clint Eastwood también compartieron pantalla en el aclamado western Unforgiven de 1992, una de las muchas joyas cinematográficas en la vasta filmografía del ganador del Oscar.

Por su parte, Eastwood, con más de seis décadas de trayectoria, es considerado una leyenda viva del cine.

Desde sus inicios en la serie del oeste Rawhide, pasando por las icónicas películas de Harry el Sucio, hasta dramas como Los puentes de Madison, Gran Torino o Cry Macho, la estrella de Hollywood ha demostrado ser un artista multifacético y un referente del séptimo arte.

La expareja ha mantenido una relación cordial por el bien de su hija, desde que se separaron en 1995.

De hecho, en una entrevista con la revista HOLA!, Frances Fisher habló sobre el cumpleaños número 95 de Clint Eastwood que se celebrará el próximo 31 de mayo.

Frances Fischer y Clint Eastwood mantienen una relación cordial por su hija Francesca Eastwood. (Créditos: Instagram/Francesca Eastwood)

“Estoy segura de que será una gran celebración. Creo que deberíamos celebrar cada cumpleaños, todos nuestros cumpleaños son hitos, deberíamos despertarnos cada día sintiéndonos bien”, expresó.