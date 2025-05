Por qué Kevin Spacey será homenajeado en el Festival de Cannes tras las acusaciones por abuso sexual

Kevin Spacey regresa a Cannes para recibir un premio, tras enfrentar las acusaciones de conducta sexual inapropiada en los últimos años (REUTERS/Susannah Ireland)

Kevin Spacey regresará al Festival de Cannes después de casi una década, enfrentando las miradas de la industria y el público tras el impacto que las acusaciones de conducta sexual inapropiada tuvieron en su carrera.

Aunque el actor ha sido absuelto de las denuncias tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, su visita al prestigioso evento está marcada tanto por la controversia como por un intento de reavivar su trayectoria profesional.

Tal como informó la prensa internacional, Spacey será homenajeado con un premio a la excelencia en cine y televisión durante la gala del 10º aniversario del Better World Fund, programada para este martes en el Hotel Carlton.

El galardón que recibirá la estrella, según explicó el fundador y presidente del Better World Fund, Manuel Collas De La Roche, busca reconocer “no solo su brillantez artística durante décadas, sino también su impacto duradero en el cine y las artes”.

En palabras de De La Roche, “su talento, profundidad y compromiso con el arte de contar historias demuestran el poder transformador del cine”.

Tras ser absuelto, el actor busca reavivar su carrera en Cannes, donde será homenajeado por su contribución al cine y la televisión (REUTERS/Peter Cziborra)

Este premio se suma a otros reconocimientos recientes, como el Nations Award que le fue otorgado en Italia el año pasado.

La visita del actor a Cannes también está ligada al estreno de su nuevo proyecto cinematográfico, el thriller británico de conspiración The Awakening, en el cual interpreta a un líder de una poderosa conspiración global.

Se trata del primer film que Kevin Spacey rodó tras ser exonerado en su juicio más reciente en 2023, y al igual que su presencia en el festival, forma parte de una estrategia diseñada por los productores para atraer atención hacia la película.

Matt Hookings, productor del largometraje, afirmó que no se trata solo de incluirlo porque sí: “No lo hemos metido a la fuerza. Tiene sentido. No es House of Cards, pero está muy en línea con ese tipo de personaje”.

El galardón que recibirá el actor habría sido gestionado directamente por Hookings, quien explicó que se trató de un proceso sencillo gracias al aprecio personal que los organizadores del Better World Fund sienten por él.

Hasta el 2017, Spacey protagonizó la serie "House of Cards" en el rol de Frank Underwood (Netflix)

“El organizador es un gran fan de Kevin y pregunté: ‘Si le invito, ¿qué podrías hacer por él?’”.

Hookings destacó que la propuesta surgió de manera orgánica y que tanto los costos de viaje como su estancia en Cannes fueron cubiertos por la productora, a pesar de ser una compañía independiente con recursos limitados.

Durante su estancia en el festival, se espera que Kevin Spacey participe en eventos promocionales, incluyendo una posible aparición en la alfombra roja del Palais des Festivals et des Congrès.

Según Variety, también sostendrá reuniones con posibles compradores de su película.

En palabras de Hookings, “si alguien habla con él, podrá decir que está en Cannes recibiendo un premio, pero también promocionando The Awakening”.

El productor describió este enfoque como una campaña de “marketing guerrilla” para maximizar la visibilidad del proyecto.

La participación de Kevin Spacey en Cannes forma parte de una campaña diseñada para atraer atención hacia su nuevo thriller, "The Awakening" (REUTERS/Susannah Ireland)

La gala, además, tiene como objetivo recaudar fondos para causas humanitarias, apoyando a organizaciones como la ONG india Salaam Baalak Trust y los proyectos sociales de la renombrada líder espiritual Amma.

Empresas de renombre como Camelot Films, Casino Partouche y Christian of Roma figuran entre los principales patrocinadores del evento benéfico.

El retorno de Kevin Spacey a Cannes, evento al que no asistía desde 2016, no deja de generar reacciones divididas.

De acuerdo a Matt Hookings, existe un sector del público que ve su presencia como “algo realmente genial”, mientras que otros podrían cuestionar su participación en el festival.

El productor confía en que al entender el motivo de su visita, los críticos puedan reconsiderar su postura.

El regreso de la estrella estadounidense al Festival de Cannes genera opiniones divididas (REUTERS/Manon Cruz)

Las demandas por abuso sexual contra Kevin Spacey

En febrero de este año, el actor estadounidense Kevin Spacey recibió una nueva demanda civil en el Reino Unido por presunto abuso sexual.

Según documentos presentados ante el Tribunal Superior de Londres, la denuncia fue interpuesta por el exactor Ruari Cannon, quien acusa a Spacey de haberlo tocado de manera inapropiada en público en 2013, cuando Cannon tenía 21 años y Spacey 53.

La demanda no solo señala al actor, sino también a dos organizaciones vinculadas al teatro londinense The Old Vic, institución que Spacey dirigió entre 2003 y 2015.

El denunciante sostiene que el incidente ocurrió mientras ambos se encontraban en Londres, y su demanda se suma a una serie de acusaciones previas que han rodeado a la celebridad en los últimos años.

Kevin Spacey enfrenta nueva demanda civil en el Reino Unido por presunto abuso sexual, que se suma a una serie de controversias legales previas (Julia Quenzler via REUTERS)

Esta acción legal llega apenas 18 meses después de que Spacey fuera absuelto en un juicio penal en 2023, en el que enfrentó múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Durante ese proceso, el actor afirmó que al menos tres de los denunciantes también habían presentado demandas civiles en su contra, lo que refleja la magnitud de las controversias legales que han estado sobre su figura.

A pesar de las acusaciones, Spacey, de 65 años, ha negado de manera constante cualquier conducta indebida. En una entrevista televisiva realizada el año pasado, declaró:

“Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones, pero no puedo y no asumiré la responsabilidad ni me disculparé con nadie que haya inventado cosas sobre mí o haya exagerado historias sobre mí”.