La reacción de Gene Hackman ante el sueldo que recibió en una de sus últimas películas: “Se fue sin despedirse”

Gene Hackman mostró resistencia a un modelo de pago igualitario en "The Royal Tenenbaums", mientras el resto del elenco aceptó el esquema sin cuestionarlo (Foto AP)

El director de cine Wes Anderson se sinceró sobre su experiencia trabajando con Gene Hackman en la película The Royal Tenenbaums, estrenada en 2001.

De acuerdo a una entrevista reciente publicada por The Times, Hackman mostró inicialmente una fuerte resistencia tanto a participar en el proyecto como al sistema de pago que se había implementado para el elenco.

A pesar de estas tensiones, el actor finalmente aceptó el rol y se convirtió en parte del legado de este film.

Anderson explicó que el ganador del Oscar estaba “muy molesto por el dinero” y que inicialmente no quería involucrarse en la película.

“Tuve que convencerlo”, declaró el cineasta. “Simplemente no me aparté”.

Según reveló el director Wes Anderson, el ganador del Oscar estaba “muy molesto por el dinero” y tuvo que ser convencido para unirse al proyecto (EFE/Silva)

El modelo de pago al que Gene se oponía consistía en compensaciones salariales igualitarias para todos los actores, una decisión nacida durante la producción de Rushmore en 1998, cuando Bill Murray se ofreció a trabajar por el mismo salario que el entonces novato Jason Schwartzman.

Wes Anderson recordó que Murray expresó: “Aceptaré lo que él reciba, pero necesito poder irme para un torneo de golf”. Esta modalidad se trasladó a The Royal Tenenbaums, donde todos los actores, excepto Hackman, aceptaron el esquema sin oposición.

En el reparto de la película, que incluyó a figuras como Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Danny Glover y el propio Bill Murray, Gene Hackman fue el único en cuestionar el modelo salarial.

Sin embargo, según Anderson, “todo el mundo dijo que sí al salario, así que Gene simplemente lo aceptó, y eso se convirtió en nuestra manera de hacer las cosas”.

El actor se mostró molesto durante el rodaje de "The Royal Tenenbaums", donde fue el único en cuestionar el salario (Buena Vista Pictures Distribution)

Aunque Anderson ha elogiado la actuación del legendario actor en la película, también admitió que la relación entre ambos fue complicada durante la producción.

“No tuvimos contacto después de que terminó el rodaje”, dijo el director a The Times. “De hecho, se fue sin despedirse. Estaba de mal humor, hubo fricción. No lo disfrutó”.

El realizador cree que su juventud podría haber contribuido a los roces con el veterano artista, quien, a pesar de estas tensiones, reconoció el mérito de la película al verla terminada.

“Le gustó”, dijo Anderson. “Pero me dijo que no entendía la película mientras la rodábamos”.

En retrospectiva, Wes Anderson lamenta no haber compartido con Gene Hackman un material preliminar para que pudiera comprender su visión desde el principio.

“Ojalá le hubiera mostrado diez minutos al inicio. Tal vez hubiera dicho: ‘De acuerdo, lo entiendo’”, agregó.

El cineasta reconoció que su juventud de ese entonces pudo influir en las tensiones con Gene Hackman durante el rodaje (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La experiencia del elenco con Gene Hackman

Algunos colegas también recordaron la actitud seria y constante del actor durante el rodaje.

Luke Wilson, quien interpretó a uno de los hijos del personaje de Hackman, destacó su presencia constante en el set:

“Siempre estaba allí, sentado en su silla entre tomas, incluso si no estaba en la escena. Era intimidante”.

En una aparición más reciente, Murray defendió a su colega, señalando que trabajar en este tipo de producciones pudo haber sido un desafío para alguien con la trayectoria de Gene.

“Entiendo a Gene”, dijo Murray en The Drew Barrymore Show. “Para él, Wes Anderson era solo un chico joven, y Gene ya había hecho algunas de las mejores películas estadounidenses”.

“Para él, Wes Anderson era solo un chico joven", destacó Bill Murray al discutir la actitud de Hackman (REUTERS/Andy Clark)

Gene Hackman, quien pasó a ser una figura importante en la historia del cine con una carrera de cinco décadas y dos premios Oscar, falleció en febrero a los 95 años.

Su último papel en el cine fue en 2004, tras lo cual mantuvo un perfil bajo.

En un evento de reunión del elenco de The Royal Tenenbaums en el Festival de Tribeca en 2021, Anderson expresó su admiración por el compromiso de Hackman en el filme pese al salario reducido.

“Por esa pequeña cantidad de dinero, siento que nos dio todo lo que tenía”, reconoció.