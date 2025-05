Revelan detalles del entierro secreto de Gene Hackman

Ni flores ni placas adornan la tumba del ganador del Oscar, cuya muerte ocurrió en febrero de 2025 (AP Photo/George Brich, File)

El pasado 16 de abril, se informó que los restos de Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, por fin habían sido llevados a su última morada tras concluir la investigación en torno a su muerte.

No obstante, según el Daily Mail, el actor de Hollywood que construyó una célebre carrera de cinco décadas en la gran pantalla, fue enterrado en total secreto por sus hijos.

El detalle más triste: su tumba es una parcela de tierra sin lápida y pasa completamente desapercibida en un camposanto de Nuevo Mexico.

De acuerdo con la investigación del tabloide, tanto Hackman como Arakawa fueron llevados al Santa Fe Memorial Gardens. Sin embargo, no hubo grandes honores para los difuntos.

Los cuerpos de ambos personajes fueron encontrados varios días después de su muerte. Nadie había dado cuenta de su deceso pues vivían solos (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

La ceremonia fue tan secreta que “incluso algunos trabajadores del cementerio no sabían quién estaba siendo enterrado”. Solo habrían asistido sus tres hijos adultos —Christopher, de 65 años; Elizabeth, de 63; y Leslie, de 58—, producto de su primer matrimonio con Faye Maltese. Ellos mismos habrían ordenado que el entierro se mantuviera fuera del alcance de la prensa.

Cuando un periodista del Mail visitó el cementerio, le indicaron “una parcela de tierra de un metro cuadrado al lado de un camino de grava”.

Sobre la tumba solo había “un libro de tapas blandas negro sostenido por dos conchas marinas” —el título era Women Who Run With the Wolves—, sin flores, sin mensajes ni lápidas.

Un trabajador del cementerio confirmó que la familia Hackman levantó el pedido de confidencialidad a finales de abril.

Amigos de Gene Hackman y Betsy Arakawa recuerdan su amor inquebrantable. "Ella le adoraba", dice su agente inmobiliario, destacando su devoción y vida en Santa Fe (Splash News/The Grosby Group)

“Estamos muy honrados de tener a Gene Hackman enterrado aquí en nuestro cementerio”, dijo. Pero se negó a dar detalles sobre la ceremonia o cuándo se colocará una lápida.

Las circunstancias en que falleció el actor de Contacto en Francia también son conmovedoras.

El deceso de Gene Hackman ocurrió el 18 de febrero de 2025, una semana después de que su esposa muriera por hantavirus pulmonar, una rara enfermedad transmitida por roedores.

Hackman, que sufría de Alzheimer avanzado, aparentemente no comprendió lo que había sucedido.

Según reportaron las autoridades de Nuevo México, el actor “deambuló por la casa durante días” antes de morir por una combinación de enfermedad cardíaca severa, Alzheimer y problemas renales.

Una de las 3 mascotas del actor permanecía al lado del cuerpo de Betsy, cuando los oficiales ingresaron a la vivienda (Oficina del Sheriff de Santa Fe)

Ambos fueron hallados el 26 de febrero, parcialmente momificados, en su rancho en Santa Fe. Su perra Zinna también fue encontrada muerta en una jaula, aparentemente por inanición y deshidratación.

El problema de la herencia

La fortuna de Hackman, valuada en aproximadamente 80 millones de dólares según Celebrity Net Worth, ha sido otro tema en discusión tras la muerte del actor.

Se supo que, en la copia más reciente de su testamento, no se mencionaba a ninguno de sus tres hijos. El actor había modificado sus documentos para dejar su fortuna exclusivamente a Betsy Arakawa, su esposa durante 33 años.

La posibilidad de que los hijos fueran completamente excluidos del testamento ha dejado abierta la puerta a enfrentamientos judiciales. Hay algunos vacíos legales que podrían dar pie a reclamos, ya que Arakawa también falleció.

El vacío legal sobre los fideicomisos y la muerte cercana de ambos cónyuges complica la sucesión (AP Photo, File)

“Si él hubiera muerto primero y ella [Betsy] hubiera sobrevivido, habría sido la Tercera Guerra Mundial. Sus hijos probablemente se habrían vuelto locos”, dijo un experto legal al Daily Mail.

En marzo, el tabloide informó que Chris Hackman, el hijo mayor, ya había contratado al destacado abogado de herencias Andrew M. Katzenstein, lo que fue interpretado como una señal de que “está intentando proteger sus intereses”.

En cambio, sus hermanas no habrían tomado medidas legales aún.

Betsy, por su parte, había establecido en su testamento que, si su esposo no la sobrevivía, “el remanente de mi patrimonio será entregado a un fideicomiso caritativo para fines de beneficio para la comunidad, coherentes con las preferencias expresadas por mi esposo y por mí durante nuestras vidas”.

Además, estipuló que “todas mis deudas legalmente exigibles serán pagadas tan pronto como sea posible después de mi muerte”.

Su testamento favorecía exclusivamente a su esposa Betsy, dejando fuera a sus hijos (AP)

Cabe mencionar que Hackman tuvo una relación distante con sus hijos durante muchos años, especialmente con Christopher.

El propio actor admitió haber sido un padre ausente: “Me fui tanto tiempo que perdí contacto con mi hijo en una etapa en que necesitaba apoyo y orientación”. Aunque en sus últimos años hubo cierta reconciliación, especialmente impulsada por Arakawa, la relación nunca fue completamente restablecida.

“Él reconocía que sus hijos tuvieron una infancia difícil y que lucharon con el peso de su fama”, informó el Daily Mail. Aun así, Leslie, una de sus hijas, dijo tras su muerte que era “cercana” a su padre, aunque no hablaban desde hace meses.