Colman Domingo habló de su relación con Zendaya en “Euphoria”: “Tenemos una conexión casi de hermanos”

El papel de Colman Domingo en la reconocida serie "Euphoria" fue creado sobre una experiencia real para el director Sam Levinson (HBO)

“Estoy viviendo mis sueños y haciendo todo lo que quiero hacer, de todas las maneras posibles”, confesó Colman Domingo en una reflexiva charla con Esquire, al repasar su trayectoria que lo llevó de las tablas al cine, y de ser actor de culto a una figura cultural de trascendencia internacional.

Con dos nominaciones al Oscar y un reconocimiento cada vez mayor en el mundo del entretenimiento global, el intérprete y director estadounidense es mucho más que una estrella emergente; es un artista comprometido con profundas convicciones.

El multifacético actor estadounidense compartió las claves de su experiencia trabajando con Zendaya para la serie "Euphoria" (REUTERS)

Un encuentro que definió su camino en “Euphoria”

La historia del personaje Ali, mentor y sponsor de Rue (interpretada por Zendaya) en Euphoria, tiene su origen en un encuentro casual pero determinante. Domingo recordó como conoció a Sam Levinson, creador de la serie: “En el sótano de una fiesta en Sundance”. De allí surgió una conexión que los llevó a colaborar en Assassination Nation (2018) y que más tarde se consolidaría en Euphoria.

“Cuando Sam empezó a desarrollar Euphoria, me escribió diciendo que había creado un personaje pensando en mí, inspirado en la persona que fue su sponsor”, relató el artista.

La relación actoral con Zendaya también se convirtió en un elemento central del proyecto. A propósito de esto, comentó: “Nos sumergimos de forma muy profunda. Es muy fácil escucharla y responderle. Ella observa mucho, creo que esa es su mayor fortaleza”.

Sobre la tercera temporada, el actor adelantó en otra entrevista para GQ: “Zendaya y yo simplemente volvimos a Rue y Ali muy rápido. Fuera de cámara hablamos de todo. Tenemos una conexión casi de hermanos”.

Domingo destacó las habilidades interpretativas y su conexión casi fraternal con Zendaya (HBO)

De escéptico a protagonista en “Fear the Walking Dead”

Antes de deslumbrar en Euphoria, Colman Domingo vivió una transformación artística inesperada gracias a Fear the Walking Dead. Si bien se sentía cumplido artísticamente, su agente Elizabeth Wiederseim le insistió en que audicionara para el spin-off de zombis. “Empecé a despreciar la idea de Elizabeth”, admitió con humor.

Su percepción cambió radicalmente al leer el monólogo de presentación de su personaje. Sobre esto, explicó: “Pensé que estaba leyendo algo de Ricardo III. Supe de inmediato que esto requería a un actor de teatro”.

A pesar de sus prejuicios iniciales sobre el género, el intérprete se dejó llevar por su intuición y grabó una prueba casera que le valió el papel principal. “No interpreté lo que creía que era el género. Lo hice como un trabajo de alma y de oficio”, destacó.

Su revolución en la moda

En los días previos a la Met Gala 2025, Domingo visitó la boutique de Valentino en Nueva York para probar su impactante look, concebido junto al diseñador Alessandro Michele. La escena fue de pura emoción, según él: “Aún no me había puesto nada y ya estaba abrumado. Cada detalle¡es increíble!”.

Su prenda también rindió homenaje a André Leon Talley, y como guiño personal incluyó un grill con el nombre de su madre, Edith. “Es mi primer grill. Lleva una pepita de oro, como el primer anillo que me compré”, subrayó el intérprete.

La moda para el actor, es resistencia y expresión narrativa. Sus decisiones estilísticas marcan tendencias (Invision/AP)

Para el multifacético artista, quien además es copresidente de la Met Gala, la moda se transformó en una extensión de su narrativa artística. “Naomi Campbell me dijo: ‘Colman, naciste para la moda’. Yo ni siquiera sabía qué significaba eso. Pero ahora sé que es porque soy un narrador de historias", compartió.

Vínculo íntimo con el público

Más allá de las alfombras rojas, el director logró generar una conexión profunda con distintas generaciones. “Tengo jóvenes, adultos, hombres machos diciéndome: ‘Quiero vestirme como tú’. Me encanta inspirar a las personas a expresarse”, reveló con satisfacción.

El actor reconoció el impacto de sus decisiones estilísticas y afirmó: “Nadie usaba rosa intenso hasta que llevé un Versace rosa intenso en los Oscar 2021. Todos pensaron que era una referencia queer, pero en realidad fue un tributo a Prince, The O’Jays y Teddy Pendergrass".

De acuerdo con Domingo, la moda es resistencia y celebración. “Vivimos tiempos duros, pero nuestra resistencia es mostrar belleza y amor, y debe reflejarse en la ropa”, argumentó.

En su próximo proyecto cinematográfico, el intérprete va a colaborar con Steven Spielberg (REUTERS)

Nuevos horizontes artísticos

Aunque la moda lo catapultó a otro nivel, Colman Domingo sigue activo en el cine y el teatro. Actualmente participa en un filme dirigido por Steven Spielberg, junto a Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth.

Además, coescribió el musical Lights Out: Nat “King” Cole, que está en etapa de previstas. Y mientras se prepara para recibir un segundo doctorado honorífico de la American University, ya comenzó a filmar su participación en la tercera temporada de Euphoria. “Vamos a crear una gran temporada. Amo cada parte del proceso”, sentenció con entusiasmo.