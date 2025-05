“Por un segundo la vida está bien”: El doble significado de la escena más demoledora de The Last of Us

La canción Take on me de A-ha se convierte en símbolo de esperanza y conexión emocional en The Last of Us (Youtube: retrohiit)

[Atención: esta nota revela escenas claves de la serie y el videojuego]

El reciente episodio 2x04 de The Last of Us logró emocionar a sus espectadores de una manera que trasciende la acción y el caos apocalíptico que caracteriza a la serie y el videojuego. En medio de un entorno devastado, marcado por la violencia y la lucha por la supervivencia, el episodio ofrece una de las escenas más significativas y cargadas de simbolismo que la serie y el videojuego presentaron hasta el momento. Este encuentro se distingue por la belleza de su ejecución, y por la profundidad emocional que encierran los pequeños gestos y las notas de una canción emblemática: Take on me de A-ha, según publicó Fotogramas.

Una pausa en el apocalipsis: el encuentro con la guitarra y Take on me

Ellie y Dina, en su incansable viaje a través de un mundo desmoronado, se encuentran en el barrio Capitol Hill de Seattle, una zona que antes de la pandemia era reconocida por su fuerte identidad LGTBQ+. En medio de esta ciudad devastada, encuentran refugio en una tienda de música. Mientras esperan la caída de la noche para continuar su misión, Ellie descubre una guitarra que sobrevivió al paso del tiempo y las ruinas del apocalipsis. La guitarra, guardada en su funda, parece representar una última conexión con un pasado lleno de cultura y vida, elementos que el mundo del presente parece haber borrado.

Es en este instante que Ellie comienza a tocar Take on me, el clásico de los noruegos A-ha, una canción que, a pesar de su origen en los años 80, cobra una relevancia inesperada en este contexto. La escena, cargada de una belleza inesperada, representa una pausa en medio del caos. La cuenta oficial de The Last of Us en las redes sociales lo resumió con una simple frase: “Por un segundo, la vida está bien”. En este breve instante, la música se convierte en un recordatorio de lo que la humanidad perdió, pero también de lo que aún puede aferrarse a la vida: el arte, las emociones y los recuerdos.

La canción como llamado al amor: la interpretación para Dina

Ellie interpreta Take on me, marcando un momento clave en su relación con Dina y su conexión romántica (HBO/Max)

El impacto de Take on me no es solo un refugio melódico en medio del apocalipsis, sino que encierra un profundo significado dentro de la relación entre Ellie y Dina. En su contexto más directo, la canción parece funcionar como una invitación, un llamado urgente de Dina hacia Ellie. La letra de la canción, con su mensaje de “tómame” y su frase recurrente “I’ll be gone / In a day or two” (“Me iré / En uno o dos días”), refleja perfectamente la fragilidad de la existencia que enfrentan los personajes, quienes no pueden saber si mañana seguirán vivos.

“No es mejor estar a salvo que arrepentido”, un verso de profunda conexión emocional, se convierte en el lema que, en este caso, anima a Dina a mostrarse tal como es, sin miedo a lo que pueda pasar.

A lo largo del episodio, la tensión romántica entre Ellie y Dina alcanza un clímax con un beso sincero, sin excusas, después de que ambas habían intentado reprimir sus sentimientos, en especial después de un beso anterior que justificaron como un efecto de las drogas. La canción las impulsa a dar el paso, a aceptar sus sentimientos en medio de un mundo donde todo parece desmoronarse. De hecho, la canción había aparecido previamente en la serie, en el episodio 1x07, cuando se hacía referencia a la relación entre Ellie y Riley, otra muestra de cómo The Last of Us utiliza la música como un elemento sonoro, y como una herramienta narrativa para profundizar en las emociones de los personajes.

La canción como despedida: la interpretación para Joel

La escena de la guitarra simboliza la lucha emocional de Ellie mientras recuerda a Joel y los vínculos perdidos (Max)

Sin embargo, Take on me también funciona como una despedida, y esta vez, el destinatario de la canción es Joel. En un nivel más profundo, la canción podría interpretarse como una declaración de Ellie, una llamada a reunirse con Joel, el hombre que, a pesar de su compleja relación, continúa siendo una de las figuras más importantes de su vida. La canción, que comienza con alguien que no sabe qué decir, herido por la distancia emocional, podría interpretarse como una súplica de Ellie para reunirse con Joel en el más allá, un intento por reparar los lazos rotos y la falta de una última conversación significativa.

La letra de la canción no parece una advertencia, sino una reflexión de Ellie sobre las oportunidades perdidas, sobre lo que podría haber dicho, sobre lo que nunca se arregló entre ellos. “La sensación de arrepentimiento y la necesidad de encontrar paz con los propios sentimientos y con el legado de Joel se encapsulan en esta escena”, mientras la canción suena, como un eco de lo que pudo haber sido.

La luz como símbolo de Joel: la representación visual de la escena

La escena de The Last of Us se distingue por su contenido emocional, y por su tratamiento visual. La habitación donde Ellie toca la guitarra está bañada por un haz de luz que se filtra desde el fondo, iluminando a Ellie mientras toca. Esta luz, que atraviesa la penumbra, puede interpretarse de diversas maneras. En un nivel simbólico, podría representar a Joel. Es como si la presencia de Joel siguiera iluminando la vida de Ellie, incluso en su ausencia. Esa luz que baña a Ellie puede verse como una representación de su amor por él, el cariño que él le dio y las lecciones que le enseñó. Esas lecciones, que trascienden el arte de tocar una guitarra, se extienden a la vida misma, a la supervivencia y al deseo de encontrar razones para seguir adelante.

La humanidad frente a la barbarie

The Last of Us utiliza la música como el corazón emocional que da sentido a la vida en un entorno devastado

The Last of Us logró lo que pocos productos de este género consiguen: colocar las emociones humanas en el centro de la narrativa apocalíptica. El episodio 2x04, con su escena tan cargada de significado y emoción, es un respiro en medio del caos, y un recordatorio de lo que hace que la vida valga la pena. “Mientras el mundo se desmorona a su alrededor, la música, la luz y las relaciones humanas siguen siendo las fuerzas que permiten a los personajes seguir adelante”. En última instancia, la serie dice que, aunque el mundo haya caído, siempre hay algo que merece la pena salvar: la humanidad, el arte, el amor y los recuerdos que nos definen.

La escena de Take on me resuena profundamente como un homenaje a todo lo perdido, pero también a todo lo que aún se puede salvar.