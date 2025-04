Tras perder el Oscar contra Mikey Madison, Demi Moore cambió su forma de ver el envejecimiento

Demi Moore compartió sus pensamientos sobre el envejecimiento. (REUTERS)

Durante su participación como ponente en el Time100 Summit, Demi Moore compartió una reflexión profunda sobre el envejecimiento, inspirada por su papel en La sustancia, donde interpreta a una actriz que enfrenta las presiones sociales de envejecer en una industria que idolatra la juventud.

En conversación con Lucy Feldman, directora editorial de Time, la artista de 62 años abordó cómo han cambiado las narrativas sobre las mujeres mayores en el cine y la cultura popular.

“Creo que hoy las cosas son muy distintas a cómo eran antes. Antes parecía que todo se terminaba a cierta edad, pero la realidad es que estamos evolucionando, no finalizando”, señaló.

Demi Moore admitió que ha existido un cambio en la industria de Hollywood. (EFE/NINA PROMMER)

La estrella de Ghost quien ha sido una figura icónica desde los años 80, añadió una poderosa reflexión personal sobre el proceso de envejecer.

“He estado pensando últimamente en cómo envejecer y ser viejo no son lo mismo. De alguna forma hemos confundido esos conceptos, cuando en realidad envejecer es un regalo tremendo”, dijo

Incluso, Demi Moore confesó que “no cambiaría esta etapa por nada” y hasta aseguró que no está interesada en volver a estar en sus veintes.

“Ni aunque me pagaran volvería a tener 21 años. Aunque suene bien, ¡fue una tortura!”, expresó.

Demi Moore aseguró que no desea volver a tener 21 años (REUTERS/Danny Moloshok)

La actriz afirmó que actualmente se encuentra en un “espacio pacífico de aceptación y libertad” que no cambiaría por nada.

En otro momento de la conversación, se le preguntó a la estrella de Hollywood si se visualiza recibiendo un Oscar en el Teatro Dolby, tras haber sido considerada favorita esta temporada, pero perdiendo frente a Mikey Madison.

“Creo que estaría bien. No puedo decir que me enojaría”, respondió con humor.

“La pregunta es: ‘¿Debería haber ganado?‘. Ciertamente no es la perspectiva desde la que lo considero, porque no lo hice. Y realmente comparto la idea de que todo en la vida sucede por mí, no para mí”, añadió.

Demi Moore no descarta ganar un Oscar en el futuro. (REUTERS/Mike Blake)

Además, la exesposa de Bruce Willis elogió la actuación de la protagonista de Anora: “Mikey Madison dio una interpretación increíble.”

Aunque admitió sentir cierta decepción, Demi Moore sostuvo que su enfoque está en algo más grande que aún no puede definir, pero al que siente que debe servir.

“Claro que hay decepción. También reconozco de inmediato que hay algo más grande a lo que debo servir, aunque no sepa qué es. El mensaje aquí es que aún hay trabajo por hacer. Este asunto no está resuelto”, indicó.

Demi Moore confesó que se sintió decepcionada por perder frente a Mikey Madison en los Oscars. (REUTERS/Carlos Barria)

Demi Moore expresó su sentir al perder el Oscar como Mejor Actriz

En otra entrevista con Time, la protagonista de La sustancia reveló que presintió su derrota justo antes del anuncio oficial.

“Me incliné hacia mi mánager y le susurré: ’Creo que va a ganar Mikey‘. No sé por qué lo supe, pero lo supe”, contó.

Moore explicó que se encuentra en uno de los momentos más creativos y vitales de su carrera y esta derrota es solo un paso para conseguir el verdadero reconocimiento.

“La parte humana, que tiene ego, por supuesto que siente decepción. Ciertamente, habría sido maravilloso ganar. El modo en que veo esto es que una puerta que se sentiría cerrada si hubiera ganado —una historia concluida— ha quedado abierta. Solo necesito cruzarla”, aseveró.

Demi Moore lse mostró esperanzada por el futuro de su carrera. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Sin embargo, Demi Moore admitió que no está tan concentrada en el futuro porque desea disfrutar su presente

“Siempre soy cuidadosa de no proyectar demasiado hacia el futuro. Eso no significa que excluya tener metas o deseos. Es solo para mantenerme presente”, comentó.

Finalmente, destacó lo agradecida que está por haber protagonizado La substancia, ya que hubo un gran cambio para ella en varios ámbitos.

Demi Moore dijo estar agradecida de participar en "The Substance". (Mubi via AP)

“Pasé de comenzar el año pasado sintiéndome como si nunca hubiera sido parte de la conversación, a ser reconocida de una forma crítica por mi trabajo. Eso me ha permitido abrirme a mayores posibilidades”, sostuvo.