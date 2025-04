“Emily en París”: la razón por la que Camille Razat no volverá a la serie de Netflix

Noah Schnapp anticipó un desenlace emotivo de Stranger Things: “La gente va a quedar realmente devastada, no habrá ni un solo ojo seco” El elenco de la aclamada serie de Netflix acompañó el debut en Broadway de The First Shadow y compartió detalles sobre la temporada final

Bella Ramsey se desconecta para interpretar a una Ellie más sombría en The Last of Us: “Nunca quise tener redes sociales” En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz habló sobre el desgaste emocional del rodaje de la segunda temporada de la serie apocalíptica y los desafíos de representar a una protagonista más oscura y compleja