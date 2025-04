¿Quién es Dylan Meyer, la flamante esposa de Kristen Stewart?

Según PEOPLE, la boda reunió a 170 invitados en un restaurante frecuentado por la pareja (REUTERS/instagram)

Kristen Stewart y Dylan Meyer han sellado oficialmente su historia de amor con una boda íntima celebrada en Los Ángeles el pasado 20 de abril.

La actriz y la guionista contrajeron matrimonio en una ceremonia privada que reunió a 170 invitados, incluyendo a amigas cercanas como Ashley Benson.

Tras casi seis años de relación, la pareja dio el “sí” en uno de sus lugares favoritos de la ciudad: el restaurante mexicano Casita Del Campo.

Según datos de allegados recopilados por People, la ceremonia desarrollada el domingo de Pascua se caracterizó por su tono relajado y familiar: los asistentes disfrutaron de sushi, música de dos DJs y un ambiente festivo que se extendió hasta pasada la medianoche.

Las novias prefirieron atuendos casuales en lugar del tradicional vestido largo y blanco. Meyer lució un vestido corto color crema con un top transparente y una cinta negra en el cabello, mientras que Stewart eligió una minifalda gris a juego con una chaqueta estampada y una camiseta blanca.

Ambas novias optaron por atuendos sencillos y con estilo personal, sin seguir protocolos tradicionales (Foto/instagram/LeslieFram)

Dylan Meyer es guionista, actriz y la hija del reconocido escritor y cineasta nominado al Oscar Nicholas Meyer. Siguiendo los pasos de su padre, se ha forjado una carrera como escritora de cine y televisión.

Entre sus créditos más destacados se encuentra el cortometraje Loose Ends (2015), el filme XOXO (2016) —protagonizado por Sarah Hyland—, y la película de Amy Poehler Moxie (2021). Además, escribió varios episodios de la serie Miss 2059 (2017–2018).

Meyer también ha incursionado como actriz, participando en cortometrajes como The Death and Return of Superman y Wrestling Isn’t Wrestling, así como en un episodio de la serie Homemade, en el que apareció junto a Stewart.

En 2023, se sumó a la huelga del Sindicato de Guionistas. “Sin escritores, tus películas y series apestarán. Confía. Nuestra lucha por salarios justos es tan importante que nos han obligado a salir a caminar con carteles — y necesitamos tu apoyo”, escribió en Instagram.

Desde el inicio, compartieron una conexión creativa que fortaleció su vínculo personal (Créditos: spillzdylz)

El comienzo de una historia de amor

La historia entre Kristen Stewart (35) y Dylan Meyer (37) comenzó con un encuentro profesional en 2013, aunque no fue hasta años más tarde que la chispa se encendió.

En una entrevista en The Howard Stern Show de noviembre de 2019, Stewart reveló: “La vi hace años en una película y no me había vuelto a cruzar con ella en seis años, y entonces apareció en la fiesta de cumpleaños de un amigo, y yo estaba como: ‘¿Dónde has estado y por qué no te he conocido?’”.

Poco después de reconectarse, empezaron una relación que fue avanzando rápidamente.

Stewart confirmó públicamente su noviazgo en octubre de 2019, cuando Meyer publicó en Instagram una foto en blanco y negro de las dos besándose con el mensaje:

“Encuéntrame debajo de las sábanas escondiéndome de la policía de la felicidad”.

En 2021, fue Meyer quien dio el siguiente paso en la relación. Según contó Stewart en The Howard Stern Show (2 de noviembre de 2021), la guionista tomó la iniciativa de proponer matrimonio.

“Yo estaba como, ‘Quiero que pidan mi mano’, y entonces ella simplemente hizo que sucediera. Fue jodidamente adorable”, confesó.

Stewart había expresado su deseo de formar una familia con Meyer en un futuro cercano. (REUTERS)

En The Tonight Show, Stewart agregó que Meyer “la sorprendió” con su propuesta, aunque no dio más detalles de la experiencia.

Además de la química sentimental, ambas han encontrado un equilibrio creativo. En 2023, Kristen Stewart reveló en Vanity Fair que están desarrollando juntas una serie de televisión donde la actriz será la protagonista.

“Descubrimos un supercerebro”, dijo sobre Meyer. “Ella es una jodidamente brillante guionista”. También trabajan en una comedia de chicas fumonas que, según Stewart en Interview Magazine, es “jodidamente estúpida”, pero divertida.

Después del matrimonio, la pareja no descarta ampliar la familia. De hecho, en febrero de 2024, la actriz mencionó la posibilidad de ser madre en su vida con Meyer.

“Y también, idealmente, en algún momento cercano, diga: ‘Quiero tener un hijo’. Realmente quiero que eso ocurra”, explicó.