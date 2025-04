Después de seis años de romance, Kristen Stewart se ha casado con Dylan Meyer

La reconocida protagonista de 'Crepúsculo' se casa al fin con la guionista Dylan Meyer tras declaraciones en distintos programas acerca de los planes de su boda. (Créditos: MIKE BLAKE / REUTERS).

¡Se casa la actriz que dio vida a la protagonista de Crepúsculo!

Kristen Stewart, famosa por encarnar a Bella Swan en la reconocida saga cinematográfica de vampiros y hombres lobo, le dijo “sí, acepto”, a Dylan Meyer, actriz y guionista de cine, con quien contrajo nupcias este domingo 20 de abril.

De acuerdo con el medio TMZ, la pareja recogió su licencia de matrimonio en el juzgado días antes de que se les viera intercambiando votos en una ceremonia íntima celebrada al interior de su casa de Los Ángeles. En las fotos reveladas de la celebración, se les mira a las dos celebridades vestidas con ropa informal y es la guionista quien carga con el ramo de flores.

La boda entre ambas celebridades se trató de un evento privado, por lo que aún se desconocen varios detalles. (Créditos: Instagram / spillzdylz)

La pareja evita la prensa y los reflectores

La reunión se dio lejos del foco de la prensa, hermetismo característico de su relación. Se reportó también que la lista de invitados fue limitada; a excepción de la modelo y actriz Ashley Benson y su marido, Brandon Davi; se desconoce la identidad del resto de la gente que asistió a la celebración.

El camino de las ahora esposas se unió por primera vez en 2013 cuando ambas coincidieron en el set de rodaje de una película. Pero no fue hasta 2019, tras la separación de la protagonista de Crepúsculo de Stella Maxwell, en que Stewart y Meyer hicieron pública su relación a través de Instagram, donde la guionista compartió una publicación con un romántico mensaje:

“Encuéntrame bajo las sábanas, escondiéndome de la policía de la felicidad”. Junto al texto, aparece una fotografía en la que ambas se dan un beso.

Aunque la pareja ha decidido alejarse de la vida mediática, a través de la cuenta de Instagram de Dylan Meyer se pueden ver publicaciones en las que celebran su relación. (Créditos: Instagram / spillzdylz).

¿Quién se le declaró a quién?

En 2021, las celebridades decidieron comprometerse; ese mismo año, fue Stewart quien reveló durante el programa The Howard Stern Show que Meyer tomó la iniciativa de casarse. “Con dos chicas nunca sabes quién va a asumir ese extraño rol de género. Nosotras no pensábamos en esos términos. Bromeaba diciendo que quería que me propusieran matrimonio. Y ella simplemente lo hizo. Fue tan adorable.”, declaró la protagonista de Blanca nieves y el cazador (2012).

Pero esa no fue la primera ocasión en que Stewart se sinceró acerca de su relación. En 2019 contó la primera vez que le declaró a Meyer que la amaba. “Era muy tarde y estábamos en un bar de mierda, y sus amigas estaban allí o algo así, y se fueron, y yo simplemente pensé: ‘¡Ay, tío, estoy tan enamorada de ti!’. Y ya está”.

La pareja de Hollywood llevaba varios años planeando la boda y organizando el día en que se llevara a cabo, celebrándose al fin este domingo 20 de abril. (Créditos: Instagram / spillzdylz).

Durante otra aparición en el programa de Stephen Colbert en 2022, la estrella de Hollywood reconoció que no era buena organizadora, refiriéndose a los preparativos de la boda. “Podríamos hacerlo este mismo fin de semana y luego celebrarlo con todos”, y agregó que quería organizar una “gran fiesta”.

Meyer compartía románticos mensajes a su esposa

Un año después, cuando Stewart cumplió 33 años, su entonces novia publicó una emotiva dedicatoria en su cuenta de Instagram: “Cariño, te quiero más que todos los tonos de verde, todas las fases de la luna, todos los gatos de Los Ángeles”.

El perfil de Instagram de la guionista y escritora es la única puerta de acceso al matrimonio de las celebridades de Hollywood, pues Stewart se ha distanciado de las redes sociales de forma deliberada. Siempre que se atreve a compartir un mensaje, como cuando animó a sus seguidores a registrarse para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, lo hace a través de la cuenta de su esposa.