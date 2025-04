“The Last of Us”: esto dijo la crítica del primer episodio de la segunda temporada

El primer capítulo de la segunda temporada de "The Last of Us" ya está disponible en HBO (HBO/Max)

La esperada segunda temporada de The Last of Us debutó el domingo 13 de abril con el episodio titulado “Future Days”, generando un amplio debate entre críticos y fanáticos por sus decisiones narrativas y la evolución de sus personajes.

Ambientado cinco años después de los eventos de la primera temporada, el episodio muestra a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) viviendo en la comunidad de Jackson, Wyoming. Sin embargo, la aparente tranquilidad se ve amenazada por tensiones no resueltas y nuevas amenazas.

La relación entre Joel y Ellie se encuentra marcada por la mentira que Joel le contó sobre los Fireflies y la cura, lo que añade una capa de complejidad emocional a su vínculo.

La segunda temporada de The Last of Us mostrará el conflicto emocional entre Joel y Ellie (HBO Max)

Una de las decisiones más comentadas del estreno fue la introducción temprana del personaje de Abby (Kaitlyn Dever), quien en el videojuego original aparece más adelante.

Esta elección narrativa ha sido interpretada como una adaptación necesaria al formato televisivo, que busca establecer desde el inicio las motivaciones de los personajes y preparar al espectador para los conflictos venideros.

La actuación de Catherine O’Hara como Gail, una terapeuta poco convencional que trata a Joel, ha sido destacada gracias a su intensidad y profundidad emocional, aportando una nueva dimensión al personaje de Joel y ofreciendo momentos de confrontación que enriquecen la narrativa.

El personaje de Catherine O’Hara en The Last Of Us le dará contra peso al papel de Pedro Pascal. (Escena de The Last Of Us)

Sin embargo, para el medio Vanity Fair, la trama no es suficiente para que el espectador quede enganchado, pues al igual que otras franquicias, solo trata de seguir la historia de supervivencia de los protagonistas

“Abundan el suspense y la intriga, pero la nueva tanda de episodios se parece demasiado a una simple aventura de supervivencia distópica. Falta gran parte de la gracia, los matices y la textura de la primera entrega de The Last of Us”, escribió Richard Lawson de Vanity Fair en Rotten Tomatoes

En contraste John Nugent de Empire Magazine aseguró que la serie es una de las mejores de su género y le otorgó una puntuación de 5/5 en Roten Tomatoes: “Conmovedor y devastador a partes iguales, The Last Of Us sigue siendo la televisión postapocalíptica en su máxima expresión. Cumple en casi todos los aspectos”, señaló.

Empire Magazine calificó la segunda temporada de "The Last of Us" con una puntuación perfecta. (Rotten Tomatoes)

Por si fuera poco, Usa Today aseguró que el trabajo de Pedro Pascal y Bella Ramsey es impresionante, pero el resto de elementos que componen la serie no terminan de posicionarla entre las mejores historias.

“La actuación sigue siendo impecable, sobre todo la de los protagonistas Pascal y Ramsey; el mundo está una vez más meticulosamente representado, y el ritmo y la emoción son incomparables. Pero es difícil no terminar la segunda temporada sin sentir cierta insatisfacción”, señaló Kelly Lawler.

Incluso, la revista Time admitió que pese a que The Last of Us es una gran adaptación televisiva del videojuego, tiene un hueco argumental en su trama que la hace perder peso frente a otros proyectos.

La Revista Time aseguró que The Last Of Us es la mejor adaptación televisiva de un videojuego, (Rotten Tomatoes)

“Sigue siendo la mejor adaptación televisiva de un videojuego. Sin embargo, pretender que The Last of Us trasciende por completo su medio original sería ignorar el vacío central de la serie, donde deberían estar la perspicacia, la complejidad y los ricos personajes secundarios”, aseguró Judy Berman.

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us ha sido recibido positivamente por su valentía al reconfigurar elementos del material original, ofreciendo una narrativa rica en matices emocionales y visuales que prometen una temporada intensa y reflexiva.

A diferencia de la temporada pasada, la cual contó con nueve episodios, la segunda temporada constará de siete capítulos en total. Sin embargo, los productores han asegurado que cada uno tendrá una duración mayor, lo que permitirá un desarrollo más completo de la historia.

Los episodios de la segunda temporada de The Last of Us se estrenarán semanalmente (Max)

Asimismo, se sabe que los episodios seguirán un formato de estreno semanal, cada domingo a las 8:00 pm (hora local). El primer capítulo se emitió el 13 de abril y la temporada finalizará con el capítulo 7 el próximo 25 de mayo.